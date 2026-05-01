Hiába ül valaki a medence partján, ha a gondolatai folyamatosan a naptár, a hívások és a céges üzenetek körül forognak.
Te gondoltad volna? Térképen mutatjuk, mely országokban számít nemzeti ünnepnek május 1.
Május elseje a legtöbbünknek a majálist és a pihenést jelenti, ám a globális térkép meglepő különbségeket mutat. Miközben Európa és Dél-Amerika egységesen ünnepel, addig az Egyesült Államok vagy Ausztrália teljesen más utat jár – nézzük, hol hivatalos ünnepnap május 1-je!
Május elseje a világ jelentős részén a munka ünnepe, de meglepő módon korántsem mindenhol tartják ugyanúgy, vagy ugyanabban az időpontban. Az alábbi térkép pirossal jelzi azokat az országokat, ahol ez a nap hivatalos munkaszüneti nap és nemzeti ünnep.
Ahogy a térképen is látható, Európa szinte egésze, Latin-Amerika, Afrika nagy része, valamint Oroszország és Kína is pirosba borult. Ezekben a térségekben május 1. mélyen gyökerezik a hagyományokban, legyen szó a munkásmozgalmi múltra való emlékezésről vagy a tavasz köszöntéséről.
Ahol nem május elsején ünnepelnek
A térkép legszembetűnőbb "fehér foltjai" Észak-Amerika és Ausztrália.
- Amerikai Egyesült Államok és Kanada: Bár a modern munka ünnepe történelmileg az amerikai Chicago városához köthető, az USA-ban és Kanadában szeptember első hétfőjén tartják a Labor Day-t.
- Ausztrália: Itt államonként változik az időpont, de jellemzően nem május elsejére esik.
Érdekességek a térképről:
- Egyesült Királyság: Bár május elején tartanak bankszüneti napot (May Day bank holiday), ez nem feltétlenül esik pontosan május 1-jére, hanem május első hétfőjére.
- Skandinávia és Izland: Északon is erős hagyománya van a napnak, Grönlandtól Finnországig mindenhol piroslik a térkép.
Május elseje tehát valódi világünnep, amely összeköti a különböző kultúrákat és kontinenseket, még ha a világ néhány pontján más naptári napot is választottak a dolgozók tiszteletére.
Vészesen közeleg a határidő Donald Trump számára: elképesztő háborús tervek hevernek az elnök asztalán
Egy magas rangú kormányzati tisztségviselő szerint a Fehér Ház álláspontja az, hogy az áprilisi tűzszünettel a hadműveletek lényegében véget értek.
Egy éven belül már a harmadik választást tartják júniusban ebben az európai országban: brutális válságba kerültek
Ez az elhúzódó politikai válság újabb fejezete Európa legfiatalabb államában.
Hetente tízmilliárd adag étel tűnhet el az iráni háború miatt: kongatják a vészharangot, Magyarország is komoly bajba kerülhet
A műtrágya ára a konfliktus kezdete óta 80 százalékkal emelkedett.
Ez az ötfokozatú skála második legmagasabb szintje, amely a hivatalos meghatározás szerint azt jelenti, hogy egy merénylet elkövetése nagyon valószínű.
Sok helyszínen a titkosság feltételei egyáltalán nem voltak biztosítva.
Ilyen még sosem történt az ukrán háború kezdete óta: maga Putyin kérte a tűzszünetet - óriási bajban van Oroszország?
Moszkva következetesen igyekszik elbagatellizálni a támadások jelentőségét. Azt a tényt azonban egyre nehezebb eltitkolni, hogy az ukrán drónok rendszeresen képesek mélyen behatolni az orosz légtérbe.
Ukrán tiszt vallott arról, hogyan zajlik a katonák toborzása a színfalak mögött: elképesztő módszerhez folyamodnak
Az erőszakos mozgósítástól való félelem az utóbbi hetekben pánikszerűvé vált.
Az amerikai elnök egy friss telefonbeszélgetésről számolt be Vlagyimir Putyinnal, amely során a tűzszünet kérdése is felmerült.
Emberek, a gépek és a mesterséges intelligencia együttes erővel dolgoznak a háború által hátrahagyott robbanószerkezetek eltávolításán.
Május elsejei boltzár: rengeteg üzletlánc kapott kivételt, egytől egyig nyitva lehetnek a munka ünnepén
Fordulat a szlovák kereskedelemben: május 1. továbbra is ünnep, de a boltzár kikerült a szabályok közül.
Felfoghatatlan összeget égetett el az Egyesült Államok alig két hónap alatt: itt vannak a háború hivatalos számai
Ez az összeg már most felér a NASA teljes éves költségvetésével, és még csak két hónap telt el.
Nem azonnal érkezik meg a segítsé, és az is számít, pontosan mire költi el Kijev a több százmillió dollárt.
Még több pénzt kérne az Európai Parlament a tagállamoktól: új vita indul az uniós költségvetés körül
Az Európai Parlament mintegy 10 százalékos emelést szorgalmaz az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetésében.
Váratlan fordulat a hazai gigaprojektnél: a tervezettnél jóval hamarabb nyitja meg kapuit a lenyűgöző trópusi oázis
Nyár közepén megnyílik a Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómjának központi csarnoka.
Vészjósló jelentés futott be: gigantikus mennyiségű jég olvadt el, de az igazi feketeleves még csak idén nyáron jöhet
Gyors ütemben csökken Európa hó- és jégtakarója, miközben a felmelegedés már a kontinens leghidegebb térségeit is elérte.
Napvilágot látott egy bizalmas irat: minden idők legnagyobb tőzsdei dobására készül Elon Musk, de van egy hatalmas bökkenő
A cég bizalmas kibocsátási tájékoztatójából kiderül, hogy Elon Musk vállalata akár 1750 milliárd dolláros cégértékkel debütálhat a nyilvános piacon.
A közel-keleti konfliktus hatásai hosszabb ideig velünk maradhatnak, akár évekig is, mondta Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.
Felfoghatatlan milliárdokat égetnek el feleslegesen: lerántották a leplet a döntéshozók hibás energiastratégiájáról
Európa kormányai egyelőre tudatosan kerülik a fogyasztást korlátozó lépéseket.
