Megint egy drón találta el a Barátság-vezetéket: mi lesz így az újraindítással?

Ukrán drónok támadtak meg egy oroszországi olajátemelő állomást, amely a Barátság kőolajvezeték rendszeréhez tartozik. A csapás különösen érzékeny időpontban történt, hiszen Magyarország és Szlovákia éppen a januárban leállt kőolajszállítások újraindulására vár - számolt be a Portfolio.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) tájékoztatása szerint az éjszakai támadás a Szamarai területen fekvő Proszvet településen található létesítményt érte. A csapás következtében tűz ütött ki a telephelyen. Az első jelentések alapján öt darab, egyenként húszezer köbméteres nyersolajtartály rongálódott meg. A helyi orosz kormányzó megerősítette, hogy az ipari területet valóban dróntámadás érte.

A Barátság vezetéken érkező orosz kőolaj ukrajnai tranzitja még januárban állt le, miután egy orosz csapás súlyos károkat okozott a csővezetékben. Az ellátás helyreállítása kulcsfontosságú Magyarország és Szlovákia számára.

Az olajszállítás újraindulásának pontos dátumáról egyelőre eltérő információk láttak napvilágot. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég úgy nyilatkozott, hogy a helyreállítási munkálatok után a vezeték április végére lesz ismét üzemképes. Ezzel szemben a Bloomberg iparági forrásai arról számoltak be, hogy a műszaki tesztek már elkezdődtek. Eszerint a kőolaj tranzitja akár már szerdán is újraindulhat.