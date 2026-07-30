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Pákozd, 2026. június 5.A drónnal készült felvételen a Velencei-tó kiszáradt medre egy csónakkikötőben, Pákozd közelében 2026. június 5-én. A tó vízállása ezen a napon 58 centiméter volt, ami mintegy 5 centiméterrel marad el az eddi
Otthon

Megadta a vízügy a választ, amire sokan vártak: ezt jelenti a negatív vízállás valójában

Pénzcentrum
2026. július 30. 18:43

A vízmérce 0 pontja egy mesterségesen meghatározott viszonyítási szint, és nem azt jelenti, hogy a folyó medre teljesen kiszáradt, és nem is a tengerszintet jelöli - hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a Facebook-oldalán szerda este.

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Mint írták, amikor ilyen alacsony a folyók, tavak vízszintje, felmerül, hogyan lehetséges, hogy a vízszint negatív érték. Hozzátették: a vízmércék egyik legfontosabb jellemzője az úgynevezett 0 pont, amely a vízállások mérésének kiindulási szintje, de ez a pont nem azt jelenti, hogy a folyó medre teljesen kiszáradt, és nem is a tengerszintet jelöli.

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A vízmérce 0 pontja egy mesterségesen meghatározott viszonyítási szint, amelyhez képest minden későbbi vízállást mérnek - írták. Felidézték: a 19. században, amikor Magyarországon megkezdődött a rendszeres vízrajzi megfigyelés, az ismert legalacsonyabb vízállásokat vették alapul, majd a 0 pontot ezeknél valamivel mélyebbre helyezték el, hogy a mérce még rendkívül alacsony vízállás esetén is használható maradjon, vagyis a vízszint ne süllyedjen a mérce kezdete alá.

Hozzátették: ez a medrek évtizedek alatt történt változásai miatt sok esetben már nem működött, azonban a korábbi és későbbi adatok összehasonlíthatósága érdekében nem a 0 pontokat helyezték lejjebb, hanem negatív mérési tartományú mércetagokkal egészítették ki a vízmércéket, ezért léteznek negatív előjelű vízállások nagyon sok helyen Magyarországon.

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Vasvári Tamás, MTI/MTVA
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