Megdöbbentő fordulat: máris összeomolhat az Egyesült Államok friss megállapodása a véres összecsapások után

Ismét fellángolt az erőszak Dél-Libanonban, miután az éjszakai izraeli légicsapásokban legalább tizennyolcan életüket vesztették, miközben a Hezbollah az egyik legpusztítóbb akcióját hajtotta végre, amelyben négy izraeli katona halt meg. A harcok komolyan veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán között szerdán aláírt fegyverszüneti megállapodás hitelességét.

Jiszráél Kac izraeli védelmi miniszter pénteki nyilatkozatában egyértelművé tette, hogy az izraeli haderő a Földközi-tenger partjától a Beaufort-magaslatokig terjedő területen marad Dél-Libanonban. Egy televíziós interjúban Kac hozzátette, hogy a legfontosabb katonai cél a terület megtartása. Kijelentette továbbá, hogy a biztonsági övezetben korábban élő mintegy kétszázezer lakos egyike sem térhet vissza otthonába, mivel a hadsereg módszeresen lerombolja a megszállt falvakat - írja a Reuters.

A libanoni egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint az éjfél óta végrehajtott légicsapások tizenegy települést érintettek, a folyamatos bombázás pedig nehezíti a mentési és evakuálási munkálatokat. A Tírusz melletti Harúf faluban heten vesztették életüket, és a romok alatt vélhetően további áldozatok vannak. A Tírusz és Bint Dzsbeil környéki kerületekből tömegesen menekülnek a lakosok északi irányba.

A legsúlyosabb összecsapások a Litáni folyótól északra fekvő, stratégiai fontosságú Ali al-Táher magaslat környékén alakultak ki. A Hezbollah közleménye szerint harcosaik csapdába csalták az előrenyomuló izraeli egységeket, irányított páncéltörő rakétákkal megsemmisítettek három Merkava harckocsit, majd az elesettek kimentésére érkező erőket is tűz alá vették. Az izraeli hadsereg megerősítette a négy katona halálát, de további részleteket nem közölt az incidensről.

Párizs arra szólította fel Washingtont, hogy gyakoroljon nyomást Izraelre a libanoni hadműveletek leállítása érdekében. Az amerikai–iráni megállapodás értelmében minden félnek azonnali és végleges tűzszünetet kellene hirdetnie valamennyi fronton, beleértve Libanont is. Bár a hét elején átmenetileg mérséklődtek a harcok, azóta újra felerősödött a szembenállás. Izrael szerdán kiterjesztett katonai ellenőrzési övezetet jelölt ki Dél-Libanonban, és kilátásba helyezte a zónán kívüli csapásméréseket is.

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A libanoni egészségügyi tárca adatai szerint március 2. óta – amikor a Hezbollah tüzet nyitott Izraelre, amire válaszul az izraeli hadsereg nagyszabású offenzívát indított – 3912 ember halt meg Libanonban az izraeli támadások következtében, köztük 746 egészségügyi dolgozó, nő és gyermek. Izraeli oldalon legalább 32 katona és négy civil vesztette életét. Benjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök pénteken rendkívül súlyos ár megfizetését ígérte a Hezbollahnak, miközben a kormánykoalíció szélsőjobboldali miniszterei, Itamár Ben-Gvir és Becalel Szmotrics bosszúért kiáltottak. Ben-Gvir szerint egész Libanonnak égnie kell, míg Szmotrics a pokol kapuinak megnyitását követelte.