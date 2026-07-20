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Óriási a baj Trump elnöki különgépével: már a NATO-csúcsról sem tudott vele hazamenni
Biztonsági hiányosságok – elsősorban a megfelelő rakétavédelmi rendszer hiánya – miatt kénytelenek visszaküldeni a hangárba azt a luxusrepülőgépet, amelyet Katar ajándékozott az Egyesült Államoknak. Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy a gép védelmi rendszereit a lehető legmagasabb szintre fejlesztik, miután a legutóbbi NATO-csúcstalálkozóról a biztonsági kockázatok miatt már egy másik géppel kellett hazautaznia.
Donald Trump július elején utazott először a törökországi NATO-csúcstalálkozóra a katari uralkodócsaládtól tavaly kapott Boeing 747-8-as típusú különgép fedélzetén. Az újságíróknak azonban feltűnt, hogy az elnök Ankarából már a korábbi Air Force One-nal távozott. Bár Trump kezdetben azzal magyarázta a gépváltást, hogy az új repülőt időközben egy brit légibázison mutatták be a katonáknak, az eset azonnal biztonsági aggályokat vetett fel.
A The New York Times értesülései szerint az ajándékba kapott gép védelmi felszereltsége jelentősen elmarad a korábbi elnöki repülőgépekétől. Trump újságírói kérdésre válaszolva elismerte, hogy a különgépet hamarosan korszerűsítik. Bár azt nem részletezte, hogy pontosan milyen módosításokat hajtanak végre, elmondása szerint a repülőgép egy hónapon belül bekerül a hangárba, hogy védelmi képességeit a lehető legmagasabb szintre emeljék.
A katari luxusgép használatát az tette indokolttá, hogy Trump korábban többször is elégedetlenségét fejezte ki az 1990 óta szolgálatban lévő, mára elöregedett elnöki flotta miatt. Az Egyesült Államok ugyan már 2018-ban megbízta a Boeing vállalatot két új, speciálisan kialakított Air Force One legyártásával, a jelentős költségnövekedéssel járó projekt azonban folyamatosan csúszik. Az új hivatalos elnöki különgépek közül az első az eredeti ütemtervhez képest késve, várhatóan csak 2028 közepén állhat szolgálatba, miközben az elnök korábban egyértelművé tette, hogy még a mandátumának 2029. januári lejárta előtt repülni szeretne velük.
Címlapkép: Hivatalos Fehér Ház-fotó: Molly Riley
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