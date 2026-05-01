Soha nem találnád ki, kik isszák a legtöbb kávét: egy apró állam lakói taroltak, hazánk jócskán lemaradt a toplistán

Tízből nyolc magyar napi rendszerességgel fogyaszt kávét, ami elsőre azt sugallhatja, hogy kifejezetten erős kávékultúrával rendelkezünk. A valóság azonban árnyaltabb. Bár sokan iszunk kávét, az elfogyasztott mennyiség európai összevetésben már jóval szerényebb. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában ezt a kettősséget vizsgáljuk meg részletesen, az adatokon és chartokon keresztül.

Ha arra gondolnánk, hogy a kávéivás kérdésében az olaszok vagy a franciák állnak az élen, könnyen tévedhetünk. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint ugyanis Luxemburg vezeti a listát, ahol egy fő naponta átlagosan 5,3 csésze kávét fogyaszt, amivel messze kiemelkedik az európai mezőnyből. A második helyen Finnország áll, majd Svédország és Norvégia következik. A toplista alapján egyértelműen egy északi dominancia rajzolódik ki, hiszen a skandináv országokban a kávé a mindennapok szerves része, munka közben és társasági helyzetekben is rendszeresen fogyasztják. Ezzel szemben a középmezőnyben olyan országok találhatók, mint Ausztria, Svájc vagy Németország. És hazánk?

A CHART by Pénzcentrum új epizódja szerint érdekes módon a klasszikus kávékultúrával rendelkező országok, mint Olaszország vagy Franciaország, csak a mezőny közepén szerepelnek. És mi a helyzet Magyarországgal? Bár a lakosság többsége napi szinten kávézik, a hazai, egy főre jutó fogyasztás átlagosan mindössze 0,6 csésze naponta, ami az európai lista alsó harmadába sorolja hazánkat.

A mennyiség mellett azonban legalább ennyire fontos az is, hogy milyen kávét iszunk. Közép-Európában például a csehek számítanak a legnagyobb fogyasztóknak, szorosan a magyarok előtt. Magyarországon az eszpresszó a legnépszerűbb, ezt követi a cappuccino, majd a hosszú kávé. A hazai ízlés tehát továbbra is inkább a klasszikus, erősebb kávékat részesíti előnyben.

CHART by Pénzcentrum: érdekes számok, statisztikák - heti 3-szor a YouTube-on!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.