Skarlát ibiszek ülnek a kopár faágakon egy nagy beltéri biodóm volier geometriai szerkezete alatt.
Világ

Váratlan fordulat a hazai gigaprojektnél: a tervezettnél jóval hamarabb nyitja meg kapuit a lenyűgöző trópusi oázis

Pénzcentrum
2026. április 29. 20:26

Nyár közepén megnyílik a Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómjának központi csarnoka. A korábban 2025 végére ígért nyitás helyett a közönséget már idén egy egész évben látogatható, időjárástól független trópusi oázis várja. A látogatók különleges állatokkal, ezernyi egzotikus növénnyel és egy hatalmas vízeséssel is találkozhatnak.

A mintegy 1,7 hektáros építményből a látogatók egy közel egyhektáros központi teret vehetnek birtokba. A négyévszakos létesítményben több szinten fedezhetők fel az állat- és növényvilág ritkaságai. A belső terekben mintegy tizenháromezer trópusi és szubtrópusi növényt ültetnek el egy háromezer négyzetméteres felületen.

Ezt a növényzetet látványos zöldfalak és műsziklák egészítik ki. Az állatvilágot többek között hulmánok, sarkantyús teknősök és a kritikusan veszélyeztetett bali seregélyek képviselik. A csarnok egyedi hangulatát egy tizennégy és fél méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé.

A projekt nettó 350 millió forintból valósul meg. A költségek túlnyomó részét, 300 millió forintot az állatkert a saját tavalyi bevételeiből fedezi. A fennmaradó 50 millió forintot a Fővárosi Önkormányzat biztosítja támogatásként.

Bár a komplexum állattani bemutatóként való megnyitására eddig várni kellett, az épület egyáltalán nem állt kihasználatlanul az elmúlt időszakban. 2023 decembere óta a Biodóm külső és belső terei különböző időszaki rendezvényeknek adtak otthont. Ilyen volt például a lampionfesztivál, valamint a fényművészeti és dinoszaurusz-kiállítás. Ezek az események eddig összesen több mint 311 ezer látogatót vonzottak. A nyári nyitással azonban a létesítmény végre eredeti céljának megfelelően, állandó városi dzsungelként fogadja majd az érdeklődőket.
Címlapkép: Getty Images
Április 29.
Zajvédelmi világnap
Április 29.
A vakvezető kutyák világnapja
Április 29.
A tánc világnapja
Kvázipénz
A készpénzen és a látra szóló bankbetéteken kívül magában foglalja a lekötött betéteket is.

