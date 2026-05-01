Irdatlan hosszú ideig zárva tartotta kapuit ez a távoli ország: most végre megnyílt a lehetőség, bárki beutazhat

Bhután, az utolsó buddhista királyság hamarosan egy új nemzetközi repülőtérrel és egy ambiciózus városfejlesztési projekttel nyithat a világ felé, miközben igyekszik megőrizni a szabályozott turizmus évtizedes modelljét - írja a BBC.

A himalájai ország déli határvidékén, az indiai határ közelében fekvő Gelephunál épülő új nemzetközi repülőtér 2029-re készülhet el. A tervezett terminál bhutáni fából épült rácsszerkezetes létesítmény lesz. Természetes páratartalom-szabályozással működik majd, és többek között jóga-, illetve meditációs tér is helyet kap benne. A projekt a 2025-ös Építészeti Világfesztiválon már elnyerte az Év Jövőprojektje díjat. A repülőteret napi 123 járat fogadására tervezik, ami óriási ugrást jelent a jelenlegi parói repülőtér napi nyolc járatához képest.

A repülőtér elsődleges célja, hogy kiszolgálja a szintén épülő Gelephu Mindfulness Cityt (GMC). Ez egy különleges gazdasági övezet, amelyet Dzsigme Kheszar Namgjel Vangcsuk király álmodott meg több mint tíz évvel ezelőtt. A megvalósításban a Covid-járvány volt a katalizátor. Az ország ugyanis 2022 szeptemberéig gyakorlatilag bezárkózott, ami összeroppantotta a turizmust, és felgyorsította a fiatalok elvándorlását.

A GMC üzletbarát ösztönzőkkel, fenntarthatósággal és spiritualitással igyekszik munkahelyeket teremteni, valamint befektetőket vonzani. A tervek szerint az övezet 2060-ra akár egymillió lakost is befogadhat. Gelephu emellett egy 69 kilométeres vasúti összeköttetést is kap az indiai Asszám állammal, amely Bhután történetének legelső vasútvonala lesz.

Az ország eddig szinte kizárólag a nyugati régiót – Parót, Thimphut, valamint a Punakha- és a Phobjikha-völgyet – kínálta a turistáknak. A látogatók a világ egyik legnagyobb kihívást jelentő repülőterén, a 2243 méter magasan, egy szűk völgyben fekvő Parón keresztül érkeztek. Itt mindössze ötven pilótának van képesítése a leszállásra, amely kizárólag vizuális tájékozódással, műszeres és radartámogatás nélkül történik. 2025-ben mindössze 88 546 látogató érkezett a parói légikikötőn keresztül.

A déli régió Bhután egészen más arcát mutatja. Ezt a vidéket szubtrópusi dzsungelek, kardamom- és narancsültetvények, folyók, pálmafák és hőforrások jellemzik. Gelephut két nemzeti park is körülöleli, köztük az ország legrégebbi természetvédelmi területe, a Királyi Manasz Nemzeti Park. Itt elefántok, tigrisek, orrszarvúk, ködfoltos leopárdok és több mint 360 madárfaj él.

A súlyosan veszélyeztetett fehérhasú gém teljes világállományának fele szintén Bhutánban található. A tervek szerint buddhista mesterek elvonulóközpontokat és templomokat is építhetnek a GMC területén. Ezenfelül a Központi Szerzetesi Testület egy dzong – hagyományos kolostori és közigazgatási erőd – felépítését is javasolta, amely vendégszállásokkal is rendelkezne.

Az új repülőtér a túrázók számára is új lehetőségeket nyit meg. A 2028-ban megnyíló, 168 kilométer hosszú Lótuszban Született Ösvény Gelephu közeléből indul. Az útvonal a szubtrópusi síkságról indulva, közel 3500 méteres szintkülönbséget leküzdve vezet a rododendronerdőkön át Közép-Bhután magashegyvidéki gerinceiig.

A nyolcnapos túra Guru Rinpocse nyomdokait követi, aki a buddhizmust Bhutánba hozta. A nemzeti parkban emellett vadvízi evezés, madármegfigyelés és egy újonnan megnyitott tigrisösvény is várja a látogatókat. Továbbá 2024 óta az ország első prémium kategóriás műlegyes horgászszállója is fogadja a vendégeket.

Gelephu óvárosának megújítása már javában zajlik. A tervek között szerepel egy dél-bhutáni konyhaművészeti projekt, utcai falfestmények készítése a VAST bhutáni művészcsoport közreműködésével, valamint egy hagyományos mesterségeket bemutató örökségfalu kialakítása.

Bhután a jövőben is fenntartja a szabályozott turizmus modelljét, beleértve a 2022 óta alkalmazott, felnőttenként és éjszakánként fizetendő 100 dolláros fenntartható fejlesztési díjat is. Az új nemzetközi repülőtér megnyitásával azonban a himalájai állam lényegesen könnyebben megközelíthetővé válik a világ számára.