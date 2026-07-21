Kilőtt az OTP a felvásárlás után: nagyot kaszálhatott, akinek itt van a pénze

A hétfő esti, felvásárlásról bejelentésre a részvénypiac kedd reggel azonnal 2,2 százalékos árfolyam-emelkedéssel reagált - számolt be a Telex.

Az Észtországban, Lettországban és Litvániában működő pénzintézet, a Luminor eddigi tulajdonosai, a 80 százalékos részesedéssel bíró Blackstone magántőke-csoport és a 20 százalékot birtokló norvég DNB Bank 2024-ben jelezték először értékesítési szándékukat. A sajtóhírek szerint a felvásárlás iránt lengyel, osztrák és olasz versenytársak is érdeklődtek, ám végül a vételi szándékát elsők között jelző OTP lett a befutó, és a felek már alá is írták az adásvételi szerződést - erről hétfőn a Pénzcentrumon is beszámoltunk.

A rendszerváltás óta a kelet-közép-európai régióban tudatosan terjeszkedő OTP ezzel a lépéssel 11-ről 14-re növeli azon országok számát, ahol jelen van. A bankcsoport ügyfélköre így 17,5 millióról mintegy 18,5 millióra, míg a mérlegfőösszege 13 százalékkal emelkedik. Az OTP a mostani, rekordméretű akvizíciót a korábbi években felhalmozott nyereségéből finanszírozza.

A tranzakció anyagi hátteréről beszédes adatot közölt a DNB Bank, amely jelezte, hogy az eladás miatt mintegy egymilliárd norvég korona veszteséget kénytelen elkönyvelni. Ez egyértelműen arra utal, hogy a tulajdonosok a könyv szerinti értéknél lényegesen alacsonyabb összegért adták el a Luminort, vagyis az OTP kifejezetten kedvező áron tudta lebonyolítani a felvásárlást.