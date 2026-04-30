2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Európai nemzeti zászlók az Európai Parlament épülete előtt Brüsszelben, Belgiumban.
Világ

Még több pénzt kérne az Európai Parlament a tagállamoktól: új vita indul az uniós költségvetés körül

Pénzcentrum
2026. április 30. 09:52

Az Európai Parlament mintegy 10 százalékos emelést szorgalmaz az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetésében. A kibontakozó vita nemcsak a többletforrások előteremtéséről szól. Legalább ennyire fontos kérdés, hogyan teremtsenek egyensúlyt a hagyományos szakpolitikák megőrzése és az új prioritások – például a versenyképesség és a védelem – között. A végső szót mindeközben a befizetések zömét adó tagállamok mondják majd ki - írta meg a Portfolio.

Az Európai Parlament a héten hivatalosan is elfogadta a Költségvetési Bizottság javaslatát. A jövőbeli tárgyalások során így az lesz a mandátumuk, hogy a tagállamoktól a büdzsé szinte minden területére kiterjedő, 10 százalékos emelést kérjenek. Folyó áron ez a hétéves ciklus alatt 197,3 milliárd eurós többletet jelent. Ez az összeg az EU bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) nagyjából 0,13 százalékának felel meg.

A tárgyalási pozíciók egyre élesebben körvonalazódnak. A vita ugyanis egyszerre szól a pénzről, a hatáskörökről és az unió jövőbeli politikai súlypontjairól. A parlamenti javaslat értelmében gyakorlatilag 210 milliárd eurót kötnének le olyan hagyományos szakpolitikákra, amelyek nem feltétlenül szolgálják a közösség új, legfontosabb célkitűzéseit. Ezek a célok elsősorban a versenyképesség és a védelem érdemi megerősítését jelentik. A képviselők által kért forrásfelosztás arányaiban lényegében a struktúraváltás előtti állapotokat hozná vissza.

Ettől függetlenül a tagállami kormányok az Európai Bizottsággal megegyezhetnek egy eltérő, az új kihívásokra jobban fókuszáló elosztásban is. Erre akkor kerülhet sor, ha úgy ítélik meg, hogy a versenyképesség vagy éppen az élelmiszer-biztonság indokolttá teszi a nagyobb arányú ráfordítást. Mivel a közös uniós kassza mintegy 70 százalékát a tagországok közvetlen befizetései adják, a 2028 és 2034 közötti költségvetés végleges formája leginkább az ő döntésükön múlik.

A 27 tagállam közötti konszenzus megteremtése azonban most sem ígérkezik könnyű feladatnak. Ebben az átalakuló rendszerben Magyarország számára is komoly lehetőségek nyílhatnak. Egyelőre viszont kérdéses, hogy a magyar kormány a nagyobb mozgástérrel járó reformokat fogja-e támogatni, vagy inkább ragaszkodik a politikailag kevésbé kockázatos, előre allokált források megszokott rendszeréhez.
Címlapkép: Getty Images
#európai parlament #magyarország #európai unió #költségvetés #gazdaság #világ #uniós támogatás #versenyképesség #politika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:02
09:52
09:45
09:35
09:20
NAPTÁR
Tovább
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Co-branded
magyar megfelelője a társkártya kifejezés. Egy kereskedelmi márkával közösen kibocsátott kártya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
