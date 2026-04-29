Európa kormányai egyelőre tudatosan kerülik a fogyasztást korlátozó lépéseket.
Ursula von der Leyen kemény figyelmeztetést küldött: évekig is elhúzódhat a válság
A közel-keleti konfliktus hatásai hosszabb ideig velünk maradhatnak, akár évekig is, mondta Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.
Az Európai Bizottság elnöke szerint már most jelentős a gazdasági hatás. Az elmúlt 60 napban az EU több mint 27 milliárd euróval költött többet fosszilis energiahordozókra úgy, hogy közben az import mennyisége nem nőtt.
Von der Leyen szerint a kiút az energiafüggőség csökkentése. Az EU-nak erősítenie kell a saját, megfizethető és tiszta energiaforrásait, beleértve a megújulókat és a nukleáris energiát is. Úgy látja, azok az országok jobban vészelik át a válságot, ahol nagyobb arányban vannak jelen az alacsony kibocsátású források.
Példaként Svédországot említette. Ott a gázár megawattóránkénti egy eurós emelkedése mindössze 0,04 euróval növeli az áram árát, mert az áramtermelés döntő része megújuló és nukleáris alapú. Szerinte ez az irány növeli az EU ellenálló képességét a jövőbeni sokkokkal szemben.
A tagállamok eltérő energiaszerkezete miatt nincs egységes megoldás. A bizottság ezért olyan csomagot javasol, amely rugalmasan alkalmazható. A terv három fő elemből áll. Erősítenék az európai szintű koordinációt, célzottan védenék a fogyasztókat és a vállalkozásokat, valamint csökkentenék az energiaigényt és gyorsítanák a villamosítást. Ide tartozik a közös gázbeszerzés és az olajkészletek összehangolt felhasználása is.
Von der Leyen hangsúlyozta, hogy a közös fellépés hatékonyabb az árak mérséklésében, miközben a támogatásokat a leginkább rászorulókhoz kell eljuttatni.
Beszélt az Ukrajnának nyújtott támogatásról is. Az EU teljesíti a 90 milliárd eurós hitelígéretét, és még ebben a negyedévben folyósítja a 45 milliárd eurós első részletet. Ennek egyharmadát költségvetési célokra, kétharmadát védelmi kiadásokra fordítják. Az első, mintegy 6 milliárd eurós csomag drónbeszerzést tartalmaz.
Az EU eközben újabb szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben. A 20. csomag a bizottság szerint már érezhető hatást gyakorol az orosz gazdaságra, növeli az inflációt és a kamatszintet. Von der Leyen úgy látja, Moszkva válaszként korlátozza az internetet és a kommunikációt, ami egy digitális elszigetelődés irányába mutat.
A következő többéves uniós költségvetésről azt mondta, kulcsszerepe lesz a versenyképességben. 2028-tól ugyanakkor elindul a helyreállítási alap hiteleinek visszafizetése. Az új célok finanszírozásához és a meglévő programok fenntartásához új saját bevételek bevezetését tartja szükségesnek.
Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
Vlagyimir Putyin hatalomra kerülése óta a katonai parádé a politikai napirend kiemelt részévé vált.
Borulhat minden? Kilépett az OPEC-ből az egyik legnagyobb termelő, a szakértő megkongatta a vészharangot
Komoly változást hozhat a globális energiapiacon az Egyesült Arab Emírségek kilépése az OPEC-ből.
Áll a bál az ukrajnai gigahitel körül: komoly új feltételeket szabhat az EU - ebből óriási botrány lehet
Az Európai Unió egy olyan adómódosítás bevezetéséhez kötheti az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelkeret folyósítását, ami népszerűtlen lehet Ukrajnában.
Az Európai Unió elkötelezett az Ukrajnában elkövetett orosz háborús bűncselekmények kivizsgálása és az elkövetők felelősségre vonása mellett.
Különleges tervet vázoltak fel az ENSZ ülésén: ez a határozott lépés teljesen átrajzolhatja a lángokban álló régiót
A gázai tűzszünet fenntartását és a palesztin területek politikai egységének helyreállítását sürgette a Palesztin Hatóság külügyminisztere.
Az "összeomlás állapotában" van Irán - írta Donald Trump amerikai elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán kedden.
Irán felajánlotta a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását, amennyiben az Egyesült Államok cserébe megszünteti az iszlám köztársaság elleni tengeri zárlatot.
Olyan csapást vittek be az ukránok Oroszországnak, ami már visszafordíthatatlan: sokkal súlyosabb, mint bármi, ami a harctéren folyik
Az a mítosz, hogy Moszkva a Kijevi Rusz jogos örököse, az orosz birodalom egyik alapító narratívája.
A német kancellár szerint egy ilyen horderejű döntést Volodimir Zelenszkijnek népszavazással kellene megerősítenie.
Az Egyesült Államok úgy véli, hogy az ország új legfőbb vezetője, a nyilvánosság előtt március óta nem mutatkozó Modzstaba Hámenei továbbra is életben van.
Végzetes döntésre készülhet Trump: elutasították az utolsó ajánlatot, a benzinkutakon fizethetjük meg az árát
Donald Trump hétfőn a legfőbb nemzetbiztonsági tanácsadóival egyeztetett az iráni háborúval kapcsolatos további lépésekről.
Vége a békés hátországnak: tízmilliárd dolláros kárt okoznak Oroszországnak ezek a filléres ukrán fegyverek
Robert Brovdi, akit „Magyar" hívójellel ismernek, egy ungvári születésű, magyar nemzetiségű parancsnok.
Nyugdíjazzák az 50 éves fegyverrendszert az Egyesült Államokban: elképesztő, mit vetnek be helyette Oroszország ellen
Az Egyesült Államok 4,6 milliárd dolláros beruházással fejleszti új, LGM–35A Sentinel típusú interkontinentális ballisztikus rakétarendszerét.
Kiszivárgott egy videó Putyin eltitkolt lányáról: egy európai fővárosban bukkant fel, kiderült miből él most
A nemrég kiszivárgott adatok alapján Putyin állítólagos lánya a Jelizaveta Olegovna Rudnova álnevet használja jelenleg.
Brutális trükkel vágott vissza az Egyesült Államok: így fosztják meg a gigantikus tranzitbevételektől Iránt
Az amerikai erők eddig 38 hajót fordítottak vissza a Hormuzi-szorosban az április közepe óta tartó ellenblokád során.
Több tízezer ember esett csapdába a tengeren: robbanások rázzák meg a térséget, egyre kevesebb az ivóvíz
Mintegy húszezer tengerész vesztegel már hetek óta a Perzsa-öbölben rekedt több száz olaj- és gázszállító tartályhajón.
Az orosz hadsereg 94 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra.
A hatóságok szerint a támadás idején egy kézi lőfegyver, egy vadászpuska és több kés is volt nála.
-
-
