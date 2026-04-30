2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Háború Kelet-Ukrajnában, Donbász, a donyecki régió Avdijivka városához közeli frontállások - aknamezők közötti sáros út a Butovka katonai állásnál.
Világ

Nagyon durva, mivel kell még Ukrajnának szembenéznie a háború miatt: százezrek halhatnak még meg

Pénzcentrum
2026. április 30. 12:43

Ukrajna a világ leginkább elaknásított országa: emberek, a gépek és a mesterséges intelligencia együttes erővel dolgoznak a háború által hátrahagyott robbanószerkezetek eltávolításán. A folyamatot drónok, távirányítású kotrógépek és mesterséges intelligenciával támogatott felderítés is gyorsítja. A kézi aknamentesítés azonban továbbra is nélkülözhetetlen marad - írta a Reuters.

A Kijevtől mintegy 40 kilométerre északnyugatra fekvő Mirockénál egy tucat aknamentesítő halad lassan előre. Libasorban, fémdetektorokkal pásztázzák a terepet, mozdulataik a búzát vágó kaszásokéra emlékeztetnek. Oroszország a négy évvel ezelőtti invázió elején foglalta el ezt a területet. A csapatok visszavonulása után rengeteg akna és egyéb robbanószerkezet maradt a földeken, illetve az erdőkben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az állami Demine Ukraine adatai szerint Ukrajnában több mint 132 ezer négyzetkilométernyi, nagyjából Görögország méretű terület továbbra is robbanótestekkel szennyezett. Ebből eddig mintegy 42 ezer négyzetkilométert sikerült biztonságossá tenni. Olena Susztova, a HALO Trust humanitárius aknamentesítő szervezet médiaigazgatója úgy véli, Ukrajna teljes aknamentesítése legalább tíz évet vesz majd igénybe.

A HALO Trust a világ legnagyobb nemzetközi aknamentesítő szervezete, amely 1350 ukrán alkalmazottat foglalkoztat. A munkájuk során mesterséges intelligenciát is bevetnek. Nagy felbontású drónfelvételeket elemeznek gépi tanulás segítségével, hogy azonosítsák az aknákat és a háborús robbanótest-maradványokat. Ez a rendszer jelenleg mintegy 70 százalékos pontossággal működik.

Egy másik, Kijevtől északra fekvő helyszínen a 39 éves Olekszandr Ljacevics egy hordozható acélketrecből irányít egy átalakított kotrógépet. A távirányítású lánctalpas kiássa, majd egy speciális zúzóberendezésben megsemmisíti a robbanószerkezeteket. Ezek a személyzet nélküli gépek jelentősen felgyorsítják és biztonságosabbá teszik az aknamentesítést. "A fülkéből történő vezetés és a joystickos irányítás között óriási a különbség. Mivel gyerekkoromban nem sokat játszottam számítógépes játékokkal, eleinte nehéz volt megszokni" - mondta Ljacevics.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A technológiai fejlődés ellenére a hagyományos, kézi aknamentesítés továbbra is megkerülhetetlen. A közeli erdőben Olha Kava védőmellényt és arcvédőt viselve kutat kézzel egy feltételezett gyalogsági akna után. A háromgyermekes korábbi utazási ügynök azután jelentkezett aknamentesítőnek, hogy barátai a teljes körű orosz inváziót követően csatlakoztak a fegyveres erőkhöz. "Természetesen bennem is van félelem. Ez azonban inkább arra motivál, hogy precízen és felelősségteljesen végezzem a munkámat" - tette hozzá.
Címlapkép: Getty Images
#invázió #veszély #ukrajna #halál #fegyver #technológia #világ #drón #mesterséges intelligencia #háború #orosz-ukrán háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
13:31
13:12
13:02
12:43
12:28
NAPTÁR
Tovább
2026. április 30. csütörtök
Katalin, Kitti
18. hét
Április 30.
A katonazene napja
Április 30.
Jazz világnap
Április 30.
A méhek napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aukció
A Magyar államkötvényeket aukciókon kezdik el forgalmazni, de itt még mi nem vásárolhatunk közvetlenül, hiszen a zárt kibocsátáson csak az Elsődleges Forgalmazók jegyezhetnek kötvényeket. A kisbefektetők ez után, az Elsődleges forgalmazókon keresztül juthatnak hozzá az értékpapírokhoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 30. 13:02
Sokkoló, ami kiderült az új érettségi rendszerről: ez vár valójában a magyar diákokra május 4-től, jobb ha még most felkészülnek
Pénzcentrum  |  2026. április 30. 11:43
Brutális olaljárrobbanás a világpiacon: ezt vajon mi is megérezzük a kutakon?
Agrárszektor  |  2026. április 30. 12:32
Rendkívüli számok jöttek Magyarországról: erre kevesen számítottak
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!