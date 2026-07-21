Egyre közelebb lehet a 64 csapatos focivébé: sehogy nem ússzák meg ezt a szurkolók?

Komoly támogatást kapott a vb létszámának bővítési terve, amit Gianni Infantino vetett fel - ha bevezetik, már a következő vébén 128 meccset játszhatnak.

A Dél-amerikai Labdarúgó-szövetség (CONMEBOL) elnöke is támogatja a FIFA azon tervét, hogy a 2030-as centenáriumi világbajnokság mezőnyét 64 csapatosra bővítsék.

Gianni Infantino, a nemzetközi szövetség elnöke által nemrég felvetett létszámemelési javaslatot Alejandro Domínguez, a dél-amerikai szervezet vezetője a közösségi oldalán nagyszerű lehetőségnek nevezette a torna századik évfordulójának méltó megünneplésére.

EZ IS ÉRDEKELHET Nagy bejelentést tett a FIFA elnöke: tényleg jöhet a 64 csapatos focivébé? Infantino elmondta, bízik abban, hogy a vasárnapi döntőt követően Donald Trump amerikai elnökkel közösen adhatja át a győztesnek járó trófeát.

Az eredeti elképzelések szerint az 1930-as első világbajnokság tiszteletére a dél-amerikai társrendezőknél, azaz Uruguayban, Argentínában és Paraguayban mindössze egy-egy találkozót játszottak volna, mielőtt a mezőny átköltözik a fő házigazdákhoz, Spanyolországba, Portugáliába és Marokkóba. A bővítés révén azonban a három dél-amerikai ország nem csupán egyetlen mérkőzést kapna, hanem mindegyikük egy-egy teljes csoport küzdelmeinek adhatna otthont, míg a fennmaradó plusz csoport mérkőzéseit a másik három rendező ország bonyolítaná le.

A 2030-as világbajnokság a tervek szerint június 8. és július 21. között zajlana, így a 44 napos torna a történelem leghosszabb vb-je lenne. Bár hivatalos versenykiírás még nem készült, a 64 csapatos lebonyolítás logikusan 16 négyes csoportot jelentene, ahonnan az első és a második helyezettek jutnának tovább a legjobb 32 közé.

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Ez a rendszer nem igényelne újabb egyenes kieséses kört a korábban tervezett 48 csapatos formátumhoz képest, hiszen csupán a csoportharmadikok esnének ki azonnal, miközben a találkozók száma 128-ra emelkedne. Mindez persze hatalmas kontrasztot mutat a kezdetekhez képest, hiszen az 1930-as első, montevideói tornán még csupán 13 ország vett részt, és mindössze 18 mérkőzést játszottak le.