Bandar Abbes, Irán - 2012. február 28. : Szállítóhajó a Hormuzi-szorosban.
Világ

Újabb kemény üzenetet küldött Trump: Irán már az összeomlás szélén lehet

MTI
2026. április 28. 20:46

Az "összeomlás állapotában" van Irán - írta Donald Trump amerikai elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán kedden.

A Truth Social oldalon megjelent bejegyzésében Donald Trump annak a véleményének adott hangot, hogy Teherán a Hormuzi-szoros lehető leghamarabbi megnyitását akarja elérni az Amerikai Egyesült Államoknál. "Próbálják rendezni az ország vezetése körüli helyzetet (amit meggyőződésem szerint képesek lesznek megtenni)" - tette hozzá.

Chris Wright energiaügyi miniszter kedden egy horvátországi regionális együttműködési fórumon közölte: nem feltétlenül kell eltávolítani az Irán által a Hormuzi-szorosba telepített összes tengeri aknát ahhoz, hogy a hajózás folytatódjon.

A politikus a Három Tenger Csúcstalálkozó és Üzleti Fórum rendezvényen, a horvátországi Dubrovnikban arról beszélt, hogy csak egy nyomvonalra van szükség, amelyen a hajók képesek közlekedni mindkét irányba. Hozzátette: ennek kijelölés gyorsan megtörténhet.
#energia #világ #konfliktus #tenger #donald trump #irán #amerikai egyesült államok #geopolitika #Közel-Kelet #csúcstalálkozó

Április 28.
A halott és megrokkant dolgozók nemzetközi emléknapja
Április 28.
A munkahelyi biztonság és az egészségvédelem napja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devizabelföldi
Az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa van. Az a vállalkozás és a szervezet, amelynek székhelye belföldön van, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása minősül devizabelföldinek.

