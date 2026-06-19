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Palesztina és Izrael konfliktusa. Fegyvert tartó kéz a szögesdrót felett. Terrorista szervezetek, a Hezbollah és a Hamasz.
Világ

Rendkívüli bejelentés érkezett: perceken belül teljesen elnémulhatnak a fegyverek a lángokban álló térségben

Pénzcentrum
2026. június 19. 15:44

Izrael és a Hezbollah tűzszüneti megállapodást kötött, amely helyi idő szerint pénteken 16 órakor lép életbe – közölte egy magas rangú amerikai tisztségviselő a Reuters hírügynökséggel.

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Az egyezségről egy amerikai tisztségviselő számolt be egy háttérbeszélgetés keretében. Elmondása szerint a megállapodást az Egyesült Államok és Katar közvetítésével dolgozták ki, a folyamatban pedig Irán is közreműködött. A tisztségviselő megerősítette, hogy bár a pénteki nap folyamán még zajlott tűzcsere a felek között, a fegyverszüneti megállapodást végül sikerült tető alá hozni - közölte a Reuters.

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A tűzszünet bejelentését megelőzően Dél-Libanonban még újabb füstoszlopok emelkedtek a magasba az izraeli légicsapások nyomán, ahogyan arról a libanoni Kfartibnit településről készült felvételek is tanúskodnak.

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Címlapkép: Getty Images
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