Végleges csapás az Egyesült Államokból: brutális gigapert nyert a Mol, dollárszázmilliókat fizethet déli szomszédunk

Horvátország tárgyalásokat kezdeményez Magyarországgal a Mol–INA vita rendezése érdekében, mondta Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök Dubrovnikban, a Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozóján. A bejelentés nem sokkal azután érkezett, hogy egy amerikai bíróság ismét a Mol javára döntött az egyik jogvitában.

A konfliktus gyökere egy 2009-es gázüzletági megállapodás. A Mol szerint Horvátország nem teljesítette a vállalt kötelezettségeit, ezért a cég 2013-ban választottbírósághoz fordult, ahol 2022-ben nyert.

Az Egyesült Államok washingtoni szövetségi bírósága most ismét a magyar vállalatnak adott igazat. A döntés szerint Horvátországnak 286 millió dollárt kell fizetnie. Ugyanez a bíróság már 2025-ben is elutasította a horvát fellebbezést a korábbi ítélettel szemben, amely 183,94 millió dollár kártérítést állapított meg.

Az összeg azóta folyamatosan nőtt a kamatok és költségek miatt. Előbb 200 millió dollár körül volt, majd márciusra 236 millió dollárra emelkedett, mostanra pedig elérte a 286 millió dollárt.

Plenkovic szerint a jelenlegi kormány örökölte a jogvitát, ezért minden jogi lehetőséget igyekeznek kihasználni. Ugyanakkor jelezte, hogy Zágráb előkészítő egyeztetéseket, majd magas szintű tárgyalásokat indítana Magyarországgal. Ezek egy új időszak kezdetét jelenthetik a Mol–INA kapcsolatban, és megoldást hozhatnak a nyitott kérdésekre.

A horvát miniszterelnök az INA privatizációját súlyos stratégiai hibának nevezte. Szerinte az energetikai szektorban hasonló döntésekre a jövőben nem kerülhet sor.