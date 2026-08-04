A fogyasztóknak hamarosan a legtöbb alapvető élelmiszer esetében magasabb árakkal kell számolniuk.
Rendkívüli bejelentés: meghosszabbították a hőségriasztást, kegyetlen napok várnak a magyarokra
Az országos tisztifőorvos augusztus 7-én, pénteken éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást Magyarország teljes területére. A döntést a HungaroMet előrejelzése alapján hozták meg, amely szerint a következő napokban is tartós hőség várható.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy a magas hőmérséklet mindenki szervezetét megterheli, de különösen veszélyezteti az időseket, a kisgyermekeket, a várandósokat, a krónikus betegeket és a szabadban dolgozókat.
A hatóságok szerint a legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás. Nem érdemes megvárni a szomjúságérzet kialakulását, a nap folyamán folyamatosan ajánlott vizet fogyasztani. A cukros üdítőitalok, az alkohol és a túlzott koffeinfogyasztás fokozhatja a kiszáradás veszélyét.
Arra is kérik a hozzátartozókat, hogy ezekben a napokban fokozottan figyeljenek az egyedül élő idősekre, segítsék őket a megfelelő folyadékbevitelben, és lehetőség szerint gondoskodjanak arról, hogy a nap legmelegebb óráit hűvös helyen töltsék.
A szakemberek azt tanácsolják, hogy napközben árnyékoljuk a lakást, az ablakokat tartsuk zárva, és csak késő este vagy kora reggel szellőztessünk. Légkondicionáló használata esetén a külső és a belső hőmérséklet közötti különbség ne legyen nagyobb 8-10 Celsius-foknál.
A legmelegebb időszakban, jellemzően 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerüljük a közvetlen napsütést és a megterhelő fizikai munkát. Ha mégis a szabadban tartózkodunk, viseljünk világos ruházatot, fejfedőt, napszemüveget és használjunk magas faktorszámú fényvédőt.
A közlemény ismét felhívja a figyelmet arra, hogy gyermeket, idős vagy mozgásában korlátozott embert, illetve háziállatot még rövid időre sem szabad parkoló autóban hagyni. Az utastér néhány perc alatt életveszélyesen felforrósodhat. Ha valaki ilyen esetet észlel, azonnal értesítse a 112-es segélyhívót.
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A hőség miatt a szabadtéri tüzek kockázata is jelentősen nőtt. A katasztrófavédelem szerint az elmúlt időszakban naponta átlagosan száz szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Ezért azt kérik, hogy senki ne dobjon el égő cigarettacsikket, ne hagyjon tűzveszélyes tárgyakat a parkoló autókban, és lehetőség szerint kerülje a szabadtéri tűzgyújtást.
A hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy ahol nyílt égésterű vízmelegítő működik, ott érdemes szén-monoxid-érzékelőt használni, mert a hőség miatt kialakuló légdugó növelheti a veszélyes gáz felhalmozódásának kockázatát. A légkondicionált helyiségek listája és a hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a katasztrófavédelem honlapján, valamint a VÉSZ mobilalkalmazásban érhetők el.
Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka
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