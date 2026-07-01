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Egyre borúlátóbbak az európaiak: sokan romló életkörülményekre számítanak
Az emelkedő árak és a megélhetési költségek növekedése szinte minden uniós tagállamban a lakosság legfőbb aggodalmai közé tartozik az Eurobarométer legfrissebb felmérése szerint. A több mint 26 ezer európai állampolgár megkérdezésével készült kutatásból kiderül, hogy a válaszadók jelentős része életszínvonalának romlására számít a jövőben - jelentette az euronews.
A felmérésben megkérdezettek közel harmada, 29 százaléka arra számít, hogy személyes életszínvonala az elkövetkező öt évben csökkenni fog, miközben mindössze 18 százalékuk bízik a javulásban. A pesszimizmus markáns generációs törésvonalat mutat, ugyanis az 55 év felettiek 34 százaléka tart a gazdasági nehézségektől, míg a fiatalabb korosztályban ez az arány csupán 17 százalék.
A várakozások tagállamonként is jelentős eltérést mutatnak. A nyugat-európai országokban általában magasabb a borúlátók aránya, az élen Franciaországgal, ahol a válaszadók 44 százaléka számít a helyzete romlására, ami a legmagasabb arány az Európai Unióban. Hasonlóan borúlátóak a válaszadók Portugáliában, Németországban és Ausztriában is.
Ezzel szemben Észak-Európában, valamint a közép- és kelet-európai régióban lényegesen derűlátóbb a lakosság. Lengyelországban mindössze 9 százalék tart a helyzet romlásától, míg Magyarországon a legalacsonyabb a gazdasági pesszimizmus az egész Európai Unióban, mindössze 8 százalékos értékkel.
Bizonyos tagállamokban a borúlátás összefügghet az Európai Unió kedvezőtlen megítélésével is. Bár az EU megítélése összességében a lakosság felénél pozitív, és csupán 17 százalékuk látja negatívan az integrációt, ez a különbség lényegesen kisebb olyan országokban, mint Franciaország, Ausztria, Görögország és Csehország. A francia és az osztrák állampolgárok ráadásul az uniós tagság előnyeit illetően is a legszkeptikusabbak közé tartoznak, hiszen mindkét országban mindössze 62 százalék tartja pozitívnak a mérleget, ami Bulgária 57 százalékos adata után a legalacsonyabb érték az unióban.
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A pesszimista jövőkép szorosan összefügg az infláció, a drágulás és a megélhetési költségek növekedése miatti aggodalommal. Ez jelenleg az uniós polgárok 47 százaléka szerint a legégetőbb probléma, ami 6 százalékpontos növekedést jelent a legutóbbi felméréshez képest. A válaszadók 27 százaléka úgy érzi, hogy az életminősége romlott az elmúlt egy évben, miközben 11 százalékuk javulást tapasztalt, 62 százalékuk pedig nem érzékelt változást.
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