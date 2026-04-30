Budapest, 2026. április 20.Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök a párt frakciójának első üléséről tartott sajtótájékoztatón a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 20-án.MTI/Hegedüs Róbert
Gazdaság

Nagy bejelentést tett Magyar Péter Brüsszelből: jöhet a pénz, komoly fordulat körvonalazódik

2026. április 30. 09:35

Magyar Péter szerint az uniós intézmények vezetői készek minden támogatást megadni Magyarországnak a gazdaság beindításához. A leendő miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai során több kulcsfontosságú kérdés is napirendre került. Szó esett a befagyasztott források sorsáról és nagy volumenű fejlesztési projektekről is.

Az európai központi intézmények vezetői minden támogatást megadnak Magyarországnak ahhoz, hogy sikerüljön beindítani a gazdaságot, és az emberek "minden nap érezzék" az EU adta lehetőségeket - mondta Magyar Péter leendő miniszterelnök a szerdai brüsszeli látogatását követően éjszaka a Facebookra feltöltött videóban, amelyben kitért arra is: a tárgyalásokon fontos projetekről beszéltek, amelyek fedezhetőek lennének az uniós forrásokból.

A Tisza Párt elnöke szerdán egyebek között a befagyasztott uniós források felszabadításáról tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costával, az Európai Tanács elnökével.

Elmondta, hogy nagyon fontos projektekről beszéltek, köztük közlekedésfejlesztési, energiaügyi, infrastruktúrafejlesztési tervekről, bérlakásépítési programokról, amelyek mind fedezhetőek lennének az uniós forrásokból.

Hozzátette: biztosította Ursula von der Leyent arról, hogy "mindenki megfeszítetten dolgozik" azért, hogy az augusztus 31-i határidő tartható legyen az újjáépítési alapban rendelkezésre álló, több mint 10 milliárd euró lehívásához.

Magyar Péter közölte: meg fogják találni a megoldást arra, hogy már szeptembertől újra lehessenek olyan magyar hallgatók, akik élhetnek az Erasmus-ösztöndíj adta lehetőségekkel, és ki tudnak menni tapasztalatot szerezni Európa legjobb egyetemeire.

Az uniós elvárásokról elmondta: a legfontosabb, amit kérnek, az a korrupció elleni fellépés, és az, hogy Magyarországon jó gazdaként használják fel az uniós forrásokat. Ezzel kapcsolatban beszámolt az erős jogkörökkel rendelkező Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Magyar Péter kiemelte: nagyon örülnek Brüsszelben annak, hogy Magyarország újra ott fog ülni teljes jogú tagként az asztalnál, és "ha néha vitatkozva is, de konstruktívan" fog hozzáállni az európai kérdésekhez.

A leendő kormány kész hozzájárulni saját munkájával az Európai Unió működéséhez, a kompromisszumok megtalálásához, de cserében elvárja, hogy tisztelettel forduljanak Magyarország felé és segítsék hazánkat - emelte ki.

