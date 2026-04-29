2026. április 29. szerda Péter
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Strasbourg, 2024. december 18.Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án.MTI/Bodnár Boglárka
Világ

Ursula von der Leyen kemény figyelmeztetést küldött: évekig is elhúzódhat a válság

Pénzcentrum
2026. április 29. 16:56

A közel-keleti konfliktus hatásai hosszabb ideig velünk maradhatnak, akár évekig is, mondta Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.

Az Európai Bizottság elnöke szerint már most jelentős a gazdasági hatás. Az elmúlt 60 napban az EU több mint 27 milliárd euróval költött többet fosszilis energiahordozókra úgy, hogy közben az import mennyisége nem nőtt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Von der Leyen szerint a kiút az energiafüggőség csökkentése. Az EU-nak erősítenie kell a saját, megfizethető és tiszta energiaforrásait, beleértve a megújulókat és a nukleáris energiát is. Úgy látja, azok az országok jobban vészelik át a válságot, ahol nagyobb arányban vannak jelen az alacsony kibocsátású források.

Példaként Svédországot említette. Ott a gázár megawattóránkénti egy eurós emelkedése mindössze 0,04 euróval növeli az áram árát, mert az áramtermelés döntő része megújuló és nukleáris alapú. Szerinte ez az irány növeli az EU ellenálló képességét a jövőbeni sokkokkal szemben.

A tagállamok eltérő energiaszerkezete miatt nincs egységes megoldás. A bizottság ezért olyan csomagot javasol, amely rugalmasan alkalmazható. A terv három fő elemből áll. Erősítenék az európai szintű koordinációt, célzottan védenék a fogyasztókat és a vállalkozásokat, valamint csökkentenék az energiaigényt és gyorsítanák a villamosítást. Ide tartozik a közös gázbeszerzés és az olajkészletek összehangolt felhasználása is.

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy a közös fellépés hatékonyabb az árak mérséklésében, miközben a támogatásokat a leginkább rászorulókhoz kell eljuttatni.

Beszélt az Ukrajnának nyújtott támogatásról is. Az EU teljesíti a 90 milliárd eurós hitelígéretét, és még ebben a negyedévben folyósítja a 45 milliárd eurós első részletet. Ennek egyharmadát költségvetési célokra, kétharmadát védelmi kiadásokra fordítják. Az első, mintegy 6 milliárd eurós csomag drónbeszerzést tartalmaz.

Az EU eközben újabb szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben. A 20. csomag a bizottság szerint már érezhető hatást gyakorol az orosz gazdaságra, növeli az inflációt és a kamatszintet. Von der Leyen úgy látja, Moszkva válaszként korlátozza az internetet és a kommunikációt, ami egy digitális elszigetelődés irányába mutat.

A következő többéves uniós költségvetésről azt mondta, kulcsszerepe lesz a versenyképességben. 2028-tól ugyanakkor elindul a helyreállítási alap hiteleinek visszafizetése. Az új célok finanszírozásához és a meglévő programok fenntartásához új saját bevételek bevezetését tartja szükségesnek.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA 
#energia #európai unió #európai bizottság #ukrajna #világ #megújuló energia #ursula von der leyen #gazdasági hatás #orosz gazdaság #szankciók #Közel-Kelet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
16:56
16:43
16:29
16:20
16:15
NAPTÁR
Tovább
2026. április 29. szerda
Péter
18. hét
Április 29.
Zajvédelmi világnap
Április 29.
A vakvezető kutyák világnapja
Április 29.
A tánc világnapja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kvázipénz
A készpénzen és a látra szóló bankbetéteken kívül magában foglalja a lekötött betéteket is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 16:03
Fű alatt a te pénzeddel játszanak az árnyékbankok: lassan kibontakozó katasztrófa fenyegeti a megtakarításokat
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 15:28
Végleges csapás az Egyesült Államokból: brutális gigapert nyert a Mol, dollárszázmilliókat fizethet déli szomszédunk
Agrárszektor  |  2026. április 29. 16:32
Fillérekért árulják itt a vöröskáposztát: sokkoló, mennyire olcsó
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!