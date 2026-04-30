Közbelép a kormány a benzináraknál: hamarosan jöhet a hatósági árcsökkentés, rengeteg autóst érint

Sürgősségi eljárásban fogadta el a horvát parlament azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi a kormány számára, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalálódása és az energiaárak drasztikus emelkedése esetén rendeleti úton csökkentse az üzemanyagok áfáját. A döntés hátterében az áprilisban ismét felgyorsult infláció áll.

Az új jogszabály értelmében a kabinet az olajszármazékokra vonatkozó, jelenleg 25 százalékos általános forgalmi adót akár tíz százalékponttal is mérsékelheti. Ezzel az európai uniós irányelvek által megengedett 15 százalékos alsó határig csökkenthetik a terheket, megkerülve a hosszadalmas parlamenti eljárást. Az úgynevezett rugalmas áfakulcs alkalmazására azonban kizárólag indokolt válsághelyzetben kerülhet sor.

A szavazást megelőző vitában az ellenzék élesen bírálta a kormányt a növekvő megélhetési költségek miatt. A statisztikai adatok szerint ugyanis az infláció a márciusi 4,8 százalékról áprilisban 5,8 százalékra emelkedett.

Az ellenzéki képviselők hangsúlyozták, hogy az áremelkedés már a nemzetközi válságok kirobbanása előtt is jelentős volt. Megoldásként az inflációból hasznot húzó nagyvállalatok extraprofitjának megadóztatását sürgették.

A kormánypárti politikusok és a pénzügyminiszter azzal védekeztek, hogy a romló gazdasági mutatókat egyértelműen az importált energiapiaci sokk okozta. Érvelésük szerint a geopolitikai feszültségek nélkül az infláció alig haladná meg a 3 százalékot. A drágulás ugyanis elsősorban a 17,5 százalékkal többe kerülő energiahordozókat érinti, ami egyelőre nem gyűrűzött be az élelmiszerek árába.

A pénzügyi tárca vezetője ugyanakkor aggodalmát fejezte ki a szolgáltatások drágulása miatt, mivel ez negatívan hathat a közeledő turisztikai főszezonra. Azt is elismerte, hogy Horvátország pusztán belső gazdaságpolitikai eszközökkel nem képes maradéktalanul kivédeni a globális piacokról érkező hatásokat.