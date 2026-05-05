Vészjósló figyelmeztetést adtak ki: rohamosan fogy a világ olajtartaléka, óriási a baj

Nyolcéves mélypontjuk közelébe csökkentek a globális olajkészletek a Hormuzi-szorosban tapasztalható szállítási fennakadások miatt. A fegyveres konfliktusok kiújulása nyomán az olaj ára meredeken emelkedett. A Goldman Sachs mindeközben a finomított kőolajtermékek tartalékainak vészes kimerülésére figyelmeztet - számolt be a Portfolio.

A nyersolaj világpiaci ára hétfőn mintegy hat százalékkal ugrott meg. Ennek közvetlen oka, hogy Irán több hajót is megtámadott a Hormuzi-szorosban. Emellett felgyújtott egy olajkikötőt az Egyesült Arab Emírségekben. A helyzet azután mérgesedett el, hogy Donald Trump amerikai elnök a haditengerészet kivezénylésével próbálta garantálni a térségben a szabad hajózást. Ez a lépés a négy héttel ezelőtt megkötött tűzszünet óta a legsúlyosabb fegyveres összecsapáshoz vezetett.

A Goldman Sachs számításai szerint a globális olajkészletek jelenleg 101 napnyi keresletet képesek fedezni. Ez a mennyiség azonban május végére 98 napra zsugorodhat.

Bár a bank szerint a tartalékok a nyár folyamán még várhatóan nem esnek a minimális működési szint alá, a készletek apadásának gyors üteme komoly aggodalomra ad okot.

A piacra nehezedő nyomást tovább fokozza az egyes régiókban tapasztalható specifikus termékhiány. A kereskedelmi célú finomított kőolajtermékek globális készlete az Irán elleni amerikai–izraeli háború előtti 50 napnyi mennyiségről 45 napra esett vissza. A pénzintézet hangsúlyozta, hogy az azonnal felhasználható finomított termékek tartalékai már gyors ütemben közelednek a kritikusan alacsony szinthez.