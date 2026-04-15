Donald Trump amerikai elnök szerint hamarosan újraindulhatnak a tárgyalások Iránnal.
Moszkva üzent Magyar Péternek: Lavrov kemény szavakat küldött a leendő magyar kormányfőnek
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy pekingi tárgyalást követően beszélt az orosz–magyar kapcsolatok jövőjéről és a politikai párbeszéd lehetőségéről. Szavai szerint Moszkva továbbra is nyitott a kommunikációra Magyarországgal, függetlenül a választási eredményektől. A nyilatkozatban kitért az új magyar politikai vezetéshez kapcsolódó várakozásokra is.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a pekingi tárgyalásait követően az orosz–magyar kapcsolatok jövőjéről is beszélt. A politikus hangsúlyozta, hogy Moszkva minden országgal, így Magyarországgal is kész a párbeszédre, függetlenül a politikai változásoktól.
Lavrov a nyilatkozatában arra reagált, hogy az új magyar politikai vezetés – élén Magyar Péter – a korábbi megszólalások alapján pragmatikus viszonyt alakítana ki Oroszországgal. A külügyminiszter szerint az sem jelent akadályt, ha egy vezető nem kíván közvetlenül kapcsolatba lépni az orosz elnökkel, ez szerinte „személyes döntés kérdése”.
A politikus ugyanakkor kiemelte: Moszkva számára fontos, hogy a partnerek saját országuk nemzeti érdekeit képviseljék, mert így lehet valódi tartalmi párbeszédet folytatni.
Vlagyimir Putyin korábbi megszólalásaira utalva Lavrov azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország többször is jelezte nyitottságát a diplomáciai kapcsolatok fenntartására, és ezt szerinte gyakorlati lépésekkel is alátámasztotta.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Magyar Péter egy korábbi sajtótájékoztatón azt mondta: az új magyar kormány kész lenne a pragmatikus együttműködésre Moszkvával, mivel Magyarország energiaellátása továbbra is részben Oroszországtól függ. Hozzátette, hogy beszélne az orosz elnökkel is, ugyanakkor kezdeményező szerepet nem vállalna.
Váratlan fordulat Orbán Viktor utolsó csúcstalálkozóján: ezért vonhatja felelősségre Ursula von der Leyen
Április 23-án és 24-én Cipruson tartják az uniós állam- és kormányfők informális csúcstalálkozóját.
Szerdától újabb kétnapos sztrájkot hirdettek a Lufthansa légiutas-kisérői.
Donald Trump amerikai elnök úgy véli, hogy Magyar Péter, a választásokon kétharmados győzelmet arató Tisza Párt vezetője jó munkát fog végezni.
Rendkívüli bejelentést tett Oroszország Paks II-ről: ez a függvénye annak, hogy a Tisza-kormány alatt is folytatódik-e a projekt
A szakértő az MK.ru orosz hírportálnak nyilatkozva elmondta, hogy a paksi atomerőmű jelenlegi blokkjai megbízhatóan működnek ugyan, de idővel elkerülhetetlen lesz a leállításuk.
Az orosz titkosszolgálatok ma már egyre többször használják a közösségi platformokat beszervezésre.
Videó: McDonald's-os kaját rendelt Trump a Fehér Házba, majd a futár jelenlétében válaszolt geopolitikai kérdésekre
A szokatlan jelenet egy feszült geopolitikai időszak közepén játszódott le.
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
Egy friss statisztikákra épülő lista szerint 2025-ben néhány kulcsország és régió dominálja a fegyverimportot.
Magyar Péter rendkívül túlárazottnak tartja a beruházást, és a szerződések felülvizsgálatát ígéri, az orosz vezetés visszafogott optimizmussal tekint a jövőbe
Váratlan bejelentést tett Volodimir Zelenszkij: heteken belül lezárulhat a súlyos magyar-ukrán viszály
Április végére újra üzemképes lesz a Barátság kőolajvezeték – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
A Kreml elégedettségét fejezte ki, amiért az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter nyitott a "pragmatikus párbeszédre" Oroszországgal.
Donald Trump keményen beleszállt a pápába, majd egy olyan képet posztolt magáról, amelyen Jézusként ábrázolja magát
Trump egy késő esti posztsorozat részeként osztotta meg magáról egy Jézus-képet a Truth Social platformon, anélkül, hogy bármilyen kommentárt fűzött volna hozzá.
Európai elemzés a magyar választási eredményről: sokan teljesen félreértik, mit jelent Magyar Péter győzelme
Az európai progresszív pártcsaládok egyöntetűen üdvözölték Orbán bukását.
Az amerikai alelnök szerint tisztában voltak a vereség esélyével, mégis kiálltak Orbán mellett a kampányban.
Meglépte a legkeményebbet az Egyesült Államok: fojtogató blokád a tengeren, a szövetségesek kihátráltak, kilőtt az olajár
Az Egyesült Államok hétfőn blokád alá vonta Irán kikötőit, miután az iszlámábádi tárgyalások a hétvégén eredménytelenül zárultak.
Vészjósló figyelmeztetést adott ki Fatih Birol: hatalmas a baj a háború miatt, drasztikus mentőövet kell bedobni az energiapiacra
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szükség esetén további olajtartalékokat szabadít fel - közölte hétfőn Fatih Birol, az IEA vezetője.
Ismét arra szólított fel mindenkit, hogy "keressenek lehetőséget a béke és a megbékélés hídjainak építésére, és találjanak utat a háború elkerülésére minden alkalommal, ha lehetséges".
Az amerikai elnök figyelmeztette Iránt: a blokád közelébe kerülő hajókat megsemmisíthetik.
Mikroszkóp alatt a Tisza-párt külügyi programja: ilyen fordulatot vehet az ország külpolitikája Magyar Péter vezetésével
Bár az új kormányzat hozzáállása alapvetően Európa-párti, vitás kérdések továbbra is felmerülhetnek Brüsszellel, például a migráció megítélésében.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.