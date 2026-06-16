Súlyos beavatkozás az orosz-ukrán háborúba: Brüsszel Kínának ugrott, ebből így nehezen lesz fegyverszünet

Kína a vádak szerint maga képez ki orosz katonákat, akiket aztán természetesen be is vetnek az ukránok elleni háborúban.

Az Európai Unió megerősítette, hogy Kína közvetlenül képez ki orosz katonákat az ukrajnai harcokra, ami Brüsszel eddigi legsúlyosabb vádja Peking háborús szerepvállalásával kapcsolatban - írja a Bloomberg.

Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője hétfőn, a tagállami külügyminiszterek luxemburgi tanácskozását követően jelentette be a hírt. Elmondása szerint az unió saját forrásokból is megerősítette azokat az értesüléseket, amelyek szerint a kínai hadsereg orosz katonai személyzetet készít fel az ukrajnai bevetésekre. A főképviselő közölte, hogy Brüsszel szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, és vizsgálja azok következményeit.

A bejelentés új szintre emeli a Brüsszel és Peking közötti feszültséget. Az Európai Unió eddig főként Kína közvetett szerepét bírálta, különösen a kettős felhasználású termékek Oroszországba irányuló exportját, amely hozzájárul Moszkva háborús erőfeszítéseihez. A közvetlen katonai kiképzés azonban már egyértelmű elköteleződést mutat Peking részéről az orosz hadigépezet támogatása mellett.

A luxemburgi ülésen a miniszterek a kínai dezinformációs tevékenység visszaszorításáról, valamint az európai védelmi ellátási láncok megerősítéséről is egyeztettek. Az unió jelenleg azt mérlegeli, milyen szigorúbb gazdasági és biztonsági intézkedéseket léptethet életbe Kínával szemben.