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Vállalkozás

Nagyot szakított az OTP legfrissebb üzletével: itt van feketén-fehéren minden részlet

Pénzcentrum
2026. július 21. 11:31

A magyar hitelintézet története eddigi legnagyobb európai felvásárlását hajtja végre, amellyel belép az euróövezetbe, és kiterjeszti jelenlétét a balti piacra. 

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Amint mi is beszámoltunk róla a Pénzcentrumon, az OTP tegnap bejelentette, hogy lezárult a Luminor felvásárlása. Ezzel a bejelentéssel egy közel két éve tartó piaci találgatás végére került pont; korábban az UniCredit érdeklődéséről is hallani lehetett, az olasz bank figyelmét azonban jelenleg a Commerzbank felvásárlása köti le. 

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Bukta Csaba, a Concorde elemzési vezetője azt írja: a megvásárolt céltársaság, a Luminor Észtországban, Lettországban és Litvániában működik. A régió vezető független bankjaként 2025-ben közel 16 milliárd eurós mérlegfőösszeggel, 158 millió eurós adózott eredménnyel és 1,9 milliárd eurós saját tőkével rendelkezett. Bár Észtországban a Swedbankkal együtt piacvezető, a térségben komoly kihívásokkal is szembe kell néznie, különösen Litvániában, ahol a Revolut egyre nagyobb nyomást gyakorol a hagyományos szereplőkre.

Bár a vételárat hivatalosan nem közölték, a becslések szerint az OTP nagyjából könyv szerinti értéken, mintegy 1,9 milliárd euróért juthat hozzá a bankhoz.

Ez az összeg elmarad a Blackstone korábbi, magasabb elvárásaitól, amit a bankszektor jövedelmezőségének mérséklődése és a csökkenő eurókamatok magyaráznak. Az eladók részéről a kiszállás logikus lépésnek tekinthető, mivel a többségi tulajdonos Blackstone magántőkealap a befektetési ciklusa végére ért, míg a kisebbségi tulajdonos DNB Bank a jövőben a saját északi piacaira kíván fókuszálni.

Az elemzés szerint a tranzakció mintegy 13 százalékkal növelheti az OTP Csoport eszközállományát, hozzávetőleg 5 százalékkal javíthatja a csoportszintű eredményt, valamint stabilabb, érettebb működési környezetet biztosít a bank számára.

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Az OTP számára a felvásárlás egyértelmű előnyökkel jár. A menedzsment egy kiegyensúlyozott ügyfélkörrel rendelkező, optimálisan árazott pénzintézetet szerez meg, amely hosszabb távon kifejezetten jövedelmezővé tehető. A balti gazdaságok kilátásai rendkívül kedvezőek, hiszen újraindult a gazdasági növekedés, emelkednek a reálbérek, az államadósság alacsony, a régió megnövekedett védelmi kiadásai pedig tartós keresletet generálhatnak a vállalati és infrastrukturális hitelezésben.

A piac várhatóan kedvezően fogadja a bejelentést, mivel a befektetők régóta várták már, hogy a társaság felhasználja a felhalmozott tőkéjét, és korábban gyakran kritizálták a bank tőkeallokációs politikáját. A tranzakció a várakozások szerint nem veszélyezteti az OTP sajátrészvény-visszavásárlási programját, a finanszírozást pedig a jelentős, mintegy 4 milliárd eurós többlettőke, valamint a bank korábbi, egymilliárd eurós alárendelt kötvénykibocsátása is stabilan biztosítja.

A legkorábban 2027 második felében lezáruló felvásárlás ugyanakkor kockázatokat is rejt magában. Az engedélyeztetési folyamat kimondottan időigényes lehet, mivel a három balti állam, Magyarország és az Európai Unió hatóságainak jóváhagyása egyaránt szükséges hozzá. Komoly feladatot jelent az integráció is három különböző ország eltérő szabályozási és versenypiaci környezetében. Végül nem hagyható figyelmen kívül a földrajzi elhelyezkedésből, valamint az orosz és fehérorosz határok közelségéből adódó geopolitikai kockázat sem, még ha ezt a NATO és az Európai Unió strukturális védőhálója jelentősen tompítja is.
Címlapkép: Getty Images
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