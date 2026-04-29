Ursula von der Leyen kemény figyelmeztetést küldött: évekig is elhúzódhat a válság

A közel-keleti konfliktus hatásai hosszabb ideig velünk maradhatnak, akár évekig is, mondta Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.

Az Európai Bizottság elnöke szerint már most jelentős a gazdasági hatás. Az elmúlt 60 napban az EU több mint 27 milliárd euróval költött többet fosszilis energiahordozókra úgy, hogy közben az import mennyisége nem nőtt.

Von der Leyen szerint a kiút az energiafüggőség csökkentése. Az EU-nak erősítenie kell a saját, megfizethető és tiszta energiaforrásait, beleértve a megújulókat és a nukleáris energiát is. Úgy látja, azok az országok jobban vészelik át a válságot, ahol nagyobb arányban vannak jelen az alacsony kibocsátású források.

Példaként Svédországot említette. Ott a gázár megawattóránkénti egy eurós emelkedése mindössze 0,04 euróval növeli az áram árát, mert az áramtermelés döntő része megújuló és nukleáris alapú. Szerinte ez az irány növeli az EU ellenálló képességét a jövőbeni sokkokkal szemben.

A tagállamok eltérő energiaszerkezete miatt nincs egységes megoldás. A bizottság ezért olyan csomagot javasol, amely rugalmasan alkalmazható. A terv három fő elemből áll. Erősítenék az európai szintű koordinációt, célzottan védenék a fogyasztókat és a vállalkozásokat, valamint csökkentenék az energiaigényt és gyorsítanák a villamosítást. Ide tartozik a közös gázbeszerzés és az olajkészletek összehangolt felhasználása is.

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy a közös fellépés hatékonyabb az árak mérséklésében, miközben a támogatásokat a leginkább rászorulókhoz kell eljuttatni.

Beszélt az Ukrajnának nyújtott támogatásról is. Az EU teljesíti a 90 milliárd eurós hitelígéretét, és még ebben a negyedévben folyósítja a 45 milliárd eurós első részletet. Ennek egyharmadát költségvetési célokra, kétharmadát védelmi kiadásokra fordítják. Az első, mintegy 6 milliárd eurós csomag drónbeszerzést tartalmaz.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az EU eközben újabb szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben. A 20. csomag a bizottság szerint már érezhető hatást gyakorol az orosz gazdaságra, növeli az inflációt és a kamatszintet. Von der Leyen úgy látja, Moszkva válaszként korlátozza az internetet és a kommunikációt, ami egy digitális elszigetelődés irányába mutat.

A következő többéves uniós költségvetésről azt mondta, kulcsszerepe lesz a versenyképességben. 2028-tól ugyanakkor elindul a helyreállítási alap hiteleinek visszafizetése. Az új célok finanszírozásához és a meglévő programok fenntartásához új saját bevételek bevezetését tartja szükségesnek.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA