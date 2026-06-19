Rendkívüli bejelentés érkezett: perceken belül teljesen elnémulhatnak a fegyverek a lángokban álló térségben

Izrael és a Hezbollah tűzszüneti megállapodást kötött, amely helyi idő szerint pénteken 16 órakor lép életbe – közölte egy magas rangú amerikai tisztségviselő a Reuters hírügynökséggel.

Az egyezségről egy amerikai tisztségviselő számolt be egy háttérbeszélgetés keretében. Elmondása szerint a megállapodást az Egyesült Államok és Katar közvetítésével dolgozták ki, a folyamatban pedig Irán is közreműködött. A tisztségviselő megerősítette, hogy bár a pénteki nap folyamán még zajlott tűzcsere a felek között, a fegyverszüneti megállapodást végül sikerült tető alá hozni - közölte a Reuters.

A tűzszünet bejelentését megelőzően Dél-Libanonban még újabb füstoszlopok emelkedtek a magasba az izraeli légicsapások nyomán, ahogyan arról a libanoni Kfartibnit településről készült felvételek is tanúskodnak.