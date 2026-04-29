Napvilágot látott egy bizalmas irat: minden idők legnagyobb tőzsdei dobására készül Elon Musk, de van egy hatalmas bökkenő

A SpaceX az idei év legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül. A cég bizalmas kibocsátási tájékoztatójából kiderül, hogy Elon Musk vállalata akár 1750 milliárd dolláros cégértékkel debütálhat a nyilvános piacon. Ez minden idők legnagyobb tőzsdére lépése lenne, ugyanakkor a dokumentum komoly kockázatokat is feltár.

A Reuters több mint száz oldalnyi kivonatot tekintett át a SpaceX bizalmas, tőzsdei bevezetés előtti kibocsátási tájékoztatójából (S-1). Az irat szerint a cég már nem csupán rakéta- és műholdgyártóként határozza meg magát. A jövőben a mesterséges intelligencia (MI) meghatározó szereplőjévé is válnának.

Elképzeléseik az űrben telepített adatközpontoktól kezdve egészen a Holdon és a Marson tervezett ipari tevékenységekig terjednek. A SpaceX szerint a napenergiát kiaknázva szinte korlátlan energiaforrást biztosíthatnának a mesterséges intelligencia korszaka számára, miközben "többbolygós fajjá" tennék az emberiséget.

A tájékoztató szerint a SpaceX egy 28 500 milliárd dolláros megcélozható piacot szemelt ki magának, ami meghaladja az Egyesült Államok teljes GDP-jét. Eric Talley, a Columbia Law School vállalatirányítási szakértője szerint ez egy "rendkívül merész szám". A szakember úgy véli, ez jól tükrözi Musk stratégiáját: nagyot kell álmodni, és bízni abban, hogy bejön. A kritikusok szerint ugyanakkor az ilyen előrejelzések inkább a cégérték felhajtását szolgálják, mintsem egy reális üzleti tervet tükröznének.

A dokumentumból az is kiderül, hogy a SpaceX tavaly veszteséges volt. Emellett a vállalat jóval kevesebbet költ mesterséges intelligenciára, mint nagy technológiai riválisai, például az OpenAI, a Microsoft vagy az Alphabet. Maga a tájékoztató is figyelmeztet a kockázatokra. A Hold- és Mars-települések, valamint az orbitális adatközpontok olyan kiforratlan technológiákon alapulnak, amelyek kereskedelmi szempontból esetleg soha nem válnak életképessé. A piaci szkeptikusok arra is rámutatnak, hogy az MI területe korántsem kiaknázatlan piac. Ellentétben az újrahasználható rakéták vagy az elektromos autók korai időszakával, itt a világ legnagyobb cégei már most is éles versenyben állnak egymással.

A legnagyobb kockázati tényezőt azonban maga Elon Musk jelenti. A tájékoztató szerint a milliárdos négy pozíciót tölt be a cégnél, és az igazgatótanácsot is ő irányítja. Javadalmazási csomagja akár 7500 milliárd dolláros cégérték-célkitűzésekhez, illetve olyan mérföldkövekhez kötődik, mint egymillió ember Marsra telepítése. A dokumentum Muskot "generációnk egyik legnagyobb látnokaként" jellemzi. Egyúttal arra is figyelmeztet, hogy esetleges távozása esetén az utódlás "nem biztos, hogy időben, vagy egyáltalán" megoldható lenne. Ez pedig a cég fennmaradását fenyegető kockázatot jelent.

A SpaceX teljesen újrahasználható óriásrakétája, a Starship szintén kulcskérdés. Ezen múlik ugyanis a Starlink hálózatának bővítése, az MI-infrastruktúra pályára állítása, valamint a különböző NASA-missziók sikere is. A fejlesztés azonban ismétlődő csúszásokkal, robbanással végződő tesztekkel és szabályozási akadályokkal küzd. "A Starship felskálázásának bármilyen kudarca vagy késedelme korlátozná a növekedési stratégiánk végrehajtását" - áll a kibocsátási tájékoztatóban.