Moszkva, 2024. július 5.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök a tárgyalásuk után tartott moszkvai sajtótájékoztatón 2024. július 5-én.MTI/Miniszterelnöki
Világ

Vlagyimir Putyin asztalra csapott a váratlan adatok láttán: komoly bajban van Oroszország?

Pénzcentrum
2026. április 16. 14:14

Az év első két hónapjában 1,8 százalékkal zsugorodott az orosz gazdaság. A gyenge adatok miatt Vlagyimir Putyin élesen bírálta a kormányzat gazdasági vezetőit, és azonnali intézkedéseket követelt a növekedés élénkítése érdekében - közölte a Portfolio.

A váratlan gazdasági visszaesés különösen kellemetlen a Kreml számára, hiszen a korábbi években a nyugati szankciók ellenére is jelentős növekedést tudtak felmutatni. Bár az idei évre a vezetés már eleve szerényebb kilátásokkal számolt, a jelenlegi teljesítmény még a tisztviselők saját, óvatos előrejelzéseitől is elmarad. Míg az elnökhöz közel álló szakértők pusztán szezonális és egyszeri tényezőkkel magyarázzák a visszaesést, a független elemzők szerint az adatok egyértelműen a gazdaság kifulladását jelzik.

A romló teljesítmény hátterében több súlyos tényező is meghúzódik. A magas kamatkörnyezet erősen visszaveti a hitelezést és a beruházásokat, a szankciók pedig tartósan gátolják az ország technológiai fejlődését és az exportlehetőségeket.

A költségvetést emellett egyre jobban terhelik a megugró katonai kiadások. A rendelkezésre álló források a védelmi iparba áramlanak, ami erős kiszorító hatást gyakorol a versenyszférára, és jelentősen lelassítja a civil szektor növekedését.

A negatív makrogazdasági mutatók miatt az orosz elnök a vállalati szektor ösztönzését, valamint a képzett munkaerő termelékenyebb ágazatokba történő átirányítását célzó javaslatokat vár a döntéshozóktól. Az élénkítő programok mellett a kormányzat már előkészített egy új intézkedéscsomagot is. Ennek célja, hogy csökkentse az állami költségvetés függőségét a globális nyersanyagpiacoktól és a nyersanyagárak ingadozásától, bár a pontos részleteket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Időablak
olyan időköz, amely biztonsági okokból kerül megadásra, ez alatt egy adott művelet elvégezhető.

