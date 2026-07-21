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Budapest, Hungary - August 13, 2011: 0-24 sign of the OTP bank. OTP Bank is the biggest commercial bank in Hungary, operating in Central and Eastern Europe. The bank provides universal financial services for more than 13 million costum
Gazdaság

Kilőtt az OTP a felvásárlás után: nagyot kaszálhatott, akinek itt van a pénze

Pénzcentrum
2026. július 21. 12:00

A hétfő esti, felvásárlásról bejelentésre a részvénypiac kedd reggel azonnal 2,2 százalékos árfolyam-emelkedéssel reagált - számolt be a Telex.

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Az Észtországban, Lettországban és Litvániában működő pénzintézet, a Luminor eddigi tulajdonosai, a 80 százalékos részesedéssel bíró Blackstone magántőke-csoport és a 20 százalékot birtokló norvég DNB Bank 2024-ben jelezték először értékesítési szándékukat. A sajtóhírek szerint a felvásárlás iránt lengyel, osztrák és olasz versenytársak is érdeklődtek, ám végül a vételi szándékát elsők között jelző OTP lett a befutó, és a felek már alá is írták az adásvételi szerződést - erről hétfőn a Pénzcentrumon is beszámoltunk.

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A rendszerváltás óta a kelet-közép-európai régióban tudatosan terjeszkedő OTP ezzel a lépéssel 11-ről 14-re növeli azon országok számát, ahol jelen van. A bankcsoport ügyfélköre így 17,5 millióról mintegy 18,5 millióra, míg a mérlegfőösszege 13 százalékkal emelkedik. Az OTP a mostani, rekordméretű akvizíciót a korábbi években felhalmozott nyereségéből finanszírozza.

A tranzakció anyagi hátteréről beszédes adatot közölt a DNB Bank, amely jelezte, hogy az eladás miatt mintegy egymilliárd norvég korona veszteséget kénytelen elkönyvelni. Ez egyértelműen arra utal, hogy a tulajdonosok a könyv szerinti értéknél lényegesen alacsonyabb összegért adták el a Luminort, vagyis az OTP kifejezetten kedvező áron tudta lebonyolítani a felvásárlást.

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A magyar hitelintézet története eddigi legnagyobb európai felvásárlását hajtja végre, amellyel belép az euróövezetbe, és kiterjeszti jelenlétét a balti piacra.
Címlapkép: Getty Images
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