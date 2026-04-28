Újabb kemény üzenetet küldött Trump: Irán már az összeomlás szélén lehet

Az "összeomlás állapotában" van Irán - írta Donald Trump amerikai elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán kedden.

A Truth Social oldalon megjelent bejegyzésében Donald Trump annak a véleményének adott hangot, hogy Teherán a Hormuzi-szoros lehető leghamarabbi megnyitását akarja elérni az Amerikai Egyesült Államoknál. "Próbálják rendezni az ország vezetése körüli helyzetet (amit meggyőződésem szerint képesek lesznek megtenni)" - tette hozzá.

Chris Wright energiaügyi miniszter kedden egy horvátországi regionális együttműködési fórumon közölte: nem feltétlenül kell eltávolítani az Irán által a Hormuzi-szorosba telepített összes tengeri aknát ahhoz, hogy a hajózás folytatódjon.

A politikus a Három Tenger Csúcstalálkozó és Üzleti Fórum rendezvényen, a horvátországi Dubrovnikban arról beszélt, hogy csak egy nyomvonalra van szükség, amelyen a hajók képesek közlekedni mindkét irányba. Hozzátette: ennek kijelölés gyorsan megtörténhet.