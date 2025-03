És még mindig nincs vége: újabb áldozatot szedett az újvidéki tragédia, már 16 a halottak száma

140 napja ápolták kórházban azt a sérültet, akinek a szervezete most feladta a küzdelmet. A vasúti tragédia miatt komoly tiltakozások robbantak ki Szerbiában.

Hónapokkal azután, hogy leomlott az újvidéki vasútállomás tetőszerkezete és homlokzata, egy újabb kórházban ápolt sérült veszítette életét - ezzel már 16-ra nőtt a halálos áldozatok száma. Az egészségügyi intézmény pénteken azt közölte, hogy a 19 éves fiú sérüléseibe, illetve a szövődményekbe halt bele.

Az újvidéki vasúti pályaudvar felújított előtetője november elsején leszakadt. Tizennégy ember azonnal meghalt, egy sérült néhány nappal később vesztette életét, míg a tizenhatodik áldozat pénteken hunyt el. A balesetnek még egy túlélője volt, az ő állapota stabil. Az illetékes szervek 16 ember ellen emeltek vádat mulasztás és veszélyeztetés miatt az ügyben, az újvidéki felsőügyészség pedig a felújítás során elkövetett esetleges korrupciós ügyek gyanúja miatt indított nyomozást.

Civilek, egyetemi hallgatók, tanárok, színészek és mezőgazdasági termelők a tragédia után tiltakozásba kezdtek. A követelések között a baleset felelőseinek felkutatása és felelősségre vonása mellett a vasútállomás felújítására vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozatala is szerepel, illetve szeretnék, ha felelősségre vonnák azokat is, akik a tüntetőkre támadtak az elmúlt hónapok során, továbbá szabadon engednék azokat a diákokat és tanárokat, akik ellen a tiltakozások miatt emeltek vádat, és 20 százalékkal megnövelnék a felsőoktatásra szánt költségvetési keretet.

A kormány szerint már teljesültek a követelések, hiszen az illetékes szervek folyamatosan nyilvánosságra hozzák a felújítási munkálatok dokumentumait, eljárás indult azok ellen, akik a tiltakozókra támadtak, az államfő közbenjárására szabadon engedték a korábban őrizetbe vett diákokat és tanárokat, a költségvetési pénzek átcsoportosításával pedig biztosították a felsőoktatásra szánt büdzsé 20 százalékos növelését, ezért a további tiltakozások indokolatlanok. A diákok szerint viszont még nem teljesült minden kérés, a velük rokonszenvező építésügyi szakemberek például úgy vélik, hogy még mindig hiányoznak kulcsfontosságú iratok, amelyekből kiderülhetne, ki a felelős az újvidéki tragédiáért, ezért folytatják a tiltakozást.

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban újították fel, és a munka tavaly is folytatódott. Goran Vesic építésügyi miniszter júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület újra használható. A miniszter azóta lemondott, de közölte, nem tartja magát felelősnek a tragédiáért. Felelősséget vállalt viszont Újvidék polgármestere és a miniszterelnök. Milan Djuric és Milos Vucevic január végén jelentette be lemondását. A miniszterelnök lemondását a parlament szerdán fogadta el.