Közelkép egy ukrán pixeles terepszínű egyenruháról, amelyen a nemzeti identitást és a katonai szolgálatot szimbolizáló ukrán zászló és címerjelvény látható.
Világ

Évek óta terjed ez a tévhit az orosz-ukrán háborúról: szinte mindenkit átvert vele a Kreml

2026. április 22. 20:45

Oroszország immár negyedszer jelentette be, hogy teljes mértékben ellenőrzése alá vonta az ukrajnai Luhanszk megye területét. Az ukrán fegyveres erők azonban továbbra is jelen vannak a régióban, így az orosz állítások nem felelnek meg a valóságnak - írja a united24.

Az orosz védelmi minisztérium április 1-jén közölte, hogy a "Nyugat" hadműveleti csoport egységei befejezték a "Luhanszki Népköztársaság felszabadítását". A hamis területi bejelentések azonban nem új keletűek. Az orosz tárca 2025 második felében többször is Kupjanszk elfoglalását hirdette Harkiv megyében. Ezzel szemben a valóság az, hogy az ukrán hadsereg gyakorlatilag kiszorította onnan az orosz erőket.

A terepen az ukrán hadsereg továbbra is ellenőrzése alatt tart egy kisebb, nagyjából egyszázaléknyi területet Luhanszk megyében. Az ukrán erők Szvatovétól délnyugatra, Harkiv, Luhanszk és Doneck megye találkozásánál védenek több, már régóta romokban heverő települést.

Vlagyimir Putyin orosz elnök először 2022 júliusában, a teljes körű invázió kezdete utáni negyedik hónapban jelentette be Luhanszk megye teljes elfoglalását. Néhány hónappal később azonban az ukrán fegyveres erők a harkivi ellentámadás során visszafoglalták Harkiv megye jelentős részét. Ekkor Luhanszk megye egy szeletét is visszaszerezték, amelyet azóta is tartanak.

A luhanszki régió teljes elfoglalásáról szóló bejelentések 2025-ben újabb hullámban érkeztek a Kremlből, ám ezek egyike sem bizonyult igaznak. A helyzet 2026. április 1-jén sem változott. A friss orosz közlemény ugyanúgy hamis, mint az azt megelőzők.

Oroszország az információt nyomásgyakorlási eszközként használja, különösen az amerikai fél által felvetett tárgyalások kontextusában. Moszkva azt az üzenetet kívánja eljuttatni a világnak, hogy Ukrajna folyamatosan területeket veszít és hátrálásra kényszerül. A valós helyzet ezzel szemben az, hogy az Oroszország által jogtalanul sajátjának tekintett területek jelentős részén továbbra is ukrán csapatok állomásoznak.
#ukrajna #oroszország #világ #usa #geopolitika #vlagyimir putyin #háború #orosz-ukrán háború #kreml #2026 #béketárgyalás

