Egy éven belül már a harmadik választást tartják júniusban ebben az európai országban: brutális válságba kerültek

Koszovó ügyvivő elnöke június 7-re előrehozott parlamenti választásokat írt ki, miután a törvényhozás nem tudott megegyezni az új államfő személyéről. Ez alig több mint egy éven belül már a harmadik választás lesz az országban - írta a Reuters.

Albulena Haxhiu, aki egyszerre tölti be az ügyvivő elnöki és a házelnöki tisztséget Koszovóban, a politikai vezetőkkel folytatott egyeztetés után jelentette be a döntést. "Ok nélkül késlekedünk a reformokkal. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy időt veszítsünk" – mondta Haxhiu.

A képviselőknek kedd éjfélig lett volna idejük új államfőt választani, miután Vjosa Osmani mandátuma a hónap elején lejárt. Albin Kurti miniszterelnök azonban nem tudta megszerezni az ellenzék támogatását a jelöltje számára.

Ez az elhúzódó politikai válság újabb fejezete Európa legfiatalabb államában. Koszovó tavaly hosszú hónapokon át működőképes kormány nélkül maradt, mivel a megosztott parlament még a házelnök megválasztásáról sem tudott dönteni. Kurti pártja, a Vetëvendosje a decemberi választáson elsöprő győzelmet aratott. Ez az eredmény a politikai patthelyzet végét ígérte, ám ez az ígéret most nem valósult meg.