Ezen a Balaton-parti településen idén is a csillagos ég alatt indulnak a vetítések, családi filmekkel, animációkkal és nagy közönségkedvencekkel.
Szenzációs áttörés a magyar kutatóktól: a világon először sikerült szaporítani a 360 millió éves ősi gerinces fajt
Szenzáció a Dunán: világszenzációs áttörés – először szaporították mesterségesen a 360 millió éves ősi gerinces fajt a magyar kutatók. A MATE kutatói szerint a mostani siker nemcsak egy ritka faj megmentésében jelent előrelépést, hanem általában a folyami ökoszisztémák helyreállításában is új módszertani irányt mutathat.
A magyarországi természetvédelmi kutatás történetében is ritka jelentőségű eredményt ért el a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézete: először sikerült dunai ingolát (dunai ingola) mesterséges körülmények között szaporítani, majd a szaporulat egy részét visszatelepíteni természetes élőhelyére. A program – amely a Halászatfejlesztési Tanszék és a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság együttműködésében zajlott – a kutatók szerint nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is úttörőnek számít.
Az ingolák a ma is élő legősibb gerincesek közé tartoznak: testfelépítésük és életciklusuk több százmillió éve alig változott. A szakirodalom szerint állkapocs nélküli, angolnaszerű testük és szívókorongszerű szájszervük különleges evolúciós „időkapszulává” teszi őket.
A faj életmenete is szokatlan: a lárvák évekig az üledékben élnek, szerves törmelékkel táplálkoznak, majd metamorfózison átesve rövid ideig ivarérett, szaporodó formává alakulnak, amely a szaporodást követően elpusztul.
Hogyan zajlott a szaporítás?
A MATE kutatói a Rába folyóból gyűjtöttek be ivarérett egyedeket, majd részben hormonális indukcióval, részben természetes érési folyamatokra alapozva nyertek ivartermékeket (ikra és sperma). A megtermékenyítés „száraz termékenyítési eljárással” történt, ezt követően az embriókat kontrollált körülmények között nevelték a legérzékenyebb fejlődési szakaszokig.
A kutatási program egyik kulcseleme az volt, hogy a fejlődésben előrehaladott, közvetlenül kelés előtti ikrákat és fiatal lárvákat visszajuttassák a természetes élőhelyre, ahol azok már természetes környezetben fejlődhetnek tovább.
Visszatelepítés: több mint 10 ezer egyed
A projekt során a kutatók összesen mintegy 10 105 egyedet juttattak vissza a természetbe. A visszatelepítések célja az volt, hogy a legérzékenyebb korai életszakaszokat mesterséges védelemben átvészelő egyedek nagyobb eséllyel maradjanak életben a természetes környezetben.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A MATE szerint ez a faj esetében az első dokumentált, természetvédelmi célú ex situ szaporítási és visszatelepítési program a világon.
Nemzetközi együttműködésben zajló kutatás
A programban több hazai és külföldi intézmény is részt vett, köztük egyetemi és természetvédelmi szervezetek. A kutatók célja nem csupán a faj megőrzése, hanem annak jobb megértése is, hogy milyen környezeti feltételek mellett képes fennmaradni egy ilyen különleges életciklusú faj. A projekt hátterében az is áll, hogy a dunai ingola állománya több vízrendszerben visszaszorulóban van, így a szaporítási eredmények hosszabb távon természetvédelmi beavatkozások alapját is képezhetik.
A szakemberek szerint a mostani siker nemcsak egy ritka faj megmentésében jelent előrelépést, hanem általában a folyami ökoszisztémák helyreállításában is új módszertani irányt mutathat. A kutatás ugyanis azt bizonyítja, hogy bizonyos ősi, speciális életciklusú fajok esetében a természetvédelmi beavatkozás már nemcsak élőhelyvédelemről, hanem aktív szaporítási és visszatelepítési technológiákról is szólhat.
A MATE és partnerei jelenleg is folytatják a dunai ingola szaporodásbiológiájának vizsgálatát, amely a jövőben további természetvédelmi programok alapját adhatja.
Ebben az világvégi faluban kezdett új életet az Megasztár énekesnője: a csendért még az ingázást is bevállalja
Singh Viki korábban a fővárosban élt, ma azonban már egy Eger környéki településen találta meg azt a nyugalmat, amelyre hosszú ideje vágyott.
Újabb fontos lépés körvonalazódik a Hévízi Tó régóta várt felújítása érdekében. A városvezetés azt kezdeményezi, hogy Hévíz ismét tulajdonrészt szerezzen a gyógytó működtetésében.
Sokkoló: újabb százmilliókat költ az állam a magyar falu határában tornyosuló illegális gumitemetőre
Bár az első ütemben már több mint kétezer tonna hulladékot elszállítottak, a helyszínen még mindig hatalmas mennyiségű használt gumi vár feldolgozásra.
Már nem csak a tuják vannak veszélyben: ha ilyen örökzöldet ültettél, azonnal lépned kell a megmentéséért
Előbb a tuják kezdték megadni magukat, most pedig a leylandi ciprusokkal is egyre több a gond a hazai kertekben. Ami sokáig biztos sövénymegoldásnak tűnt, arról...
Egy héttel előbb tartanak éjszakai múzeumi rendezvényeket Zalaegerszegen, ahol ízes, fűszeres programokkal és sörös kiállítással is várják egyebek mellett a látogatókat.
Különleges, ritkán látott családi eseménynek adott otthont Keszthely hétvégén: a Festetics-család több tagja is visszatért a városba, ahol a karmelita bazilikában tartottak keresztelőt.
Újra megnyitották a rákkeltő aszbeszt miatt lezárt vidéki parkolókat: csak saját felelősségre használhatók
Jól halad az azbesztszennyezéssel érintett parkolók és útszakaszok kalcium-kloridos kezelése Szombathelyen, amelynek eredményeként korábban lezárt területeket nyitottak meg ismét.
Súlyos természetvédelmi problémára figyelmeztetnek Sándorfalva és Szeged között: az elmúlt napokban tömegesen pusztultak el mocsári teknősök a Sándorfalvi úton.
A hatósági információk szerint több tízezer köbméter szennyezett talaj került ki termőföldekre, ahol emiatt a már elvetett vagy fejlődésben lévő növények megsemmisítését is elrendelték.
Medveriadó az Aggteleknél: napokon belül kétszer is felbukkant a ragadozó, természetvédelmi őr is találkozott vele
Medveriadó az Aggteleki-karszton: napokon belül kétszer is felbukkant a ragadozó, természetvédelmi őr is találkozott vele.
Órákig küzdöttek a Székesfehérváron leomlott épület romjai alatt rekedt férfiért: friss hír érkezett az állapotáról
Kimentették a férfit az összeomlott, bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület romjai alól Székesfehérváron,
Hajnalban már hosszú sorok kígyóznak a szombathelyi Vásárcsarnokban, ahol évtizedek óta ugyanazért a lángosért érkeznek a vásárlók. A legendás szombathelyi mester most elárulta, mitől lesz...
Megrázó rongálás borzolja a kedélyeket Tatabányán: ismeretlenek több védett platánfa törzsébe is lyukakat fúrtak a Komáromi utcában.
Összedőlt egy bontás alatt álló négyemeletes épület Székesfehérváron: egy ember a romok alatt rekedt
Súlyos baleset történt Székesfehérváron: egy bontás alatt álló, négyemeletes épület részben összeomlott, egy ember pedig a romok alatt rekedt.
Aggasztó jelenségre figyeltek fel a Tihanyi-félsziget egyik legismertebb természeti területén: tömeges halpusztulás kezdődött a Belső-tóban.
Rossz hírt kaptak a Balatonnál strandoló autósok: fizetőssé válik a Balatonfüredi Füred Kemping előtti nagy parkoló.
Váratlan bejelentést tett Vitézy Dávid: teljesen átalakul a közlekedés az egyik legnépszerűbb hazai térségben
Az átalakítás sűrűbb járatokat, jobb csatlakozásokat és kényelmesebb átszállást biztosít.
Kóstoltátok már az őrségi tatárkakását sült újhagymás vargányával, a tetején egy kis tökmagolajjal megcsorgatva? Ha nem, akkor itt az ideje hozzálátni.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.