Ez az ötfokozatú skála második legmagasabb szintje, amely a hivatalos meghatározás szerint azt jelenti, hogy egy merénylet elkövetése nagyon valószínű.
Hetente tízmilliárd adag étel tűnhet el az iráni háború miatt: kongatják a vészharangot, Magyarország is komoly bajba kerülhet
Az iráni háború miatt elmaradó műtrágyaszállítmányok hetente akár tízmilliárd adag étel kiesését is okozhatják a globális élelmiszer-termelésből. A válság elsősorban a legszegényebb országokat sújtja - figyelmeztetett a világ egyik legnagyobb műtrágyagyártójának vezetője - közölte a BBC.
Svein Tore Holsether, a norvég Yara vezérigazgatója a BBC-nek nyilatkozva elmondta: a Perzsa-öbölben zajló hadműveletek a Hormuzi-szoros hajóforgalmát is megbénították. Ez a helyzet közvetlen veszélyt jelent a globális élelmiszer-termelésre. A cégvezető becslése szerint jelenleg heti félmillió tonna nitrogénalapú műtrágya esik ki a globális kínálatból. Ennek következtében egyes haszonnövényeknél már az első szezonban akár 50 százalékos hozamcsökkenés is előfordulhat.
A műtrágya ára a konfliktus kezdete óta 80 százalékkal emelkedett. A Yara vezetője arra figyelmeztetett, hogy az elhúzódó háború éles árversenyt indíthat el az élelmiszerekért a gazdagabb és a szegényebb nemzetek között. "Ha Európa elég erős is ahhoz, hogy megnyerje ezt a versenyt, azt is szem előtt kell tartanunk, hogy kitől vesszük el az élelmiszert" - mondta Holsether. Hozzátette: a fejlődő országok legkiszolgáltatottabb rétegei fizetik majd a legmagasabb árat.
A gazdálkodók világszerte szorult helyzetbe kerültek. Miközben az energia, az üzemanyag és a műtrágya ára egyaránt meredeken emelkedik, a felvásárlási árak egyelőre nem követték ezt az ütemet. A termelési költségek és a bevételek közötti agrárolló így egyre szélesebbre nyílik.
Az Egyesült Királyságban ellátási zavarokra ugyan nem kell számítani, a megnövekedett termelési költségek azonban a következő hónapokban már a fogyasztói árakba is beépülhetnek. A brit Élelmiszer- és Italipari Szövetség előrejelzése szerint az élelmiszer-infláció az év végére elérheti a 10 százalékot.
Magyarország is bajba kerülhet
"Az európai takarmányipar jelenleg erősen kitett a globális beszállítói láncoknak, különösen a távol-keleti importnak" - jegyezte meg egy korábbi cikkében az Agrárszektor.
A legfontosabb takarmány-adalékanyagok – köztük vitaminok, mikroelemek és aminosavak – döntő része ugyanis Ázsiából, elsősorban Kínából érkezik, ami a piaci bizonytalanság idején komoly kockázatokat hordoz – hívta fel a figyelmet Kulik Zoltán, a Vitafort vezérigazgatója az Alapvetés podcast legfrissebb adásában. Elmondta:
Az európai takarmánygyártásban használt koncentrált adalékanyagok mintegy 80 százaléka kínai eredetű. Ide tartoznak többek között a különféle vitaminok, valamint az állattenyésztésben kulcsszerepet játszó aminosavak, például a metionin és a lizin.
Ezek az összetevők alapvető jelentőségűek a modern takarmányozásban, mivel lehetővé teszik a fehérjefelhasználás optimalizálását és az állatok hatékonyabb növekedését.
-
