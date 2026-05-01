A Semmelweis Rendbe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat várnak, akik saját munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek.
Soha nem találnád ki, kik isszák a legtöbb kávét: egy apró állam lakói taroltak, hazánk jócskán lemaradt a toplistán
Tízből nyolc magyar napi rendszerességgel fogyaszt kávét, ami elsőre azt sugallhatja, hogy kifejezetten erős kávékultúrával rendelkezünk. A valóság azonban árnyaltabb. Bár sokan iszunk kávét, az elfogyasztott mennyiség európai összevetésben már jóval szerényebb. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában ezt a kettősséget vizsgáljuk meg részletesen, az adatokon és chartokon keresztül.
Ha arra gondolnánk, hogy a kávéivás kérdésében az olaszok vagy a franciák állnak az élen, könnyen tévedhetünk. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint ugyanis Luxemburg vezeti a listát, ahol egy fő naponta átlagosan 5,3 csésze kávét fogyaszt, amivel messze kiemelkedik az európai mezőnyből. A második helyen Finnország áll, majd Svédország és Norvégia következik. A toplista alapján egyértelműen egy északi dominancia rajzolódik ki, hiszen a skandináv országokban a kávé a mindennapok szerves része, munka közben és társasági helyzetekben is rendszeresen fogyasztják. Ezzel szemben a középmezőnyben olyan országok találhatók, mint Ausztria, Svájc vagy Németország. És hazánk?
A CHART by Pénzcentrum új epizódja szerint érdekes módon a klasszikus kávékultúrával rendelkező országok, mint Olaszország vagy Franciaország, csak a mezőny közepén szerepelnek. És mi a helyzet Magyarországgal? Bár a lakosság többsége napi szinten kávézik, a hazai, egy főre jutó fogyasztás átlagosan mindössze 0,6 csésze naponta, ami az európai lista alsó harmadába sorolja hazánkat.
A mennyiség mellett azonban legalább ennyire fontos az is, hogy milyen kávét iszunk. Közép-Európában például a csehek számítanak a legnagyobb fogyasztóknak, szorosan a magyarok előtt. Magyarországon az eszpresszó a legnépszerűbb, ezt követi a cappuccino, majd a hosszú kávé. A hazai ízlés tehát továbbra is inkább a klasszikus, erősebb kávékat részesíti előnyben.
CHART by Pénzcentrum: érdekes számok, statisztikák - heti 3-szor a YouTube-on!
A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
-
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.