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A Hormuzi-szoros lezárása olaj- és gáztartályokat érintett, ami a közel-keleti háborúból eredő globális energiaválsághoz vezetett (légi felvétel).(légi felvétel)
Világ

Itt a hatalmas fordulat a Közel-Keleten: megvan a megállapodás, Donald Trump születésnapján ünnepelte a diplomáciai sikert

Pénzcentrum
2026. június 15. 07:45

Az Egyesült Államok és Irán hétfőn előzetes megállapodást kötött a Hormuzi-szoros megnyitásáról, valamint az iráni háborúban elért ingatag tűzszünet meghosszabbításáról. Az egyezmény utat nyithat a globális piacra irányuló kőolaj- és földgázszállítások újraindulása előtt, és akár a több ezer halálos áldozatot követelő fegyveres konfliktus lezárásához is elvezethet - írja az AP News.

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A közel-keleti megállapodás részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra; az ünnepélyes aláírásra – a közvetítőként fellépő Pakisztán tájékoztatása szerint – pénteken kerül sor Svájcban. Irán jelezte, hogy a végrehajtás csak az okmányok aláírása után veszi kezdetét. Sehbáz Saríf pakisztáni miniszterelnök közölte, hogy mindkét fél azonnali és végleges hadműveleti leállást hirdetett meg minden fronton, beleértve Libanont is.

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Kérdéses ugyanakkor, hogy Izrael – amely február 28-án az Egyesült Államokkal közösen indította el a háborút, és jelenleg is katonai műveleteket folytat a Hezbollah ellen Dél-Libanonban – elfogadta-e ezt a feltételt. Vasárnap ugyanis izraeli légicsapás érte Bejrút déli külvárosát, ami majdnem kisiklatta a tárgyalásokat.

Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában ünnepelte az egyezményt, amelyet a 80. születésnapján, a Fehér Házban rendezett UFC-gála közben jelentett be.

Ezennel teljes mértékben engedélyezem a Hormuzi-szoros vámmentes megnyitását, és egyidejűleg elrendelem az Egyesült Államok tengeri blokádjának azonnali feloldását

– írta a politikus, aki azonban hamarosan visszakozott, és tisztázta, hogy a szoros csak a pénteki aláírás után nyílik meg.

A megállapodás mindössze 60 napot biztosít Irán dúsítotturán-készletének és atomprogramjának rendezésére. Ez olyan összetett kérdéskör, amelynek tárgyalása a 2015-ös nukleáris egyezmény idején még évekig tartott.

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Teherán továbbra is ragaszkodik a magasan dúsított urán megtartásához, amelyből a szakértők szerint több nukleáris fegyver is előállítható lenne. Az Egyesült Államok ugyanakkor az urán Iránból történő elszállítását követeli, aminek átvételére Oroszország már fel is ajánlotta a segítségét.

A háború első csapásában életét vesztette Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hámenei ajatollah. Utódja a fia, Modzstaba Hámenei lett, aki a fegyveres konfliktus kezdete óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, ám a megállapodás létrejöttéhez az ő jóváhagyására is szükség volt. A hivatalos bejelentés előtti órákban a belső feszültségek is felszínre kerültek, az iráni kormány ugyanis arra figyelmeztetett, hogy a hazai megosztottság jelentősen gyengíti Teherán tárgyalási pozícióját.

Az egyezmény hírére a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára több mint 4 dollárral csökkent, miközben az ázsiai tőzsdék emelkedéssel reagáltak. Energetikai szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy még egy tartós megállapodás esetén is hónapokig tarthat, mire a kőolaj- és földgázszállítások volumene eléri a korábbi szintet, mivel a hajózási és a biztosítótársaságok előbb meg akarnak bizonyosodni a paktum stabilitásáról.

Az amerikai belpolitikában szintén megjelentek a kétségek, Lindsey Graham republikánus szenátor például arra figyelmeztetett, hogy Irán vélhetően másként értelmezi a megállapodást, mint az amerikai tárgyalófél, miközben a demokraták a kongresszusi felügyelet fontosságát hangsúlyozták.
Címlapkép: Getty Images
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