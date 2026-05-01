Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Prizren városának nagy látószögű látképe a Sinan pasa mecsettel, a névadó folyó feletti kőhíddal és a távolban a hófödte Sharr-hegységgel, a dél-koszovói erődből nézve.
Egy éven belül már a harmadik választást tartják júniusban ebben az európai országban: brutális válságba kerültek

2026. május 1. 13:30

Koszovó ügyvivő elnöke június 7-re előrehozott parlamenti választásokat írt ki, miután a törvényhozás nem tudott megegyezni az új államfő személyéről. Ez alig több mint egy éven belül már a harmadik választás lesz az országban - írta a Reuters.

Albulena Haxhiu, aki egyszerre tölti be az ügyvivő elnöki és a házelnöki tisztséget Koszovóban, a politikai vezetőkkel folytatott egyeztetés után jelentette be a döntést. "Ok nélkül késlekedünk a reformokkal. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy időt veszítsünk" – mondta Haxhiu.

A képviselőknek kedd éjfélig lett volna idejük új államfőt választani, miután Vjosa Osmani mandátuma a hónap elején lejárt. Albin Kurti miniszterelnök azonban nem tudta megszerezni az ellenzék támogatását a jelöltje számára.

Ez az elhúzódó politikai válság újabb fejezete Európa legfiatalabb államában. Koszovó tavaly hosszú hónapokon át működőképes kormány nélkül maradt, mivel a megosztott parlament még a házelnök megválasztásáról sem tudott dönteni. Kurti pártja, a Vetëvendosje a decemberi választáson elsöprő győzelmet aratott. Ez az eredmény a politikai patthelyzet végét ígérte, ám ez az ígéret most nem valósult meg.
#kormány #európa #külföld #választások #parlament #válság #világ #miniszterelnök #választás #politika #elnök

Betét (bankbetét)
Betét (bankbetét)

A bankok a náluk tartott pénzünk után kamatot fizetnek. A folyószámlán tartott pénz hozama általában nagyon alacsony, a szerződés alapján hosszabb időre lekötött megtakarítások után azonban magasabb kamatot kaphatunk. Az így befektetett pénzünkhöz viszonylag könnyen hozzáférhetünk, de feltörés esetén akár az összes kamatot is elveszíthetjük. Erről érdemes a szerződésből tájékozódni.

