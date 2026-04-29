Kőkemény bosszú az amerikai csapás után: szinte teljesen kiürült a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala

Gyakorlatilag leállt a hajóforgalom a Hormuzi-szoroson február vége óta, közölte kedden az ENSZ. A szervezet adatai szerint február 28-a óta 95,3 százalékkal esett vissza az átkelő hajók száma.

Stéphane Dujarric, az ENSZ szóvivője az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája adataira hivatkozva ismertette a visszaesést. Elmondta, hogy a forgalom drasztikus csökkenése már a globális árakban is megjelent. Az élelmiszerárak 6 százalékkal emelkedtek, miközben az Európába szállított nyersolaj ára 53 százalékkal nőtt.

A helyzet azután romlott meg, hogy február 28-án az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen. Teherán válaszul gyakorlatilag lezárta a stratégiai jelentőségű szorost. A lépés azonnal zavarokat okozott a globális kereskedelemben, különösen az energiaszállításokban.

A Perzsa-öböl bejáratánál fekvő útvonal a világ egyik legfontosabb tengeri szállítási csatornája. A blokád miatt jelenleg naponta csak néhány hajó halad át rajta. Ez éles visszaesés a korábbi napi 125-140 átkeléshez képest.

A szoros megnyitása kulcskérdéssé vált a háború lezárásáról szóló tárgyalásokon. A felek között ez az egyik legfontosabb vitapont, mivel a forgalom helyreállítása nélkül az energia- és árupiacok stabilizálása is nehéz marad.