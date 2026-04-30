Nem azonnal érkezik meg a segítsé, és az is számít, pontosan mire költi el Kijev a több százmillió dollárt.
Felfoghatatlan összeget égetett el az Egyesült Államok alig két hónap alatt: itt vannak a háború hivatalos számai
Már 25 milliárd dollárnál tart az iráni háború költsége az Egyesült Államok számára. A Pentagon először közölt hivatalos becslést a két hónapja zajló műveletekről. Az összeg nagysága jól mutatja a konfliktus intenzitását. Közben a háttérben még ennél is jóval nagyobb kiadásokról folyik vita, szemlézte a 444.
Mintegy 25 milliárd dollárba került eddig az Egyesült Államoknak az iráni háború – erről számolt be egy magas rangú védelmi minisztériumi tisztviselő egy kongresszusi meghallgatáson. Ez az első alkalom, hogy a Pentagon hivatalos becslést adott a két hónapja tartó hadművelet költségeiről.
Az összeget a megbízott pentagoni főkönyvelő, Jules Hurst ismertette, aki elmondta: a kiadások jelentős részét a lőszerfelhasználás teszi ki, de komoly összegeket emésztenek fel a műveleti költségek, a karbantartás, valamint az eszközök pótlása is. A meghallgatáson Pete Hegseth hadügyminiszter és Dan Caine vezérkari főnök is jelen volt.
A 25 milliárd dolláros összeg nagyságát jól érzékelteti, hogy megegyezik a NASA idei teljes költségvetésével. Ugyanakkor független becslések ennél jóval magasabb kiadásokról szólnak, figyelembe véve a légi és tengeri műveletek intenzitását, valamint a korszerű légvédelmi rendszerek fenntartásának költségeit.
Hurst korábban, még márciusban arról beszélt, hogy a háború első hete önmagában körülbelül 11 milliárd dollárba került. A mostani adat így azt mutatja, hogy a költségek továbbra is gyors ütemben növekednek.
A pénzügyi kérdések különösen aktuálisak, mivel a kormányzat akár 200 milliárd dolláros kiegészítő költségvetési forrásról is tárgyal a konfliktus finanszírozása és a fegyverkészletek feltöltése érdekében. A Pentagon várhatóan hamarosan hivatalosan is benyújtja erre vonatkozó kérelmét.
A kongresszusi meghallgatás ugyan eredetileg a 2027-es költségvetési tervezetről szólt, a vita gyorsan az iráni helyzetre terelődött. Több demokrata képviselő megkérdőjelezte, hogy a katonai műveletek hoztak-e kézzelfogható stratégiai eredményeket. Kritikáik szerint Irán nukleáris programja továbbra is változatlan, és az ország megőrizte katonai képességeit, beleértve a ballisztikus rakétaprogramot és a Hormuzi-szoros ellenőrzésének lehetőségét.
Pete Hegseth hadügyminiszter ugyanakkor visszautasította ezeket a bírálatokat, és élesen kritizálta az ellenzéki politikusok retorikáját, amely szerinte aláássa a hadműveletek támogatását.
A közel-keleti konfliktus hatásai hosszabb ideig velünk maradhatnak, akár évekig is, mondta Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.
