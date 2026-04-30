Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Ukrán katona katonai álcázott egyenruhában, a nemzeti zászló és a nemzeti identitást és védelmet szimbolizáló háromágú szigony jelvénye látható rajta.
Ukrán tiszt vallott arról, hogyan zajlik a katonák toborzása a színfalak mögött: elképesztő módszerhez folyamodnak

2026. április 30. 22:00

Miközben az ukrán hadsereg a fronton próbálja visszaverni az orosz támadásokat, a hátországban egyre nehezebb feltölteni a megfogyatkozott alakulatokat. Egy kijevi toborzótiszt színes busszal, drónszimulátorral és mesterséges intelligenciával próbálja meggyőzni a fiatalokat az önkéntes szolgálatról az erőszakos sorozás helyett - írta meg az Express.

Szerhij Andrijcsuk, a területvédelmi erők hadnagya hét hónapja járja Kijev forgalmas pontjait egy feltűnő, színes busszal. A jármű a drónkezelői szolgálat előnyeit hirdeti. A kezdeményezés alulról jött: az alakulat saját pénzéből finanszírozta, a parancsnokság jóváhagyására pedig még várnak. A jelenlegi adatok szerint tízből mindössze egy újoncot sikerül önkéntes alapon toborozni.

A busz belsejében drónszimulátort próbálhatnak ki az érdeklődők. Kívül eközben egy olyan terepi robotplatformot mutatnak be, amelyre géppuska is szerelhető, de sebesültek kimentésére is használható. Andrijcsuk és csapata, akik kijevi katonai műszaki főiskolások, egy Foxy Leszja nevű MI-chatbotot is fejlesztettek. Ez az alkalmazás barátságos stílusban válaszol a katonai pályafutással kapcsolatos kérdésekre. Mindez éles kontrasztban áll azzal a képpel, amelyet a legtöbb ukrán a toborzókról őriz.

Az erőszakos mozgósítástól való félelem az utóbbi hetekben pánikszerűvé vált. Áprilisban Lvivben egy toborzóegység katonáját halálra szúrták. A támadó egy erőszakkal behívott férfi testvére volt. Két nappal később a vinnicjai régióban egy sorozás elől menekülő férfi sebesített meg egy rendőrt és egy katonát. Harkivban hasonló incidens történt, de ott a támadó elmenekült. Közép-Ukrajnában pedig egy szintén sorozás elől menekülő személy az autójával gázolta el az őt üldözőket.

Andrijcsuk elmondta, hogy egyes besorozottak megszöknek a kiképzőtáborokból, vagy engedély nélkül elhagyják az alakulatukat. Sokan azonban végül visszatérnek, és egy részüket kevésbé veszélyes háttérszolgálatra osztják be. Előfordult, hogy szökevények nála akartak jelentkezni. Ő azonban nem vehette fel őket, mivel jogilag még a reguláris hadsereg kötelékébe tartoztak.

A hadnagy maga sem egy íróasztal mögül toboroz. Három évig harcolt gyalogosként a fronton, Turbó fedőnéven. "Amikor kitört a háború, két éjszakát aludtam a toborzóiroda előtt, hogy feliratkozhassak" – mesélte. A területvédelmi erők ugyanolyan harci szolgálatot látnak el, mint a reguláris hadsereg, de nem vesznek fel mindenkit.

Az önként jelentkezők mintegy tíz százalékát elutasítják. Ennek oka, hogy nem rendelkeznek megfelelő stressztűrő képességgel, alkalmazkodóképességgel vagy logikus gondolkodással. Minden újoncnak pszichológiai alkalmassági vizsgálaton kell átesnie. Ez vonatkozik a Nemzetközi Légió külföldi önkénteseire is, akiket időközben beolvasztottak a reguláris hadseregbe. Az ő kiképzésük jelenleg hat nyelven zajlik.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #sorkatonaság #világ #drón #mesterséges intelligencia #katonák #hadsereg #kijev #háború #orosz-ukrán háború #katonai

Rendelkezésre tartási jutalék
a bankok általában az igénybe nem vett hitel után számítják fel, napi meghatározással, egyfajta kamatként, ami kevesebb a hitelkamatnál, de lényegében a bank ezzel a jutalékkal akkor is beszed valamennyi jövedelmet a számlatulajdonostól, ha az nem használja a hitelkeretét.

