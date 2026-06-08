Halálos dróncsapás ért egy személyvonatot a Krímben: minden utast evakuáltak

Ukrán dróncsapás érte egy Moszkva és Szimferopol között közlekedő személyvonat mozdonyát a Krímben. A támadásban a mozdonyvezető segédje életét vesztette, a mozdonyvezető megsérült. Az utasok nem sérültek meg, ugyanakkor a félszigeten közlekedő személyvonatokat evakuálták, több járatot pedig leállítottak.

Ukrán dróncsapás érte a Moszkva és Szimferopol között közlekedő személyvonat mozdonyát a Krímben – közölte hétfőn Szergej Akszjonov, az oroszok által megszállt félsziget vezetője.

A tájékoztatás szerint a támadás következtében a mozdonyvezető megsérült, segédje életét vesztette. Az utasok nem szenvedtek sérüléseket.

Az incidens után a Krímben közlekedő valamennyi személyvonat utasait evakuálták. Három szerelvény utasait autóbuszokkal szállítják a régió központjába, további nyolc vonatot pedig ideiglenesen megállítottak.

Közben dróntámadás érte a Krasznodari területen fekvő Novorosszijszk kikötővárost is. A helyi hatóságok szerint egy átrakodókomplexum területén tűz keletkezett. Andrej Kravcsenko polgármester közlése alapján a Gelendzsik felé vezető útvonalat ideiglenesen lezárták.

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Hétfő hajnalban több oroszországi repülőtéren is korlátozásokat vezettek be. Ideiglenesen felfüggesztették a járatok indítását és fogadását két moszkvai repülőtéren, valamint Jaroszlavlban, Kalugában, Nyizsnyij Novgorodban, Krasznodarban, Volgográdban és Szaratovban.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelem összesen 310 ukrán drónt semmisített meg 14 régió, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger térségében.