Karácsony Gergelyék már léptek: eddig elérhetetlennek hitt, gigantikus uniós pénz érkezhet Budapest számlájára

A kormányváltás eredményeként több mint 700 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrás nyílhat meg a Fővárosi Önkormányzat számára. A korábban megítélt 300 milliárd forintos keret jelentős részét a leköszönő kormányzat politikai okokból blokkolta. Az új politikai helyzetben azonban a kohéziós források mellett a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) eddig elérhetetlen pénzei is megérkezhetnek Budapestre.

A főváros elvileg már két éve rendelkezik egy 300 milliárd forintos uniós fejlesztési kerettel. Ebből az összegből azonban eddig szinte semmit sem sikerült felhasználni. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint mindössze két támogatási szerződést kötöttek meg 56 milliárd forint értékben. Ez a volumen a teljes összeghez viszonyítva elenyésző. Budapest vezetése úgy látja, hogy a szakmai és uniós szinten már jóváhagyott beruházásokat a korábbi tárcák egyértelműen politikai okokból akadályozták. Ezen intézmények közé tartozott az Építési és Közlekedési Minisztérium is - írja a 24.hu.

Az áprilisi politikai fordulat és a kormányváltás azonban alapvetően megváltoztatta a helyzetet. A formálódó Magyar-kormány már intenzív tárgyalásokat folytat az Európai Bizottsággal. A megbeszélések célja, hogy 2026 nyaráig megállapodjanak az eddig befagyasztott RRF-források lehívásáról.

Erre az új lehetőségre reagálva a Fővárosi Önkormányzat összeállított egy több mint 600 milliárd forintos beruházási csomagot. Ez a tervezet maradéktalanul illeszkedik az RRF célkitűzéseihez. Mivel az új koncepció részben átfedést mutat a korábbi kohéziós programokkal, a városvezetés bizonyos fejlesztéseket a jövőben közvetlenül az RRF-ből finanszírozna. Amennyiben az Európai Bizottság jóváhagyja a terveket, a két csomag összevonásával és optimalizálásával összesen több mint 700 milliárd forint juthat a fővárosnak. Ezen források felhasználására a városvezetés már konkrét projekttervekkel rendelkezik.

