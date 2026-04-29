2026. április 29. szerda Péter
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2015. július 09: Mol benzinkút Budapest közelében.
Világ

Végleges csapás az Egyesült Államokból: brutális gigapert nyert a Mol, dollárszázmilliókat fizethet déli szomszédunk

Pénzcentrum
2026. április 29. 15:28

Horvátország tárgyalásokat kezdeményez Magyarországgal a Mol–INA vita rendezése érdekében, mondta Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök Dubrovnikban, a Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozóján. A bejelentés nem sokkal azután érkezett, hogy egy amerikai bíróság ismét a Mol javára döntött az egyik jogvitában.

A konfliktus gyökere egy 2009-es gázüzletági megállapodás. A Mol szerint Horvátország nem teljesítette a vállalt kötelezettségeit, ezért a cég 2013-ban választottbírósághoz fordult, ahol 2022-ben nyert.

Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Egyesült Államok washingtoni szövetségi bírósága most ismét a magyar vállalatnak adott igazat. A döntés szerint Horvátországnak 286 millió dollárt kell fizetnie. Ugyanez a bíróság már 2025-ben is elutasította a horvát fellebbezést a korábbi ítélettel szemben, amely 183,94 millió dollár kártérítést állapított meg.

Az összeg azóta folyamatosan nőtt a kamatok és költségek miatt. Előbb 200 millió dollár körül volt, majd márciusra 236 millió dollárra emelkedett, mostanra pedig elérte a 286 millió dollárt.

Kapcsolódó cikkeink:

Plenkovic szerint a jelenlegi kormány örökölte a jogvitát, ezért minden jogi lehetőséget igyekeznek kihasználni. Ugyanakkor jelezte, hogy Zágráb előkészítő egyeztetéseket, majd magas szintű tárgyalásokat indítana Magyarországgal. Ezek egy új időszak kezdetét jelenthetik a Mol–INA kapcsolatban, és megoldást hozhatnak a nyitott kérdésekre.

A horvát miniszterelnök az INA privatizációját súlyos stratégiai hibának nevezte. Szerinte az energetikai szektorban hasonló döntésekre a jövőben nem kerülhet sor.
Címlapkép: Getty Images
#gáz #per #horvátország #magyarország #mol #világ #usa #kártérítés #olaj #csúcstalálkozó #energiaipar

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
15:28
15:14
14:59
14:45
14:32
NAPTÁR
Tovább
2026. április 29. szerda
Péter
18. hét
Április 29.
Zajvédelmi világnap
Április 29.
A vakvezető kutyák világnapja
Április 29.
A tánc világnapja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozam
Általában értékpapíroknál értelmezzük értékének változása miatt keletkezett jövedelem. A változás az árfolyamnyereségből adódik az értékpapír megszerzéskori piaci árfolyamához képest. A befektetési célú bankszámla vagy bankkártya termékek, melyekre szintén hozam jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 12:58
Gigantikus vagyont bukott Magyarország hetek alatt: csúnyán ráfáztunk a legbiztonságosabbnak hitt befektetésre
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 12:03
Figyelem! Csalók élhetnek vissza a Magyar Nemzeti Bank nevével: csúnyán lehúzzák, aki bedől nekik
Agrárszektor  |  2026. április 29. 14:31
Ez a növény lesz a magyar földek új sztárja? Jól járhat, aki termeli
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm