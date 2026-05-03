Válaszcsapást forral az EU az amerikai vámemelésre: Németországot különösen feldühítette Trump rendelete

Az Európai Unió kész megvédeni az érdekeit, ha Donald Trump amerikai elnök valóra váltja a személy- és tehergépjárművekre vonatkozó vámemelési terveit. Ezt az Európai Bizottság szóvivője közölte az Euractiv hírportállal.

Trump pénteken a Truth Social platformon jelentette be, hogy a jövő héttől 25 százalékra emeli az EU-ból érkező gépjárművekre kivetett vámokat. Az elnök a lépést azzal indokolta, hogy Brüsszel nem tartja be a tavaly nyáron kötött kereskedelmi megállapodást. Ez az egyezmény ugyanis 15 százalékban maximálta az uniós autókra vonatkozó amerikai vámtételt, szemben a más kereskedelmi partnerekre alkalmazott 25 százalékkal.

Az Európai Bizottság szóvivője hangsúlyozta, hogy az EU "kiszámítható és kölcsönösen előnyös" transzatlanti kapcsolatokban érdekelt. Hozzátette, hogy a közös nyilatkozatban foglalt kötelezettségvállalásaikat a szokásos jogalkotási eljárásoknak megfelelően teljesítik.

"Ha az Egyesült Államok a közös nyilatkozattal összeegyeztethetetlen intézkedéseket hoz, minden lehetőséget nyitva tartunk az uniós érdekek védelmében" – fogalmazott a bizottsági tisztviselő. Kiemelte azt is, hogy Brüsszel folyamatosan tájékoztatja az amerikai felet a végrehajtás állásáról.

A vámemelés bejelentése egy nappal azután történt, hogy Trump ismét bírálta Friedrich Merz német kancellárt. Felszólította őt, hogy az ukrajnai háború lezárására összpontosítson ahelyett, hogy az Iránnal kapcsolatos amerikai ügyekbe "avatkozik". Németországot különösen érzékenyen érintené a vámemelés, mivel az ország adja az EU autóipari exportjának jelentős hányadát.