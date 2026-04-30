A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 41 030 forintnál húzódik támasz, 42 480 forintnál ellenállási szint.
Nagy bejelentést tett Magyar Péter Brüsszelből: jöhet a pénz, komoly fordulat körvonalazódik
Magyar Péter szerint az uniós intézmények vezetői készek minden támogatást megadni Magyarországnak a gazdaság beindításához. A leendő miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai során több kulcsfontosságú kérdés is napirendre került. Szó esett a befagyasztott források sorsáról és nagy volumenű fejlesztési projektekről is.
Az európai központi intézmények vezetői minden támogatást megadnak Magyarországnak ahhoz, hogy sikerüljön beindítani a gazdaságot, és az emberek "minden nap érezzék" az EU adta lehetőségeket - mondta Magyar Péter leendő miniszterelnök a szerdai brüsszeli látogatását követően éjszaka a Facebookra feltöltött videóban, amelyben kitért arra is: a tárgyalásokon fontos projetekről beszéltek, amelyek fedezhetőek lennének az uniós forrásokból.
A Tisza Párt elnöke szerdán egyebek között a befagyasztott uniós források felszabadításáról tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costával, az Európai Tanács elnökével.
Elmondta, hogy nagyon fontos projektekről beszéltek, köztük közlekedésfejlesztési, energiaügyi, infrastruktúrafejlesztési tervekről, bérlakásépítési programokról, amelyek mind fedezhetőek lennének az uniós forrásokból.
Hozzátette: biztosította Ursula von der Leyent arról, hogy "mindenki megfeszítetten dolgozik" azért, hogy az augusztus 31-i határidő tartható legyen az újjáépítési alapban rendelkezésre álló, több mint 10 milliárd euró lehívásához.
Magyar Péter közölte: meg fogják találni a megoldást arra, hogy már szeptembertől újra lehessenek olyan magyar hallgatók, akik élhetnek az Erasmus-ösztöndíj adta lehetőségekkel, és ki tudnak menni tapasztalatot szerezni Európa legjobb egyetemeire.
Az uniós elvárásokról elmondta: a legfontosabb, amit kérnek, az a korrupció elleni fellépés, és az, hogy Magyarországon jó gazdaként használják fel az uniós forrásokat. Ezzel kapcsolatban beszámolt az erős jogkörökkel rendelkező Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról.
Magyar Péter kiemelte: nagyon örülnek Brüsszelben annak, hogy Magyarország újra ott fog ülni teljes jogú tagként az asztalnál, és "ha néha vitatkozva is, de konstruktívan" fog hozzáállni az európai kérdésekhez.
A leendő kormány kész hozzájárulni saját munkájával az Európai Unió működéséhez, a kompromisszumok megtalálásához, de cserében elvárja, hogy tisztelettel forduljanak Magyarország felé és segítsék hazánkat - emelte ki.
Mondd el a véleményed! Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts, hogy a Pénzcentrum még hasznosabb legyen számodra. 10-12 perc az egész!
