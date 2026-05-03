2026. május 3. vasárnap Tímea, Irma
22 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Brüsszel, Belgium - 2025. március 8: Az Európai Parlament homlokzata. Az Európai Parlament az Európai Unió közvetlenül a polgárok által választott parlamenti intézménye.
Világ

Válaszcsapást forral az EU az amerikai vámemelésre: Németországot különösen feldühítette Trump rendelete

Pénzcentrum
2026. május 3. 09:29

Az Európai Unió kész megvédeni az érdekeit, ha Donald Trump amerikai elnök valóra váltja a személy- és tehergépjárművekre vonatkozó vámemelési terveit. Ezt az Európai Bizottság szóvivője közölte az Euractiv hírportállal.

Trump pénteken a Truth Social platformon jelentette be, hogy a jövő héttől 25 százalékra emeli az EU-ból érkező gépjárművekre kivetett vámokat. Az elnök a lépést azzal indokolta, hogy Brüsszel nem tartja be a tavaly nyáron kötött kereskedelmi megállapodást. Ez az egyezmény ugyanis 15 százalékban maximálta az uniós autókra vonatkozó amerikai vámtételt, szemben a más kereskedelmi partnerekre alkalmazott 25 százalékkal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Európai Bizottság szóvivője hangsúlyozta, hogy az EU "kiszámítható és kölcsönösen előnyös" transzatlanti kapcsolatokban érdekelt. Hozzátette, hogy a közös nyilatkozatban foglalt kötelezettségvállalásaikat a szokásos jogalkotási eljárásoknak megfelelően teljesítik.

"Ha az Egyesült Államok a közös nyilatkozattal összeegyeztethetetlen intézkedéseket hoz, minden lehetőséget nyitva tartunk az uniós érdekek védelmében" – fogalmazott a bizottsági tisztviselő. Kiemelte azt is, hogy Brüsszel folyamatosan tájékoztatja az amerikai felet a végrehajtás állásáról.

A vámemelés bejelentése egy nappal azután történt, hogy Trump ismét bírálta Friedrich Merz német kancellárt. Felszólította őt, hogy az ukrajnai háború lezárására összpontosítson ahelyett, hogy az Iránnal kapcsolatos amerikai ügyekbe "avatkozik". Németországot különösen érzékenyen érintené a vámemelés, mivel az ország adja az EU autóipari exportjának jelentős hányadát.
Címlapkép: Getty Images
#autó #európai unió #németország #vám #világ #autóipar #usa #donald trump #külkereskedelem #kereskedelmi háború #vámok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:02
09:29
09:02
08:33
08:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 3.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
2026. május 2.
Komoly vagyonokat fizetnek a hazai gyűjtők a 90-es évek kedvenceiért: rengeteg magyar polcán ott lapulhatnak ezek a kincsek
2026. május 2.
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
2026. május 2.
Erről mindenkinek tudnia kell: már évekkel az euró hivatalos bevezetése előtt felfordul minden Magyarországon?
2026. május 1.
Soha nem találnád ki, kik isszák a legtöbb kávét: egy apró állam lakói taroltak, hazánk jócskán lemaradt a toplistán
NAPTÁR
Tovább
2026. május 3. vasárnap
Tímea, Irma
18. hét
Május 3.
Anyák napja
Május 3.
A nevetés világnapja
Május 3.
A nemzetközi sajtószabadság napja
Május 3.
Paranormal nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Nem várt bejelentést tett a magas rangú katonai vezető: erre biztosan nem számított Oroszország
2
1 hete
Kongatják a vészharangot a szakértők: Ukrajna tényleg csak a kezdet volt - ekkor támadhat rá Oroszország a NATO-ra
3
2 napja
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
4
2 hete
Évek óta terjed ez a tévhit az orosz-ukrán háborúról: szinte mindenkit átvert vele a Kreml
5
2 hete
Kész, vége: elfogadta a parlement az új törvényt – aki 2008 után született, soha többé nem dohányozhat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Balance order
egy vállalat saját rendelkezésű, azonos devizanemű alszámláinak összevont kezelése a cég pénzügyi pozíciójának optimalizálása érdekében. Ez által jobb betétesi pozíciót érhetnek el vagy belső finanszírozással csökkenthetik a külső hitelállományt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 3. 10:02
Olyan pofont kaphat hamarosan Donald Trump, amire nincs felkészülve: a teljes kormányzása veszélyben forog?
Pénzcentrum  |  2026. május 3. 05:45
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
Agrárszektor  |  2026. május 3. 09:01
Olyan meleg jön, amilyet rég láttunk: berobban a nyár Magyarországra
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm