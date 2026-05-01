Az intézmény létrehozását korábbi NATO-tanácsadók, magas rangú katonai vezetők és bankárok kezdeményezték.
Vészesen közeleg a határidő Donald Trump számára: elképesztő háborús tervek hevernek az elnök asztalán
Irán "hosszú és fájdalmas csapásokkal" fenyegetőzött az Egyesült Államok regionális pozíciói ellen, amennyiben Washington újabb támadásokat indít. A Hormuzi-szoros immár két hónapja zárva tart. Az amerikai-iráni konfliktus megoldása egyelőre nem halad előre. Eközben a globális energiaárak az egekbe szöktek, az ENSZ pedig súlyos világgazdasági következményekre figyelmeztet - közölte a Reuters.
Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja két hónapja tart. A Hormuzi-szoros lezárása a globális olaj- és gázellátás mintegy 20 százalékát vágta el. Április 8. óta ugyan tűzszünet van érvényben, de Teherán továbbra is blokkolja a szorost.
Ezzel az iráni olajexportot célzó amerikai tengeri blokádra válaszolnak. Az Axios értesülése szerint Donald Trump csütörtökön tájékoztatást kapott az újabb katonai csapások lehetőségeiről, amelyekkel Iránt tárgyalóasztalhoz kényszerítenék. A hír hatására a Brent típusú nyersolaj ára átmenetileg 126 dollár fölé ugrott hordónként, majd 114 dollár környékére esett vissza.
Az Iráni Forradalmi Gárda egyik magas rangú tisztségviselője közölte, hogy bármilyen új amerikai támadás - még ha korlátozott is - "hosszú és fájdalmas csapásokat" vonna maga után az amerikai regionális célpontok ellen. A légierő parancsnoka, Madzsid Muszavi pedig úgy fogalmazott: "Láttuk, mi történt a regionális bázisaikkal, és ugyanezt fogjuk látni a hadihajóikkal is."
Modzstaba Hámenei legfelsőbb vezető írásbeli üzenetében jelezte, hogy Irán a szoros feletti új ellenőrzéssel kívánja felszámolni "az ellenség visszaéléseit a vízi úttal". Kijelentette, hogy a több ezer kilométerről érkező idegeneknek "nincs más helyük, mint a vizek mélyén". Az iráni külügyi szóvivő szerint nem reális elvárás, hogy a tárgyalások gyorsan eredményre vezessenek, függetlenül attól, hogy ki tölti be a közvetítő szerepét.
António Guterres ENSZ-főtitkár figyelmeztetett: ha a szoros lezárása az év közepéig elhúzódik, a globális gazdasági növekedés jelentősen visszaesik. Az infláció megugrik, emellett további több tízmillió ember süllyedhet mélyszegénységbe vagy nézhet szembe éhínséggel. "Minél tovább fojtogatják ezt a létfontosságú útvonalat, annál nehezebb lesz visszafordítani a károkat" - mondta a főtitkár New Yorkban.
Donald Trump pénteken szembesül az 1973-as háborús felhatalmazási törvény (War Powers Resolution) által előírt határidővel. Ennek értelmében vagy le kell zárnia a konfliktust, vagy kongresszusi jóváhagyást kell kérnie a katonai műveletek folytatásához.
Egy magas rangú kormányzati tisztségviselő szerint a Fehér Ház álláspontja az, hogy az áprilisi tűzszünettel a hadműveletek lényegében véget értek. Így a határidő várhatóan érdemi változás nélkül telik majd el.
Az Axios úgy tudja, hogy a Trumpnak bemutatott forgatókönyvek között szerepel a szárazföldi erők bevetése a szoros egy részének elfoglalására. Felmerült továbbá a blokád kiterjesztése, illetve az egyoldalú győzelem kihirdetése is.
Az Egyesült Államok egy új nemzetközi koalíció létrehozását is tervezi Tengeri Szabadság Kezdeményezés (Maritime Freedom Construct) néven. Ehhez május elsejéig tervezik eljuttatni a meghívókat a partnerországoknak.
Franciaország, Nagy-Britannia és más államok már tárgyalnak a részvételről. Ugyanakkor jelezték: csak a konfliktus lezárása után hajlandók csatlakozni a szoros újranyitását célzó misszióhoz. A közvetítő szerepet betöltő Pakisztán eközben az eszkaláció elkerülésén dolgozik, miközben Washington és Teherán egy lehetséges megállapodásról vált üzeneteket.
Címlap: Official White House Photo by Daniel Torok
