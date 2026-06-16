2026. június 16. kedd Jusztin
23 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
KSA
Szaúd-Arábia 1 1 Uruguay
URU
 Vége
H csoport
IRN
Irán 2 2 Új-Zéland
NZL
 Vége
G csoport
FRA
Franciaország Szenegál
SEN
 Ma 21:00
I csoport
IRQ
Irak Norvégia
NOR
 Szerda 00:00
I csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Shoulder of a chinese soldier.
Világ

Súlyos beavatkozás az orosz-ukrán háborúba: Brüsszel Kínának ugrott, ebből így nehezen lesz fegyverszünet

Pénzcentrum
2026. június 16. 15:12

Kína a vádak szerint maga képez ki orosz katonákat, akiket aztán természetesen be is vetnek az ukránok elleni háborúban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Európai Unió megerősítette, hogy Kína közvetlenül képez ki orosz katonákat az ukrajnai harcokra, ami Brüsszel eddigi legsúlyosabb vádja Peking háborús szerepvállalásával kapcsolatban - írja a Bloomberg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője hétfőn, a tagállami külügyminiszterek luxemburgi tanácskozását követően jelentette be a hírt. Elmondása szerint az unió saját forrásokból is megerősítette azokat az értesüléseket, amelyek szerint a kínai hadsereg orosz katonai személyzetet készít fel az ukrajnai bevetésekre. A főképviselő közölte, hogy Brüsszel szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, és vizsgálja azok következményeit.

Kapcsolódó cikkeink:

A bejelentés új szintre emeli a Brüsszel és Peking közötti feszültséget. Az Európai Unió eddig főként Kína közvetett szerepét bírálta, különösen a kettős felhasználású termékek Oroszországba irányuló exportját, amely hozzájárul Moszkva háborús erőfeszítéseihez. A közvetlen katonai kiképzés azonban már egyértelmű elköteleződést mutat Peking részéről az orosz hadigépezet támogatása mellett.

A luxemburgi ülésen a miniszterek a kínai dezinformációs tevékenység visszaszorításáról, valamint az európai védelmi ellátási láncok megerősítéséről is egyeztettek. Az unió jelenleg azt mérlegeli, milyen szigorúbb gazdasági és biztonsági intézkedéseket léptethet életbe Kínával szemben.
Címlapkép: Getty Images
#kínai #európai unió #ukrajna #oroszország #eu #világ #brüsszel #kína #háború #orosz-ukrán háború #orosz-ukrán

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:15
16:10
16:05
15:31
15:21
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 16.
Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?
2026. június 15.
Megizmosodott a forint, tömeges árcsökkentés indult az autópiacon: milliókat spórolhat, aki most csap le az akciókra
2026. június 16.
Valóságos kis Amerika épült a falu szélén: tiktos bunker, olajkutak - végül ez lett a „magyar Texasból”
2026. június 16.
Sorsfordító hónapok jönnek a hazai filmgyártásban: megszólalt a magyar producer, üzent a Tisza-kormánynak is
2026. június 16.
Lesújtó hír érkezett rengeteg magyar fiatalnak: kiderült, kik a mesterséges intelligencia igazi vesztesei - szinte esélyük sincs
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 16. kedd
Jusztin
25. hét
Június 16.
Az afrikai gyermekek világnapja
Június 16.
Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Belenyúl a kormány az üzemanyagárakba: itt van Kapitány István rendelete
2
2 hete
Pánikol Európa: újabb ország lengette be, hogy csatlakozna az EU-hoz - úgy tűnik, a világ egyik leggazdagabb országa is beadja a derekát?
3
2 hete
Egyértelműen üzent Magyar Péternek a Kreml: ezt várják a Tisza-kormánytól az oroszok
4
20 órája
Döglődik az európai nagyhatalom: tízezrével hagyják ott a korábbi álomországot - ebbe a kelet-európai paradicsomba menekülnek
5
6 napja
Kiderült a kegyetlen igazság Donald Trump egészségéről: ezért öregszik sokkal gyorsabban az amerikai elnök szervezete az átlagnál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kezelési költség
A bank egyszeri munkadíja azért, mert a hitelt előkészíti a hitelfelvevő részére. Mértéke a tőketartozás 1-2%-a között mozog.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 16. 16:10
Valóságos kis Amerika épült a falu szélén: tiktos bunker, olajkutak - végül ez lett a „magyar Texasból”
Pénzcentrum  |  2026. június 16. 16:05
Zöld az út a Mol szerbiai bevásárlása előtt: aláírták a szerződést, ez nagy üzlet lesz
Agrárszektor  |  2026. június 16. 15:28
Döntött az EU: komoly szigorítás jön a magyar boltokban is