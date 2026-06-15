Itt a hatalmas fordulat a Közel-Keleten: megvan a megállapodás, Donald Trump születésnapján ünnepelte a diplomáciai sikert

Az Egyesült Államok és Irán hétfőn előzetes megállapodást kötött a Hormuzi-szoros megnyitásáról, valamint az iráni háborúban elért ingatag tűzszünet meghosszabbításáról. Az egyezmény utat nyithat a globális piacra irányuló kőolaj- és földgázszállítások újraindulása előtt, és akár a több ezer halálos áldozatot követelő fegyveres konfliktus lezárásához is elvezethet - írja az AP News.

A közel-keleti megállapodás részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra; az ünnepélyes aláírásra – a közvetítőként fellépő Pakisztán tájékoztatása szerint – pénteken kerül sor Svájcban. Irán jelezte, hogy a végrehajtás csak az okmányok aláírása után veszi kezdetét. Sehbáz Saríf pakisztáni miniszterelnök közölte, hogy mindkét fél azonnali és végleges hadműveleti leállást hirdetett meg minden fronton, beleértve Libanont is.

Kérdéses ugyanakkor, hogy Izrael – amely február 28-án az Egyesült Államokkal közösen indította el a háborút, és jelenleg is katonai műveleteket folytat a Hezbollah ellen Dél-Libanonban – elfogadta-e ezt a feltételt. Vasárnap ugyanis izraeli légicsapás érte Bejrút déli külvárosát, ami majdnem kisiklatta a tárgyalásokat.

Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában ünnepelte az egyezményt, amelyet a 80. születésnapján, a Fehér Házban rendezett UFC-gála közben jelentett be.

Ezennel teljes mértékben engedélyezem a Hormuzi-szoros vámmentes megnyitását, és egyidejűleg elrendelem az Egyesült Államok tengeri blokádjának azonnali feloldását

– írta a politikus, aki azonban hamarosan visszakozott, és tisztázta, hogy a szoros csak a pénteki aláírás után nyílik meg.

A megállapodás mindössze 60 napot biztosít Irán dúsítotturán-készletének és atomprogramjának rendezésére. Ez olyan összetett kérdéskör, amelynek tárgyalása a 2015-ös nukleáris egyezmény idején még évekig tartott.

Teherán továbbra is ragaszkodik a magasan dúsított urán megtartásához, amelyből a szakértők szerint több nukleáris fegyver is előállítható lenne. Az Egyesült Államok ugyanakkor az urán Iránból történő elszállítását követeli, aminek átvételére Oroszország már fel is ajánlotta a segítségét.

A háború első csapásában életét vesztette Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hámenei ajatollah. Utódja a fia, Modzstaba Hámenei lett, aki a fegyveres konfliktus kezdete óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, ám a megállapodás létrejöttéhez az ő jóváhagyására is szükség volt. A hivatalos bejelentés előtti órákban a belső feszültségek is felszínre kerültek, az iráni kormány ugyanis arra figyelmeztetett, hogy a hazai megosztottság jelentősen gyengíti Teherán tárgyalási pozícióját.

Az egyezmény hírére a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára több mint 4 dollárral csökkent, miközben az ázsiai tőzsdék emelkedéssel reagáltak. Energetikai szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy még egy tartós megállapodás esetén is hónapokig tarthat, mire a kőolaj- és földgázszállítások volumene eléri a korábbi szintet, mivel a hajózási és a biztosítótársaságok előbb meg akarnak bizonyosodni a paktum stabilitásáról.

Az amerikai belpolitikában szintén megjelentek a kétségek, Lindsey Graham republikánus szenátor például arra figyelmeztetett, hogy Irán vélhetően másként értelmezi a megállapodást, mint az amerikai tárgyalófél, miközben a demokraták a kongresszusi felügyelet fontosságát hangsúlyozták.