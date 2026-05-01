Mato Grossóban betakarítás után szóját tároló gépek egy teherautón.
Világ

Hetente tízmilliárd adag étel tűnhet el az iráni háború miatt: kongatják a vészharangot, Magyarország is komoly bajba kerülhet

Pénzcentrum
2026. május 1. 12:04

Az iráni háború miatt elmaradó műtrágyaszállítmányok hetente akár tízmilliárd adag étel kiesését is okozhatják a globális élelmiszer-termelésből. A válság elsősorban a legszegényebb országokat sújtja - figyelmeztetett a világ egyik legnagyobb műtrágyagyártójának vezetője - közölte a BBC.

Svein Tore Holsether, a norvég Yara vezérigazgatója a BBC-nek nyilatkozva elmondta: a Perzsa-öbölben zajló hadműveletek a Hormuzi-szoros hajóforgalmát is megbénították. Ez a helyzet közvetlen veszélyt jelent a globális élelmiszer-termelésre. A cégvezető becslése szerint jelenleg heti félmillió tonna nitrogénalapú műtrágya esik ki a globális kínálatból. Ennek következtében egyes haszonnövényeknél már az első szezonban akár 50 százalékos hozamcsökkenés is előfordulhat.

A műtrágya ára a konfliktus kezdete óta 80 százalékkal emelkedett. A Yara vezetője arra figyelmeztetett, hogy az elhúzódó háború éles árversenyt indíthat el az élelmiszerekért a gazdagabb és a szegényebb nemzetek között. "Ha Európa elég erős is ahhoz, hogy megnyerje ezt a versenyt, azt is szem előtt kell tartanunk, hogy kitől vesszük el az élelmiszert" - mondta Holsether. Hozzátette: a fejlődő országok legkiszolgáltatottabb rétegei fizetik majd a legmagasabb árat.

A gazdálkodók világszerte szorult helyzetbe kerültek. Miközben az energia, az üzemanyag és a műtrágya ára egyaránt meredeken emelkedik, a felvásárlási árak egyelőre nem követték ezt az ütemet. A termelési költségek és a bevételek közötti agrárolló így egyre szélesebbre nyílik.

Az Egyesült Királyságban ellátási zavarokra ugyan nem kell számítani, a megnövekedett termelési költségek azonban a következő hónapokban már a fogyasztói árakba is beépülhetnek. A brit Élelmiszer- és Italipari Szövetség előrejelzése szerint az élelmiszer-infláció az év végére elérheti a 10 százalékot.

Magyarország is bajba kerülhet

"Az európai takarmányipar jelenleg erősen kitett a globális beszállítói láncoknak, különösen a távol-keleti importnak" - jegyezte meg egy korábbi cikkében az Agrárszektor.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A legfontosabb takarmány-adalékanyagok – köztük vitaminok, mikroelemek és aminosavak – döntő része ugyanis Ázsiából, elsősorban Kínából érkezik, ami a piaci bizonytalanság idején komoly kockázatokat hordoz – hívta fel a figyelmet Kulik Zoltán, a Vitafort vezérigazgatója az Alapvetés podcast legfrissebb adásában. Elmondta:

Az európai takarmánygyártásban használt koncentrált adalékanyagok mintegy 80 százaléka kínai eredetű. Ide tartoznak többek között a különféle vitaminok, valamint az állattenyésztésben kulcsszerepet játszó aminosavak, például a metionin és a lizin.

Ezek az összetevők alapvető jelentőségűek a modern takarmányozásban, mivel lehetővé teszik a fehérjefelhasználás optimalizálását és az állatok hatékonyabb növekedését.
#élelmiszer #infláció #gazdaság #világ #mezőgazdaság #egyesült királyság #agrár #élelmiszerárak #háború #Közel-Kelet #izraeli-iráni háború

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 1.
Nem is hinnéd, de komoly pénzeket fizetnek ki manapság ezért a lejárt termékért: elképesztő harc dúl a háttérben
2026. április 30.
Balásy Zsolt: eddig 9-ből 9 magyar kormány szar volt, ezért is kell sürgősen bevezetni az eurót
2026. április 30.
Óriási tévúton jár rengeteg magyar munkavállaló: sokkal többet dolgoznak észrevétlenül, garantált a kiégés?
2026. április 30.
Sokkoló, ami kiderült az új érettségi rendszerről: ez vár valójában a magyar diákokra május 4-től, jobb ha még most felkészülnek
2026. április 30.
Áremeléssel indítják a szezont a népszerű fürdők: ezzel a trükkel viszont akár féláron is csobbanhatsz 2026-ban
1
1 hete
Nem várt bejelentést tett a magas rangú katonai vezető: erre biztosan nem számított Oroszország
2
1 hete
Évek óta terjed ez a tévhit az orosz-ukrán háborúról: szinte mindenkit átvert vele a Kreml
3
1 hete
Kongatják a vészharangot a szakértők: Ukrajna tényleg csak a kezdet volt - ekkor támadhat rá Oroszország a NATO-ra
4
1 hete
Kész, vége: elfogadta a parlement az új törvényt – aki 2008 után született, soha többé nem dohányozhat
5
1 hete
Megint egy drón találta el a Barátság-vezetéket: mi lesz így az újraindítással?
