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Megadta a vízügy a választ, amire sokan vártak: ezt jelenti a negatív vízállás valójában
A vízmérce 0 pontja egy mesterségesen meghatározott viszonyítási szint, és nem azt jelenti, hogy a folyó medre teljesen kiszáradt, és nem is a tengerszintet jelöli - hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a Facebook-oldalán szerda este.
Mint írták, amikor ilyen alacsony a folyók, tavak vízszintje, felmerül, hogyan lehetséges, hogy a vízszint negatív érték. Hozzátették: a vízmércék egyik legfontosabb jellemzője az úgynevezett 0 pont, amely a vízállások mérésének kiindulási szintje, de ez a pont nem azt jelenti, hogy a folyó medre teljesen kiszáradt, és nem is a tengerszintet jelöli.
A vízmérce 0 pontja egy mesterségesen meghatározott viszonyítási szint, amelyhez képest minden későbbi vízállást mérnek - írták. Felidézték: a 19. században, amikor Magyarországon megkezdődött a rendszeres vízrajzi megfigyelés, az ismert legalacsonyabb vízállásokat vették alapul, majd a 0 pontot ezeknél valamivel mélyebbre helyezték el, hogy a mérce még rendkívül alacsony vízállás esetén is használható maradjon, vagyis a vízszint ne süllyedjen a mérce kezdete alá.
Hozzátették: ez a medrek évtizedek alatt történt változásai miatt sok esetben már nem működött, azonban a korábbi és későbbi adatok összehasonlíthatósága érdekében nem a 0 pontokat helyezték lejjebb, hanem negatív mérési tartományú mércetagokkal egészítették ki a vízmércéket, ezért léteznek negatív előjelű vízállások nagyon sok helyen Magyarországon.
Vasvári Tamás, MTI/MTVA
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