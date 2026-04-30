Nagyon durva, mivel kell még Ukrajnának szembenéznie a háború miatt: százezrek halhatnak még meg

Ukrajna a világ leginkább elaknásított országa: emberek, a gépek és a mesterséges intelligencia együttes erővel dolgoznak a háború által hátrahagyott robbanószerkezetek eltávolításán. A folyamatot drónok, távirányítású kotrógépek és mesterséges intelligenciával támogatott felderítés is gyorsítja. A kézi aknamentesítés azonban továbbra is nélkülözhetetlen marad - írta a Reuters.

A Kijevtől mintegy 40 kilométerre északnyugatra fekvő Mirockénál egy tucat aknamentesítő halad lassan előre. Libasorban, fémdetektorokkal pásztázzák a terepet, mozdulataik a búzát vágó kaszásokéra emlékeztetnek. Oroszország a négy évvel ezelőtti invázió elején foglalta el ezt a területet. A csapatok visszavonulása után rengeteg akna és egyéb robbanószerkezet maradt a földeken, illetve az erdőkben.

Az állami Demine Ukraine adatai szerint Ukrajnában több mint 132 ezer négyzetkilométernyi, nagyjából Görögország méretű terület továbbra is robbanótestekkel szennyezett. Ebből eddig mintegy 42 ezer négyzetkilométert sikerült biztonságossá tenni. Olena Susztova, a HALO Trust humanitárius aknamentesítő szervezet médiaigazgatója úgy véli, Ukrajna teljes aknamentesítése legalább tíz évet vesz majd igénybe.

A HALO Trust a világ legnagyobb nemzetközi aknamentesítő szervezete, amely 1350 ukrán alkalmazottat foglalkoztat. A munkájuk során mesterséges intelligenciát is bevetnek. Nagy felbontású drónfelvételeket elemeznek gépi tanulás segítségével, hogy azonosítsák az aknákat és a háborús robbanótest-maradványokat. Ez a rendszer jelenleg mintegy 70 százalékos pontossággal működik.

Egy másik, Kijevtől északra fekvő helyszínen a 39 éves Olekszandr Ljacevics egy hordozható acélketrecből irányít egy átalakított kotrógépet. A távirányítású lánctalpas kiássa, majd egy speciális zúzóberendezésben megsemmisíti a robbanószerkezeteket. Ezek a személyzet nélküli gépek jelentősen felgyorsítják és biztonságosabbá teszik az aknamentesítést. "A fülkéből történő vezetés és a joystickos irányítás között óriási a különbség. Mivel gyerekkoromban nem sokat játszottam számítógépes játékokkal, eleinte nehéz volt megszokni" - mondta Ljacevics.

A technológiai fejlődés ellenére a hagyományos, kézi aknamentesítés továbbra is megkerülhetetlen. A közeli erdőben Olha Kava védőmellényt és arcvédőt viselve kutat kézzel egy feltételezett gyalogsági akna után. A háromgyermekes korábbi utazási ügynök azután jelentkezett aknamentesítőnek, hogy barátai a teljes körű orosz inváziót követően csatlakoztak a fegyveres erőkhöz. "Természetesen bennem is van félelem. Ez azonban inkább arra motivál, hogy precízen és felelősségteljesen végezzem a munkámat" - tette hozzá.