Moszkva üzent Magyar Péternek: Lavrov kemény szavakat küldött a leendő magyar kormányfőnek

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy pekingi tárgyalást követően beszélt az orosz–magyar kapcsolatok jövőjéről és a politikai párbeszéd lehetőségéről. Szavai szerint Moszkva továbbra is nyitott a kommunikációra Magyarországgal, függetlenül a választási eredményektől. A nyilatkozatban kitért az új magyar politikai vezetéshez kapcsolódó várakozásokra is.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a pekingi tárgyalásait követően az orosz–magyar kapcsolatok jövőjéről is beszélt. A politikus hangsúlyozta, hogy Moszkva minden országgal, így Magyarországgal is kész a párbeszédre, függetlenül a politikai változásoktól.

Lavrov a nyilatkozatában arra reagált, hogy az új magyar politikai vezetés – élén Magyar Péter – a korábbi megszólalások alapján pragmatikus viszonyt alakítana ki Oroszországgal. A külügyminiszter szerint az sem jelent akadályt, ha egy vezető nem kíván közvetlenül kapcsolatba lépni az orosz elnökkel, ez szerinte „személyes döntés kérdése”.

A politikus ugyanakkor kiemelte: Moszkva számára fontos, hogy a partnerek saját országuk nemzeti érdekeit képviseljék, mert így lehet valódi tartalmi párbeszédet folytatni.

Vlagyimir Putyin korábbi megszólalásaira utalva Lavrov azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország többször is jelezte nyitottságát a diplomáciai kapcsolatok fenntartására, és ezt szerinte gyakorlati lépésekkel is alátámasztotta.

Magyar Péter egy korábbi sajtótájékoztatón azt mondta: az új magyar kormány kész lenne a pragmatikus együttműködésre Moszkvával, mivel Magyarország energiaellátása továbbra is részben Oroszországtól függ. Hozzátette, hogy beszélne az orosz elnökkel is, ugyanakkor kezdeményező szerepet nem vállalna.

