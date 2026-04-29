Váratlan fordulat a hazai gigaprojektnél: a tervezettnél jóval hamarabb nyitja meg kapuit a lenyűgöző trópusi oázis
Nyár közepén megnyílik a Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómjának központi csarnoka. A korábban 2025 végére ígért nyitás helyett a közönséget már idén egy egész évben látogatható, időjárástól független trópusi oázis várja. A látogatók különleges állatokkal, ezernyi egzotikus növénnyel és egy hatalmas vízeséssel is találkozhatnak.
A mintegy 1,7 hektáros építményből a látogatók egy közel egyhektáros központi teret vehetnek birtokba. A négyévszakos létesítményben több szinten fedezhetők fel az állat- és növényvilág ritkaságai. A belső terekben mintegy tizenháromezer trópusi és szubtrópusi növényt ültetnek el egy háromezer négyzetméteres felületen.
Ezt a növényzetet látványos zöldfalak és műsziklák egészítik ki. Az állatvilágot többek között hulmánok, sarkantyús teknősök és a kritikusan veszélyeztetett bali seregélyek képviselik. A csarnok egyedi hangulatát egy tizennégy és fél méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé.
A projekt nettó 350 millió forintból valósul meg. A költségek túlnyomó részét, 300 millió forintot az állatkert a saját tavalyi bevételeiből fedezi. A fennmaradó 50 millió forintot a Fővárosi Önkormányzat biztosítja támogatásként.
Bár a komplexum állattani bemutatóként való megnyitására eddig várni kellett, az épület egyáltalán nem állt kihasználatlanul az elmúlt időszakban. 2023 decembere óta a Biodóm külső és belső terei különböző időszaki rendezvényeknek adtak otthont. Ilyen volt például a lampionfesztivál, valamint a fényművészeti és dinoszaurusz-kiállítás. Ezek az események eddig összesen több mint 311 ezer látogatót vonzottak. A nyári nyitással azonban a létesítmény végre eredeti céljának megfelelően, állandó városi dzsungelként fogadja majd az érdeklődőket.
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!