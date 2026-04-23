MONTE REAL, PORTUGAL-September 10: F-16 fighter-bomber during Real Thaw Nato exercise at Base N.5 MONTE REAL Military
Világ

Kongatják a vészharangot a szakértők: Ukrajna tényleg csak a kezdet volt - ekkor támadhat rá Oroszország a NATO-ra

Pénzcentrum
2026. április 23. 19:15

A holland katonai hírszerzés (MIVD) éves jelentése szerint Oroszország az ukrajnai harcok lezárulta után akár egy éven belül képes lehet regionális konfliktust provokálni a NATO-val. Eközben Kína egyre aktívabban segíti Moszkva katonai törekvéseit - írja a defensenews.com.

A MIVD kedden közzétett jelentése szerint orosz szempontból a legkedvezőbb forgatókönyv esetén Oroszország az ukrajnai háború befejezését követő egy éven belül elegendő harci erőt építhet ki ahhoz, hogy regionális szinten kihívás elé állítsa a NATO-t.

Moszkva célja nem a szövetség katonai legyőzése lenne. Ehelyett korlátozott területi előrenyomulással, és szükség esetén nukleáris fenyegetéssel próbálna politikai megosztottságot előidézni a tagállamok között. Peter Reesink altengernagy, a MIVD igazgatója a jelentés előszavában úgy fogalmazott: "Oroszország jelenti a legnagyobb és legközvetlenebb fenyegetést Európa békéjére és stabilitására."

Amíg Oroszország Ukrajnában harcol, a NATO elleni hagyományos háború gyakorlatilag kizárt

– állapítja meg a jelentés. Moszkva ugyanakkor már most konkrét előkészületeket tesz egy lehetséges összecsapásra. A holland hírszerzés adatai szerint Oroszország 2022 óta mintegy 1,2 millió fős visszafordíthatatlan veszteséget szenvedett el. Ebből több mint 500 ezer a halálos áldozatok száma, míg Ukrajna veszteségei nagyjából félmillióra tehetők. A MIVD aggasztónak nevezte, hogy 2025-ben a napi harci halálozási arányok Ukrajna szempontjából kedvezőtlenül alakultak és közeledtek egymáshoz.

A veszteségek ellenére Oroszország tavaly tovább bővítette fegyveres erőit. Új személyi állományt toborzott és képzett ki, nehézfegyvereket gyártott, valamint stratégiai lőszertartalékokat halmozott fel. Az ukrajnai harci tapasztalatok "jelentős minőségi javulást" eredményeztek az orosz haderőben, különösen a pilóta nélküli rendszerek terén.

A Fehéroroszországban tartott szeptemberi Zapad-2025 hadgyakorlat a vezetés-irányítás és a drónintegráció érzékelhető fejlődését mutatta. A jelentés úgy összegez: "Az orosz fegyveres erők nemcsak nagyobbak lettek, hanem hatékonyabbá is váltak az ukrajnai háború előtti állapothoz képest."

A MIVD szerint Oroszország októberben nukleáris meghajtású cirkálórakétát és torpedót tesztelt, amelyeket a jövőben nukleáris robbanófejjel szerelnek fel. Emellett valószínűleg Oresnyik típusú, közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákat telepített Fehéroroszországba. Ezek a fegyverek válsághelyzetekben "rendkívül destabilizáló hatásúak", részben a szélsőségesen rövid riasztási idő miatt.

A jelentés egyúttal megállapítja, hogy a hidegháborús konfliktuscsökkentő mechanizmusok mára nagyrészt hiányoznak. Nincs már egyértelmű világrend, hatékony fegyverzetellenőrzés vagy strukturált párbeszéd. Ráadásul az Egyesült Államok kiszámíthatatlan biztonságpolitikája is befolyásolhatja Moszkva kockázatértékelését.

Kína formálisan "látszólagos semlegességet" tanúsít az ukrajnai háborúban, a gyakorlatban azonban az elmúlt évben "jelentősen fokozta" katonai együttműködését Oroszországgal. A holland hírszerzés aggasztónak nevezte a kínai vállalatok és az orosz állam közötti űrtechnológiai együttműködést. Ennek segítségével Moszkva a szankciók miatti műholdas felderítési hiányosságait igyekszik kompenzálni. Kína emellett 2024-ben átszervezte kiberalakulatait.

A MIVD becslése szerint az ázsiai ország mára valószínűleg az Egyesült Államokkal azonos szintre került a támadó kiberképességek terén. A kínai kiberkémkedés rendszerszinten célozza a nyugati hadiipart. A holland hírszerzés feltevése szerint a Hollandia ellen irányuló kínai kiberműveleteknek csak egy "korlátozott hányadát" sikerül felderíteniük.

A jelentés szerint a világ egy új nukleáris fegyverkezési verseny korai szakaszába lépett. Kína jelentősen bővíti stratégiai nukleáris arzenálját, miközben a fegyverzetellenőrzés meggyengült. Ezenfelül a mesterséges intelligencia és a kvantumszámítástechnika nukleáris döntéshozatalra gyakorolt lehetséges hatása rendkívül bonyolult biztonsági helyzetet teremt. A dokumentum arra figyelmeztet, hogy "ezt a fegyverkezési versenyt nehezebb lesz megfékezni, mint a hidegháború idején".
