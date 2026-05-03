Olyan pofont kaphat hamarosan Donald Trump, amire nincs felkészülve: a teljes kormányzása veszélyben forog?

A közelgő amerikai félidős választásokon a demokratáknak jó esélyük van visszaszerezni a kongresszusi többséget a népszerűtlen Donald Trumppal és a gazdasági nehézségekkel küzdő republikánusokkal szemben. A Pénzcentrum összegyűjtötte a legrangosabb külföldi közvéleménykutatásokat, amelyeket Donald Trump támogatottságával kapcsolatban mértek.

Az amerikai társadalom háborúhoz való viszonya alapjaiban változott meg az elmúlt nyolcvan évben. A második világháború idején szinte teljes volt az egyetértés, ma viszont már az újabb konfliktusok mögött jóval kisebb társadalmi támogatás áll.

Jelenleg az iráni háború és a magas infláció miatt Donald Trump népszerűsége zuhanórepülésben van. Ez komoly lehetőséget kínál a demokratáknak a novemberi félidős választásokon. A tét óriási, és az ellenzék egyáltalán nem indul reménytelen helyzetből.

A képviselőházban jelenleg minimális, mindössze ötfős republikánus többség (218–213) próbál lavírozni. A szenátusban is szűk, 53–47 arányú a kormánypárti fölény. A történelmi trendek szintén a demokratáknak kedveznek, hiszen a félidős voksolásokon a választók hagyományosan az elnök pártja ellen szavaznak.

A bizakodásra több konkrét okuk is van. Jelenleg az amerikaiak mintegy kétharmada elégedetlen azzal, ahogy a Fehér Ház a megélhetési válságot kezeli. Látványos fejlemény az is, hogy Trump megválasztása óta a demokraták harminc tagállami törvényhozási mandátumot hódítottak el, míg a republikánusok egyet sem. A kampányfinanszírozás terén is jelentős az előnyük.

A kulcsfontosságú billegő körzetek többségében, valamint a kiélezett szenátusi versenyekben a demokrata kihívók jóval több kampányadományt gyűjtöttek, mint hivatalban lévő ellenfeleik. Nem meglepő tehát, hogy a felmérések átlagában jelenleg 5-6 százalékponttal vezetnek.

Összegyűjtöttük a legfontosabb amerikai közvéleménykutatásokat az elnök támogatottságával kapcsolatban. Lássuk a táblázatot:

A közvélemény-kutatások alapján jól kirajzolódik egy enyhén romló trend: míg február végén és március elején még több mérés is 40 százalék feletti támogatottságot mutatott, addig április második felére ezek az értékek jellemzően a 30-as tartomány közepére csúsztak vissza. A hivatalos háború Irán és az USA között február 28-án kezdődött. Mint látható, a táblázatban szereplő legalacsonyabb értékeket április vége felé mérték, ami jól jelzi, hogy az iráni háború fokozatosan erodálhatta a politikai támogatottságot.

Mint látható, Donald Trump támogatottsága április végére jelenlegi elnöki ciklusának mélypontjára, 34 százalékra esett.

Ez a dinamika nem egyetlen kiugró méréshez köthető, hanem több, egymástól független kutatóintézet adatában is megjelenik, ami erősíti a trend hitelességét.

Az okokról bővebben

A JPMorgan adatai szerint az amerikai benzinárak a február végi háború előtti napokhoz képest 42 százalékkal ugrottak meg. Ez az áremelkedés a G7-csoporton belül messze a legmagasabbnak számít. A második helyen Kanada áll 24 százalékos, a harmadikon pedig az Egyesült Királyság 19 százalékos drágulással, míg Olaszországban mindössze 4,6 százalékos volt a növekedés.

Az Egyesült Államoknál gyorsabb ütemű drágulást csak néhány ázsiai ország, például Mianmar, Malajzia és Pakisztán szenvedett el. Ezekben a térségekben a fizikai ellátási fennakadások miatt az árak több mint 50 százalékkal szöktek fel.

Trump a kampányban még azt ígérte, hogy deregulálja az olajipart, és gallononként 2 dollár alá szorítja a benzinárat. Az Irán elleni támadás azonban ennek épp az ellenkezőjét eredményezte. Az ExxonMobil és a Chevron pénteken közölte, hogy a magas olajárak ellenére sem tervezik a kitermelés bővítését a korábban elfogadott terveken felül.

Tom Kloza, a Gulf Oil energetikai tanácsadója elmondta, hogy az iparágban egyre nagyobb az idegesség. Egy szakmai találkozón még az a forgatókönyv is felmerült, hogy a gázolaj ára akár a 10 dollárt is elérheti gallononként. Ez az, ami Donald Trump exponenciális népszerűségvesztéséhez vezetett.

A csökkenés ráadásul viszonylag egyenletesnek tűnik: kisebb ingadozások mellett szinte folyamatosan lefelé tartó pálya rajzolódik ki március közepe után. Mindez arra utal, hogy nem egy rövid távú, kommunikációs vagy belpolitikai esemény hatásáról van szó, hanem egy tartósabb, a külpolitikai fejleményekhez – jelen esetben az iráni konfliktushoz – köthető bizalomvesztésről.

Összességében a számok azt sugallják, hogy a konfliktus elhúzódása és eszkalációja a közvélemény egyre szélesebb rétegeiben válthatott ki bizonytalanságot vagy elégedetlenséget, ami közvetlenül visszaköszön a támogatottsági mutatók csökkenésében.

Címlap: Official White House Photo by Molly Riley