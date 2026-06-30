Kiújult a rákbetegsége a legendás világelső teniszezőnek: szomorú bejelentést tett rajongói felé

Másodszor is petefészekrákot diagnosztizáltak Chris Evert korábbi világelső amerikai teniszezőnél. A 18-szoros Grand Slam-győztes sportoló a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hozzátéve, hogy a daganatot szerencsére korai stádiumban fedezték fel, így azonnal megkezdte a kemoterápiás kezelést.

A sportvilágot megrendítette az amerikai teniszlegenda, Chris Evert őszinte bejelentése: a korábbi világelső bejelentette, hogy kiújult a petefészekrákja, és azonnal megkezdte a kemoterápiás kezelést. A korábbi bajnok nyíltan beszél az állapotáról, hogy ezzel is erőt adjon a hasonló helyzetben lévőknek. Elmondása szerint bár soha többet nem akarta hallani ezt a diagnózist, mégis szerencsésnek érzi magát, amiért a rendszeres és alapos szűrővizsgálatoknak köszönhetően időben fény derült a problémára. Tudja, hogy a rá váró kezeléssorozat fizikailag és lelkileg egyaránt rendkívül megterhelő lesz, de a rá jellemző optimizmussal és küzdeni akarással vág bele az újabb harcba.

A betegség sajnos nem ismeretlen az Evert családban, hiszen a teniszező testvére, Jeanne Evert Dubin szintén petefészekrákban hunyt el. Ez a veszteség is arra sarkallta a sportolót, hogy szigorúan kövesse az orvosi utasításokat, és folyamatosan ellenőriztesse az egészségi állapotát. A szakorvosok szerint a korai felismerés ezúttal is kulcsfontosságú lehet a teljes felépülésben, hiszen a kezelések ilyenkor sokkal hatékonyabban képesek elpusztítani a daganatos sejteket.

A bejelentést követően rajongók milliói és korábbi sporttársai biztosították támogatásukról a korábbi világelsőt. Evert a kórházi ágyáról mondott köszönetet a rengeteg szeretetért és jókívánságért, egyúttal pedig fontos üzenetet fogalmazott meg a nyilvánosság számára. Arra kért minden nőt, hogy figyeljenek testük jelzéseire, ismerjék meg családjuk egészségügyi kórtörténetét, és rendszeresen járjanak el szűrővizsgálatokra, hiszen az odafigyelés és a megelőzés szó szerint életet menthet.