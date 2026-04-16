Vlagyimir Putyin asztalra csapott a váratlan adatok láttán: komoly bajban van Oroszország?

Az év első két hónapjában 1,8 százalékkal zsugorodott az orosz gazdaság. A gyenge adatok miatt Vlagyimir Putyin élesen bírálta a kormányzat gazdasági vezetőit, és azonnali intézkedéseket követelt a növekedés élénkítése érdekében - közölte a Portfolio.

A váratlan gazdasági visszaesés különösen kellemetlen a Kreml számára, hiszen a korábbi években a nyugati szankciók ellenére is jelentős növekedést tudtak felmutatni. Bár az idei évre a vezetés már eleve szerényebb kilátásokkal számolt, a jelenlegi teljesítmény még a tisztviselők saját, óvatos előrejelzéseitől is elmarad. Míg az elnökhöz közel álló szakértők pusztán szezonális és egyszeri tényezőkkel magyarázzák a visszaesést, a független elemzők szerint az adatok egyértelműen a gazdaság kifulladását jelzik.

A romló teljesítmény hátterében több súlyos tényező is meghúzódik. A magas kamatkörnyezet erősen visszaveti a hitelezést és a beruházásokat, a szankciók pedig tartósan gátolják az ország technológiai fejlődését és az exportlehetőségeket.

A költségvetést emellett egyre jobban terhelik a megugró katonai kiadások. A rendelkezésre álló források a védelmi iparba áramlanak, ami erős kiszorító hatást gyakorol a versenyszférára, és jelentősen lelassítja a civil szektor növekedését.

A negatív makrogazdasági mutatók miatt az orosz elnök a vállalati szektor ösztönzését, valamint a képzett munkaerő termelékenyebb ágazatokba történő átirányítását célzó javaslatokat vár a döntéshozóktól. Az élénkítő programok mellett a kormányzat már előkészített egy új intézkedéscsomagot is. Ennek célja, hogy csökkentse az állami költségvetés függőségét a globális nyersanyagpiacoktól és a nyersanyagárak ingadozásától, bár a pontos részleteket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

