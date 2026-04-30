A Tisza Párt elnöke egyebek között a befagyasztott uniós források felszabadításáról tárgyalt Ursula von der Leyennel.
Még több pénzt kérne az Európai Parlament a tagállamoktól: új vita indul az uniós költségvetés körül
Az Európai Parlament mintegy 10 százalékos emelést szorgalmaz az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetésében. A kibontakozó vita nemcsak a többletforrások előteremtéséről szól. Legalább ennyire fontos kérdés, hogyan teremtsenek egyensúlyt a hagyományos szakpolitikák megőrzése és az új prioritások – például a versenyképesség és a védelem – között. A végső szót mindeközben a befizetések zömét adó tagállamok mondják majd ki - írta meg a Portfolio.
Az Európai Parlament a héten hivatalosan is elfogadta a Költségvetési Bizottság javaslatát. A jövőbeli tárgyalások során így az lesz a mandátumuk, hogy a tagállamoktól a büdzsé szinte minden területére kiterjedő, 10 százalékos emelést kérjenek. Folyó áron ez a hétéves ciklus alatt 197,3 milliárd eurós többletet jelent. Ez az összeg az EU bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) nagyjából 0,13 százalékának felel meg.
A tárgyalási pozíciók egyre élesebben körvonalazódnak. A vita ugyanis egyszerre szól a pénzről, a hatáskörökről és az unió jövőbeli politikai súlypontjairól. A parlamenti javaslat értelmében gyakorlatilag 210 milliárd eurót kötnének le olyan hagyományos szakpolitikákra, amelyek nem feltétlenül szolgálják a közösség új, legfontosabb célkitűzéseit. Ezek a célok elsősorban a versenyképesség és a védelem érdemi megerősítését jelentik. A képviselők által kért forrásfelosztás arányaiban lényegében a struktúraváltás előtti állapotokat hozná vissza.
Ettől függetlenül a tagállami kormányok az Európai Bizottsággal megegyezhetnek egy eltérő, az új kihívásokra jobban fókuszáló elosztásban is. Erre akkor kerülhet sor, ha úgy ítélik meg, hogy a versenyképesség vagy éppen az élelmiszer-biztonság indokolttá teszi a nagyobb arányú ráfordítást. Mivel a közös uniós kassza mintegy 70 százalékát a tagországok közvetlen befizetései adják, a 2028 és 2034 közötti költségvetés végleges formája leginkább az ő döntésükön múlik.
A 27 tagállam közötti konszenzus megteremtése azonban most sem ígérkezik könnyű feladatnak. Ebben az átalakuló rendszerben Magyarország számára is komoly lehetőségek nyílhatnak. Egyelőre viszont kérdéses, hogy a magyar kormány a nagyobb mozgástérrel járó reformokat fogja-e támogatni, vagy inkább ragaszkodik a politikailag kevésbé kockázatos, előre allokált források megszokott rendszeréhez.
Váratlan fordulat a hazai gigaprojektnél: a tervezettnél jóval hamarabb nyitja meg kapuit a lenyűgöző trópusi oázis
Nyár közepén megnyílik a Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómjának központi csarnoka.
Vészjósló jelentés futott be: gigantikus mennyiségű jég olvadt el, de az igazi feketeleves még csak idén nyáron jöhet
Gyors ütemben csökken Európa hó- és jégtakarója, miközben a felmelegedés már a kontinens leghidegebb térségeit is elérte.
Napvilágot látott egy bizalmas irat: minden idők legnagyobb tőzsdei dobására készül Elon Musk, de van egy hatalmas bökkenő
A cég bizalmas kibocsátási tájékoztatójából kiderül, hogy Elon Musk vállalata akár 1750 milliárd dolláros cégértékkel debütálhat a nyilvános piacon.
A közel-keleti konfliktus hatásai hosszabb ideig velünk maradhatnak, akár évekig is, mondta Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.
Felfoghatatlan milliárdokat égetnek el feleslegesen: lerántották a leplet a döntéshozók hibás energiastratégiájáról
Európa kormányai egyelőre tudatosan kerülik a fogyasztást korlátozó lépéseket.
Kőkemény bosszú az amerikai csapás után: szinte teljesen kiürült a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
Gyakorlatilag leállt a hajóforgalom a Hormuzi-szoroson február vége óta, közölte kedden az ENSZ.
Végleges csapás az Egyesült Államokból: brutális gigapert nyert a Mol, dollárszázmilliókat fizethet déli szomszédunk
Horvátország tárgyalásokat kezdeményez Magyarországgal a Mol–INA vita rendezése érdekében.
Vlagyimir Putyin hatalomra kerülése óta a katonai parádé a politikai napirend kiemelt részévé vált.
Borulhat minden? Kilépett az OPEC-ből az egyik legnagyobb termelő, a szakértő megkongatta a vészharangot
Komoly változást hozhat a globális energiapiacon az Egyesült Arab Emírségek kilépése az OPEC-ből.
Áll a bál az ukrajnai gigahitel körül: komoly új feltételeket szabhat az EU - ebből óriási botrány lehet
Az Európai Unió egy olyan adómódosítás bevezetéséhez kötheti az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelkeret folyósítását, ami népszerűtlen lehet Ukrajnában.
Az Európai Unió elkötelezett az Ukrajnában elkövetett orosz háborús bűncselekmények kivizsgálása és az elkövetők felelősségre vonása mellett.
Különleges tervet vázoltak fel az ENSZ ülésén: ez a határozott lépés teljesen átrajzolhatja a lángokban álló régiót
A gázai tűzszünet fenntartását és a palesztin területek politikai egységének helyreállítását sürgette a Palesztin Hatóság külügyminisztere.
Az "összeomlás állapotában" van Irán - írta Donald Trump amerikai elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán kedden.
Irán felajánlotta a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását, amennyiben az Egyesült Államok cserébe megszünteti az iszlám köztársaság elleni tengeri zárlatot.
Olyan csapást vittek be az ukránok Oroszországnak, ami már visszafordíthatatlan: sokkal súlyosabb, mint bármi, ami a harctéren folyik
Az a mítosz, hogy Moszkva a Kijevi Rusz jogos örököse, az orosz birodalom egyik alapító narratívája.
A német kancellár szerint egy ilyen horderejű döntést Volodimir Zelenszkijnek népszavazással kellene megerősítenie.
Az Egyesült Államok úgy véli, hogy az ország új legfőbb vezetője, a nyilvánosság előtt március óta nem mutatkozó Modzstaba Hámenei továbbra is életben van.
Végzetes döntésre készülhet Trump: elutasították az utolsó ajánlatot, a benzinkutakon fizethetjük meg az árát
Donald Trump hétfőn a legfőbb nemzetbiztonsági tanácsadóival egyeztetett az iráni háborúval kapcsolatos további lépésekről.
-
