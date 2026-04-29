A közel-keleti konfliktus hatásai hosszabb ideig velünk maradhatnak, akár évekig is, mondta Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.
Napvilágot látott egy bizalmas irat: minden idők legnagyobb tőzsdei dobására készül Elon Musk, de van egy hatalmas bökkenő
A SpaceX az idei év legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül. A cég bizalmas kibocsátási tájékoztatójából kiderül, hogy Elon Musk vállalata akár 1750 milliárd dolláros cégértékkel debütálhat a nyilvános piacon. Ez minden idők legnagyobb tőzsdére lépése lenne, ugyanakkor a dokumentum komoly kockázatokat is feltár.
A Reuters több mint száz oldalnyi kivonatot tekintett át a SpaceX bizalmas, tőzsdei bevezetés előtti kibocsátási tájékoztatójából (S-1). Az irat szerint a cég már nem csupán rakéta- és műholdgyártóként határozza meg magát. A jövőben a mesterséges intelligencia (MI) meghatározó szereplőjévé is válnának.
Elképzeléseik az űrben telepített adatközpontoktól kezdve egészen a Holdon és a Marson tervezett ipari tevékenységekig terjednek. A SpaceX szerint a napenergiát kiaknázva szinte korlátlan energiaforrást biztosíthatnának a mesterséges intelligencia korszaka számára, miközben "többbolygós fajjá" tennék az emberiséget.
A tájékoztató szerint a SpaceX egy 28 500 milliárd dolláros megcélozható piacot szemelt ki magának, ami meghaladja az Egyesült Államok teljes GDP-jét. Eric Talley, a Columbia Law School vállalatirányítási szakértője szerint ez egy "rendkívül merész szám". A szakember úgy véli, ez jól tükrözi Musk stratégiáját: nagyot kell álmodni, és bízni abban, hogy bejön. A kritikusok szerint ugyanakkor az ilyen előrejelzések inkább a cégérték felhajtását szolgálják, mintsem egy reális üzleti tervet tükröznének.
A dokumentumból az is kiderül, hogy a SpaceX tavaly veszteséges volt. Emellett a vállalat jóval kevesebbet költ mesterséges intelligenciára, mint nagy technológiai riválisai, például az OpenAI, a Microsoft vagy az Alphabet. Maga a tájékoztató is figyelmeztet a kockázatokra. A Hold- és Mars-települések, valamint az orbitális adatközpontok olyan kiforratlan technológiákon alapulnak, amelyek kereskedelmi szempontból esetleg soha nem válnak életképessé. A piaci szkeptikusok arra is rámutatnak, hogy az MI területe korántsem kiaknázatlan piac. Ellentétben az újrahasználható rakéták vagy az elektromos autók korai időszakával, itt a világ legnagyobb cégei már most is éles versenyben állnak egymással.
A legnagyobb kockázati tényezőt azonban maga Elon Musk jelenti. A tájékoztató szerint a milliárdos négy pozíciót tölt be a cégnél, és az igazgatótanácsot is ő irányítja. Javadalmazási csomagja akár 7500 milliárd dolláros cégérték-célkitűzésekhez, illetve olyan mérföldkövekhez kötődik, mint egymillió ember Marsra telepítése. A dokumentum Muskot "generációnk egyik legnagyobb látnokaként" jellemzi. Egyúttal arra is figyelmeztet, hogy esetleges távozása esetén az utódlás "nem biztos, hogy időben, vagy egyáltalán" megoldható lenne. Ez pedig a cég fennmaradását fenyegető kockázatot jelent.
A SpaceX teljesen újrahasználható óriásrakétája, a Starship szintén kulcskérdés. Ezen múlik ugyanis a Starlink hálózatának bővítése, az MI-infrastruktúra pályára állítása, valamint a különböző NASA-missziók sikere is. A fejlesztés azonban ismétlődő csúszásokkal, robbanással végződő tesztekkel és szabályozási akadályokkal küzd. "A Starship felskálázásának bármilyen kudarca vagy késedelme korlátozná a növekedési stratégiánk végrehajtását" - áll a kibocsátási tájékoztatóban.
Kőkemény bosszú az amerikai csapás után: szinte teljesen kiürült a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
Gyakorlatilag leállt a hajóforgalom a Hormuzi-szoroson február vége óta, közölte kedden az ENSZ.
Vlagyimir Putyin hatalomra kerülése óta a katonai parádé a politikai napirend kiemelt részévé vált.
Borulhat minden? Kilépett az OPEC-ből az egyik legnagyobb termelő, a szakértő megkongatta a vészharangot
Komoly változást hozhat a globális energiapiacon az Egyesült Arab Emírségek kilépése az OPEC-ből.
Áll a bál az ukrajnai gigahitel körül: komoly új feltételeket szabhat az EU - ebből óriási botrány lehet
Az Európai Unió egy olyan adómódosítás bevezetéséhez kötheti az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelkeret folyósítását, ami népszerűtlen lehet Ukrajnában.
Az Európai Unió elkötelezett az Ukrajnában elkövetett orosz háborús bűncselekmények kivizsgálása és az elkövetők felelősségre vonása mellett.
Különleges tervet vázoltak fel az ENSZ ülésén: ez a határozott lépés teljesen átrajzolhatja a lángokban álló régiót
A gázai tűzszünet fenntartását és a palesztin területek politikai egységének helyreállítását sürgette a Palesztin Hatóság külügyminisztere.
Az "összeomlás állapotában" van Irán - írta Donald Trump amerikai elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán kedden.
Irán felajánlotta a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását, amennyiben az Egyesült Államok cserébe megszünteti az iszlám köztársaság elleni tengeri zárlatot.
Olyan csapást vittek be az ukránok Oroszországnak, ami már visszafordíthatatlan: sokkal súlyosabb, mint bármi, ami a harctéren folyik
Az a mítosz, hogy Moszkva a Kijevi Rusz jogos örököse, az orosz birodalom egyik alapító narratívája.
A német kancellár szerint egy ilyen horderejű döntést Volodimir Zelenszkijnek népszavazással kellene megerősítenie.
Az Egyesült Államok úgy véli, hogy az ország új legfőbb vezetője, a nyilvánosság előtt március óta nem mutatkozó Modzstaba Hámenei továbbra is életben van.
Végzetes döntésre készülhet Trump: elutasították az utolsó ajánlatot, a benzinkutakon fizethetjük meg az árát
Donald Trump hétfőn a legfőbb nemzetbiztonsági tanácsadóival egyeztetett az iráni háborúval kapcsolatos további lépésekről.
Vége a békés hátországnak: tízmilliárd dolláros kárt okoznak Oroszországnak ezek a filléres ukrán fegyverek
Robert Brovdi, akit „Magyar" hívójellel ismernek, egy ungvári születésű, magyar nemzetiségű parancsnok.
Nyugdíjazzák az 50 éves fegyverrendszert az Egyesült Államokban: elképesztő, mit vetnek be helyette Oroszország ellen
Az Egyesült Államok 4,6 milliárd dolláros beruházással fejleszti új, LGM–35A Sentinel típusú interkontinentális ballisztikus rakétarendszerét.
Kiszivárgott egy videó Putyin eltitkolt lányáról: egy európai fővárosban bukkant fel, kiderült miből él most
A nemrég kiszivárgott adatok alapján Putyin állítólagos lánya a Jelizaveta Olegovna Rudnova álnevet használja jelenleg.
Brutális trükkel vágott vissza az Egyesült Államok: így fosztják meg a gigantikus tranzitbevételektől Iránt
Az amerikai erők eddig 38 hajót fordítottak vissza a Hormuzi-szorosban az április közepe óta tartó ellenblokád során.
Több tízezer ember esett csapdába a tengeren: robbanások rázzák meg a térséget, egyre kevesebb az ivóvíz
Mintegy húszezer tengerész vesztegel már hetek óta a Perzsa-öbölben rekedt több száz olaj- és gázszállító tartályhajón.
Az orosz hadsereg 94 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra.
