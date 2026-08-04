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Sport

Ezt nem teszik zsebre: hiába Trump jelenléte, brutális mínusz volt a fehér házi UFC-gála

Pénzcentrum
2026. augusztus 4. 15:13

30 millió dolláros mínuszban volt júniusban az UFC, annak ellenére, hogy akkor rendezték a Fehér Ház hátsó kertjében a Freedom-gálát, ez derült ki az anyavállalat, a TKO Group Holdings hétfőn közzétett negyedéves jelentéséből - írta a BBC Sport.

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A UFC mintegy 30 millió dolláros (körülbelül 22 millió fontos) veszteséget könyvelt el a júniusban, a Fehér Házban megrendezett Freedom 250 gálán, amelyen Donald Trump amerikai elnök is részt vett. A szabadtéri rendezvényt a Fehér Ház déli kertjében tartották az amerikai függetlenség 250. évfordulójának ünnepségsorozata keretében.

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A mintegy 4300 meghívott vendég között jelen volt Donald Trump elnök és JD Vance alelnök is. A nagyközönség számára nem értékesítettek jegyeket, a szervezés költségeit pedig eredetileg 60 millió dollár fölé becsülték, amiből a szponzori bevételeknek és egyéb partnerségeknek köszönhetően sikerült egy részt megtéríteni.

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Andrew Schleimer, a TKO Group pénzügyi igazgatója a befektetői tájékoztatón elmondta, hogy a Freedom 250 rendezési költségei jelentősen meghaladták a megszokott gálák kiadásait. Ezt részben ellensúlyozni tudták a teljes egészében értékesített globális szponzori csomagok, ám a kiesés így is érezhetően rontotta a UFC és a cégcsoport nyereségességi mutatóit.

A gálát a Paramount+ streamingplatform közvetítette a tavaly megkötött, hétéves időtartamra szóló, 7,7 milliárd dolláros médiajogi megállapodás értelmében. Az eseményt világszerte átlagosan 34 millió néző követte, így a kevert harcművészetek (MMA) történetének egyik legnézettebb rendezvényévé vált.

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A veszteség ellenére a UFC bevételei 29 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest, és elérték az 535,7 millió dollárt 2026 második negyedévében. Ebből 64,7 millió dolláros többletet a Paramounttal kötött új közvetítési jogi megállapodás biztosított.

A rendezvény Dana White UFC-elnök és Donald Trump régóta tartó barátsága mellett azért is kapott kiemelt figyelmet, mert egybeesett az elnök 80. születésnapjával. Májusban kiszivárgott, hogy a legexkluzívabb vendégcsomagok ára akár az 1,5 millió dollárt is elérhette, bár a pontos összegeket a szervezet hivatalosan nem erősítette meg.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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