Elkerülhetetlennek tartják a nyugati szövetségesek a világégést? Sokan már a legrosszabbra készülnek

Németországban egyelőre csak óvatos politikai felvetés, a régióban viszont már kézzelfogható változások jelzik: a munkaszüneti napok szerepe átalakulóban van.
Kanada ad otthont annak az új nemzetközi védelmi banknak, amely a geopolitikai kockázatoknak kitett országok katonai beszerzéseit hivatott finanszírozni. A tervek szerint az intézmény a jövőben akár 135 milliárd dollárnyi forrást is mozgósíthat - írja a Reuters.
A kanadai pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a szövetséges országok Montréalban már egyeztettek a Védelmi, Biztonsági és Ellenállóképességi Bank (DSRB) alapító okiratáról. A meg nem nevezett résztvevők egyhangúlag támogatták, hogy a ratifikációt követően a szervezet székhelye Kanada legyen. A bank teljes felállítása várhatóan még hónapokat vesz igénybe. A csatlakozó országok köre azonban idővel tovább bővülhet.
Az intézmény létrehozását korábbi NATO-tanácsadók, magas rangú katonai vezetők és bankárok kezdeményezték. A cél egy olyan, legmagasabb (AAA) hitelminősítésű pénzügyi intézmény felépítése, amely elsősorban a nehezebb helyzetben lévő államokat segíti.
Ezek az országok ugyanis máskülönben csak nehezen jutnának kedvező feltételű hitelekhez védelmi projektjeik megvalósításához. A kezdeményezés mögött olyan globális nagybankok is felsorakoztak, mint a JPMorgan, a Deutsche Bank és a Royal Bank of Canada.
A projekt eddigi legfőbb mozgatórugója Kanada volt. A folyamatot azonban némileg visszavetette, hogy időközben az Egyesült Királyság és Németország is elhatárolódott a tervtől. Németország ugyanakkor maga is a globális fegyverkezési rangsorban a negyedik helyre lépett elő az Egyesült Államok, Kína és Oroszország mögé.
London inkább Hollandiával és Finnországgal fogott össze, majd egy saját finanszírozási programot indított. Ez a kezdeményezés kifejezetten a magántőke bevonásával támogatja a fegyverek, lőszerek és különböző katonai felszerelések beszerzését.
