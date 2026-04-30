Hirtelen fordulat: Ukrajna hozzáférhet a régóta várt dollármilliókhoz

Az amerikai kormány újabb lépést tett Ukrajna támogatása érdekében. A Trump-adminisztráció hozzáférhetővé teszi a korábban megszavazott több százmillió dolláros forrást. A döntést a hadügyminiszter jelentette be egy kongresszusi meghallgatáson, a pénz felhasználásának üteme ugyanakkor több tényezőtől is függ.

A Donald Trump elnök vezette amerikai adminisztráció engedélyezi Kijev számára a kongresszus által korábban megszavazott mintegy 400 millió dollár felhasználását - közölte Pete Hegseth hadügyminiszter szerdán.

A Pentagont vezető miniszter a kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán, kérdésre válaszolva mondta el, hogy a forrás hozzáférhetővé válik.

Ugyanott Jay Hurst, a hadügyminisztérium számvivője is közölte, hogy elkölthetővé vált a forrás. Hozzátette: az, hogy a segítség mikor ér el Ukrajnába "attól függ, hogy mit vásárolnak a pénzből". Megjegyezte, hogy a forrás felhasználásáról kikérik az amerikai haderő európai irányítási törzsének (European Command) tanácsát.