Az Európai Parlament mintegy 10 százalékos emelést szorgalmaz az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetésében.
Hirtelen fordulat: Ukrajna hozzáférhet a régóta várt dollármilliókhoz
Az amerikai kormány újabb lépést tett Ukrajna támogatása érdekében. A Trump-adminisztráció hozzáférhetővé teszi a korábban megszavazott több százmillió dolláros forrást. A döntést a hadügyminiszter jelentette be egy kongresszusi meghallgatáson, a pénz felhasználásának üteme ugyanakkor több tényezőtől is függ.
A Donald Trump elnök vezette amerikai adminisztráció engedélyezi Kijev számára a kongresszus által korábban megszavazott mintegy 400 millió dollár felhasználását - közölte Pete Hegseth hadügyminiszter szerdán.
A Pentagont vezető miniszter a kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán, kérdésre válaszolva mondta el, hogy a forrás hozzáférhetővé válik.
Ugyanott Jay Hurst, a hadügyminisztérium számvivője is közölte, hogy elkölthetővé vált a forrás. Hozzátette: az, hogy a segítség mikor ér el Ukrajnába "attól függ, hogy mit vásárolnak a pénzből". Megjegyezte, hogy a forrás felhasználásáról kikérik az amerikai haderő európai irányítási törzsének (European Command) tanácsát.
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.