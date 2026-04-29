Kőkemény bosszú az amerikai csapás után: szinte teljesen kiürült a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala

Gyakorlatilag leállt a hajóforgalom a Hormuzi-szoroson február vége óta, közölte kedden az ENSZ. A szervezet adatai szerint február 28-a óta 95,3 százalékkal esett vissza az átkelő hajók száma.
Stéphane Dujarric, az ENSZ szóvivője az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája adataira hivatkozva ismertette a visszaesést. Elmondta, hogy a forgalom drasztikus csökkenése már a globális árakban is megjelent. Az élelmiszerárak 6 százalékkal emelkedtek, miközben az Európába szállított nyersolaj ára 53 százalékkal nőtt.
A helyzet azután romlott meg, hogy február 28-án az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen. Teherán válaszul gyakorlatilag lezárta a stratégiai jelentőségű szorost. A lépés azonnal zavarokat okozott a globális kereskedelemben, különösen az energiaszállításokban.
A Perzsa-öböl bejáratánál fekvő útvonal a világ egyik legfontosabb tengeri szállítási csatornája. A blokád miatt jelenleg naponta csak néhány hajó halad át rajta. Ez éles visszaesés a korábbi napi 125-140 átkeléshez képest.
A szoros megnyitása kulcskérdéssé vált a háború lezárásáról szóló tárgyalásokon. A felek között ez az egyik legfontosabb vitapont, mivel a forgalom helyreállítása nélkül az energia- és árupiacok stabilizálása is nehéz marad.
A közel-keleti konfliktus hatásai hosszabb ideig velünk maradhatnak, akár évekig is, mondta Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.
Az "összeomlás állapotában" van Irán - írta Donald Trump amerikai elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán kedden.
Irán felajánlotta a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását, amennyiben az Egyesült Államok cserébe megszünteti az iszlám köztársaság elleni tengeri zárlatot.
Az amerikai erők eddig 38 hajót fordítottak vissza a Hormuzi-szorosban az április közepe óta tartó ellenblokád során.
Mintegy húszezer tengerész vesztegel már hetek óta a Perzsa-öbölben rekedt több száz olaj- és gázszállító tartályhajón.
