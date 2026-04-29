2026. április 29. szerda Péter
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close up idősebb férfi kezek tankolás a járművét a benzinkúton - Olajár emelkedés koncepciója
Világ

Felfoghatatlan milliárdokat égetnek el feleslegesen: lerántották a leplet a döntéshozók hibás energiastratégiájáról

Pénzcentrum
2026. április 29. 16:43

Miközben az iráni háború nyomán világszerte egyre több ország Ausztráliától Egyiptomig vezet be energiatakarékossági intézkedéseket, Európa kormányai egyelőre tudatosan kerülik a fogyasztást korlátozó lépéseket. A döntéshozók inkább költségvetési forrásokból igyekeznek tompítani az áremelkedés hatásait. Ez a stratégia azonban mind politikailag, mind gazdaságilag megkérdőjelezhető.

Az európai visszafogottságnak több oka is van. Egyrészt a jelenlegi energiaválság hatásai egyelőre meg sem közelítik a 2022-es szintet. Ekkor Oroszország az Ukrajna elleni inváziót követően drasztikusan csökkentette Európa gázellátását. A földgázárak ma jóval az akkori csúcsok alatt maradnak, és üzemanyaghiány sem fenyeget. Másrészt a megélhetési költségek és az energiaárak kérdése rendkívül érzékeny politikai tereppé vált a kontinensen. Elegendő csak a 2018-as francia sárgamellényes mozgalomra gondolni, amelyet éppen a gázolajra tervezett adóemelés robbantott ki - jelentette a Reuters..

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A párizsi Jacques Delors Energiaközpont adatai szerint az európai kormányok által bevezetett több mint 180 szakpolitikai intézkedés közül tíznél is kevesebb irányul a tényleges energiafogyasztás csökkentésére. Ráadásul ezek nagyrészt önkéntes jellegűek. Az Európai Bizottság múlt héten közzétett ajánlásaiból végül kimaradtak az olyan javaslatok, mint például az autómentes napok szervezése vagy a távmunka ösztönzése. Ezek az intézkedések egy korábbi, a Reuters által is megismert tervezetben még szerepeltek.

Az európai kormányok eddig összesen mintegy 14 milliárd eurót fordítottak a válságkezelő intézkedésekre. Ez ugyan töredéke a 2022-es, nagyjából 500 milliárd eurós csomagnak, de így is komolyan megterheli az amúgy is feszített államháztartásokat. A hangsúly ráadásul a rászoruló háztartások célzott támogatása helyett az olyan általános hatású eszközökön van, mint a Németországban, Spanyolországban és Lengyelországban bevezetett üzemanyagadó-csökkentések. Egyes szakértők szerint ez nemcsak túlzottan drága megoldás, hanem az energiaátállás lendületét is megtöri. Ezek az intézkedések ugyanis csökkentik az elektromos autók és a korszerű fűtési rendszerek viszonylagos költségelőnyét a fosszilis alapú megoldásokkal szemben.

Több elemző is amellett érvel, hogy az energiatakarékossági intézkedések bevezetése most is indokolt lenne, mivel ezek letörnék az árakat, és megkönnyítenék a gáztárolók nyári feltöltését. Michael Bloss német zöldpárti európai parlamenti képviselő arra figyelmeztetett, hogy kínálati szűkösség idején a kereslet visszafogása az egyetlen hatékony módszer az árak csökkentésére. Ezzel szemben a jelenlegi kormányzati intézkedések többsége éppen hogy élénkíti a fogyasztást. A döntéshozók viszont attól tartanak, hogy a megszorító jellegű lépések pánikot kelthetnek a lakosság körében. Miłosz Motyka lengyel energiaügyi miniszter szerint a korlátozások felhalmozási hullámot indíthatnak el, ami tovább rontaná az ellátásbiztonságot. A lengyel kormány ezért egyelőre az "óvatos ajánlások" stratégiáját követi.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az európai lakosság ugyanakkor nem zárkózik el az energiatakarékosságtól, feltéve, hogy azt önkéntes alapon teheti meg. Írországban egy 2022-es kampány nyomán 12 százalékkal csökkent a háztartások áramfogyasztása. Németországban pedig a lakosság 90 százaléka tudatosan spórolt a fűtéssel az orosz inváziót követő télen. Toby Harris, a brit Nemzeti Felkészültségi Bizottság elnöke szerint a kihívás sokkal inkább kommunikációs jellegű. A társadalomnak ugyanis meg kell értenie a helyzet súlyosságát ahhoz, hogy hajlandó legyen elfogadni a takarékosságra felszólító üzeneteket.

Címlapkép: Getty Images
#energia #európai unió #európai bizottság #világ #földgáz #energetika #államháztartás #energiapolitika #üzemanyagárak #energiaválság #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:56
16:43
16:29
16:20
16:15
NAPTÁR
Tovább
2026. április 29. szerda
Péter
18. hét
Április 29.
Zajvédelmi világnap
Április 29.
A vakvezető kutyák világnapja
Április 29.
A tánc világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kvázipénz
A készpénzen és a látra szóló bankbetéteken kívül magában foglalja a lekötött betéteket is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 16:03
Fű alatt a te pénzeddel játszanak az árnyékbankok: lassan kibontakozó katasztrófa fenyegeti a megtakarításokat
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 15:28
Végleges csapás az Egyesült Államokból: brutális gigapert nyert a Mol, dollárszázmilliókat fizethet déli szomszédunk
Agrárszektor  |  2026. április 29. 16:32
Fillérekért árulják itt a vöröskáposztát: sokkoló, mennyire olcsó
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!