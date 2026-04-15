2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
20 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
New York, 2024. szeptember 26.A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szergej Lavrov, Oroszország külügyminisztere érkezik a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott megbeszélésre az
Világ

Moszkva üzent Magyar Péternek: Lavrov kemény szavakat küldött a leendő magyar kormányfőnek

Pénzcentrum/MTI
2026. április 15. 14:06

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy pekingi tárgyalást követően beszélt az orosz–magyar kapcsolatok jövőjéről és a politikai párbeszéd lehetőségéről. Szavai szerint Moszkva továbbra is nyitott a kommunikációra Magyarországgal, függetlenül a választási eredményektől. A nyilatkozatban kitért az új magyar politikai vezetéshez kapcsolódó várakozásokra is.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a pekingi tárgyalásait követően az orosz–magyar kapcsolatok jövőjéről is beszélt. A politikus hangsúlyozta, hogy Moszkva minden országgal, így Magyarországgal is kész a párbeszédre, függetlenül a politikai változásoktól.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Lavrov a nyilatkozatában arra reagált, hogy az új magyar politikai vezetés – élén Magyar Péter – a korábbi megszólalások alapján pragmatikus viszonyt alakítana ki Oroszországgal. A külügyminiszter szerint az sem jelent akadályt, ha egy vezető nem kíván közvetlenül kapcsolatba lépni az orosz elnökkel, ez szerinte „személyes döntés kérdése”.

A politikus ugyanakkor kiemelte: Moszkva számára fontos, hogy a partnerek saját országuk nemzeti érdekeit képviseljék, mert így lehet valódi tartalmi párbeszédet folytatni.

Vlagyimir Putyin korábbi megszólalásaira utalva Lavrov azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország többször is jelezte nyitottságát a diplomáciai kapcsolatok fenntartására, és ezt szerinte gyakorlati lépésekkel is alátámasztotta.

Magyar Péter egy korábbi sajtótájékoztatón azt mondta: az új magyar kormány kész lenne a pragmatikus együttműködésre Moszkvával, mivel Magyarország energiaellátása továbbra is részben Oroszországtól függ. Hozzátette, hogy beszélne az orosz elnökkel is, ugyanakkor kezdeményező szerepet nem vállalna.

Címlapi kép: KKM, MTI/MTVA
#kormány #magyarország #oroszország #világ #politika #vlagyimir putyin #külpolitika #moszkva #energiaellátás #diplomácia #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
14:31
14:17
14:06
13:33
13:14
NAPTÁR
Tovább
2026. április 15. szerda
Anasztázia, Tas
16. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Virtuális kártya
egy olyan, kizárólag internetes vásárlásra használható bankkártya, amelyhez PIN kód nem kapcsolódik. Biztonságos, mivel a kártyához alapesetben 1 Ft napi vásárlási limit kapcsolódik, így a vásárlást a Bank csak akkor engedélyezi, amikor a limit összegét megemeled. A napi limit összegét kizárólag Te tudod módosítani telebankon keresztül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
