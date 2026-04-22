2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felismerhetetlen fiatal nő félbetör egy cigarettát, hogy leszokjon a dohányzásról. A dohányzás és a függőség fogalma.
Világ

Kész, vége: elfogadta a parlement az új törvényt – aki 2008 után született, soha többé nem dohányozhat

Pénzcentrum
2026. április 22. 13:15

Az Egyesült Királyságban elfogadták a dohányzás és az e-cigaretták szabályozásáról szóló új törvényt. A jogszabály a 2009. január 1-jén vagy azt követően születettek számára végleg betiltja a dohánytermékek vásárlását. A kormány szerint ez egy történelmi lépés a nemzet egészségének megőrzése érdekében.

A dohány- és e-cigaretta-törvény (Tobacco and Vapes Bill) kedden fejezte be útját a brit alsó- és felsőházban. A jogszabály értelmében a 2009 januárja után születettek már soha nem vásárolhatnak legálisan dohányterméket. Emellett a kormány széles körű felhatalmazást kap a dohány-, az e-cigaretta- és a nikotintermékek szabályozására. Ez magában foglalja többek között a termékek ízesítésének és csomagolásának ellenőrzését is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A törvény a királyi jóváhagyással lép hatályba, ami most már csupán formalitás. Wes Streeting egészségügyi miniszter a törvényhozás "történelmi pillanatának" nevezte az eseményt. Kiemelte, hogy a megelőzés fontosabb a gyógyításnál. Hozzátette: a reform életeket ment, csökkenti az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő nyomást, és egy egészségesebb országot épít.

A jogszabályt a rákellenes, valamint a tüdőbetegségekkel foglalkozó brit szervezetek is üdvözölték. A Cancer Research UK vezetője szerint a törvény megvédi a gyermekeket a dohányfüggőségtől, és segít visszaszorítani a dohányzás okozta daganatos megbetegedéseket. Az Asthma and Lung UK hangsúlyozta, hogy a szabályozás az iskolák és a kórházak környezetében is védelmet nyújt a kiszolgáltatott csoportok számára.

A szigorítás ötlete eredetileg Rishi Sunak kormányától származott, de a 2024-es parlamenti választások előtt lekerült a napirendről. A hatalomra kerülő Munkáspárt azonban újra elővette a javaslatot. Sőt, átmenetileg a sörkertek és más szabadtéri vendéglátóhelyek dohányzási tilalmát is fontolóra vették, ám ettől a lépéstől végül elálltak.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #egészségügy #dohányzás #dohány #törvény #világ #betiltás #egyesült királyság #brit #gyermekek #dohánytermékek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
14:13
13:58
13:49
13:45
13:33
NAPTÁR
Tovább
2026. április 22. szerda
Csilla, Noémi
17. hét
Április 22.
A Föld napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beszedési megbízás
a felek közötti olyan megállapodás, mely az eladó részére a vevő közvetlen rendelkezése nélkül is biztosítja az adott pénzintézetnél a vételárnak megfelelő összeg lehívását.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
