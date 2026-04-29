Három különböző ügyben is jogi lépéseket tesz az Európai Bizottság Magyarországgal szemben.
Végleges csapás az Egyesült Államokból: brutális gigapert nyert a Mol, dollárszázmilliókat fizethet déli szomszédunk
Horvátország tárgyalásokat kezdeményez Magyarországgal a Mol–INA vita rendezése érdekében, mondta Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök Dubrovnikban, a Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozóján. A bejelentés nem sokkal azután érkezett, hogy egy amerikai bíróság ismét a Mol javára döntött az egyik jogvitában.
A konfliktus gyökere egy 2009-es gázüzletági megállapodás. A Mol szerint Horvátország nem teljesítette a vállalt kötelezettségeit, ezért a cég 2013-ban választottbírósághoz fordult, ahol 2022-ben nyert.
Az Egyesült Államok washingtoni szövetségi bírósága most ismét a magyar vállalatnak adott igazat. A döntés szerint Horvátországnak 286 millió dollárt kell fizetnie. Ugyanez a bíróság már 2025-ben is elutasította a horvát fellebbezést a korábbi ítélettel szemben, amely 183,94 millió dollár kártérítést állapított meg.
Az összeg azóta folyamatosan nőtt a kamatok és költségek miatt. Előbb 200 millió dollár körül volt, majd márciusra 236 millió dollárra emelkedett, mostanra pedig elérte a 286 millió dollárt.
Plenkovic szerint a jelenlegi kormány örökölte a jogvitát, ezért minden jogi lehetőséget igyekeznek kihasználni. Ugyanakkor jelezte, hogy Zágráb előkészítő egyeztetéseket, majd magas szintű tárgyalásokat indítana Magyarországgal. Ezek egy új időszak kezdetét jelenthetik a Mol–INA kapcsolatban, és megoldást hozhatnak a nyitott kérdésekre.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A horvát miniszterelnök az INA privatizációját súlyos stratégiai hibának nevezte. Szerinte az energetikai szektorban hasonló döntésekre a jövőben nem kerülhet sor.
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!