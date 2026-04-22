Kész, vége: elfogadta a parlement az új törvényt – aki 2008 után született, soha többé nem dohányozhat
Az Egyesült Királyságban elfogadták a dohányzás és az e-cigaretták szabályozásáról szóló új törvényt. A jogszabály a 2009. január 1-jén vagy azt követően születettek számára végleg betiltja a dohánytermékek vásárlását. A kormány szerint ez egy történelmi lépés a nemzet egészségének megőrzése érdekében.
A dohány- és e-cigaretta-törvény (Tobacco and Vapes Bill) kedden fejezte be útját a brit alsó- és felsőházban. A jogszabály értelmében a 2009 januárja után születettek már soha nem vásárolhatnak legálisan dohányterméket. Emellett a kormány széles körű felhatalmazást kap a dohány-, az e-cigaretta- és a nikotintermékek szabályozására. Ez magában foglalja többek között a termékek ízesítésének és csomagolásának ellenőrzését is.
A törvény a királyi jóváhagyással lép hatályba, ami most már csupán formalitás. Wes Streeting egészségügyi miniszter a törvényhozás "történelmi pillanatának" nevezte az eseményt. Kiemelte, hogy a megelőzés fontosabb a gyógyításnál. Hozzátette: a reform életeket ment, csökkenti az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő nyomást, és egy egészségesebb országot épít.
A jogszabályt a rákellenes, valamint a tüdőbetegségekkel foglalkozó brit szervezetek is üdvözölték. A Cancer Research UK vezetője szerint a törvény megvédi a gyermekeket a dohányfüggőségtől, és segít visszaszorítani a dohányzás okozta daganatos megbetegedéseket. Az Asthma and Lung UK hangsúlyozta, hogy a szabályozás az iskolák és a kórházak környezetében is védelmet nyújt a kiszolgáltatott csoportok számára.
A szigorítás ötlete eredetileg Rishi Sunak kormányától származott, de a 2024-es parlamenti választások előtt lekerült a napirendről. A hatalomra kerülő Munkáspárt azonban újra elővette a javaslatot. Sőt, átmenetileg a sörkertek és más szabadtéri vendéglátóhelyek dohányzási tilalmát is fontolóra vették, ám ettől a lépéstől végül elálltak.
