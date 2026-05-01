Te gondoltad volna? Térképen mutatjuk, mely országokban számít nemzeti ünnepnek május 1.

Május elseje a legtöbbünknek a majálist és a pihenést jelenti, ám a globális térkép meglepő különbségeket mutat. Miközben Európa és Dél-Amerika egységesen ünnepel, addig az Egyesült Államok vagy Ausztrália teljesen más utat jár – nézzük, hol hivatalos ünnepnap május 1-je!

Május elseje a világ jelentős részén a munka ünnepe, de meglepő módon korántsem mindenhol tartják ugyanúgy, vagy ugyanabban az időpontban. Az alábbi térkép pirossal jelzi azokat az országokat, ahol ez a nap hivatalos munkaszüneti nap és nemzeti ünnep.

Világtérkép. A pirossal jelölt helyeken nemzeti ünnep május 1.

Ahogy a térképen is látható, Európa szinte egésze, Latin-Amerika, Afrika nagy része, valamint Oroszország és Kína is pirosba borult. Ezekben a térségekben május 1. mélyen gyökerezik a hagyományokban, legyen szó a munkásmozgalmi múltra való emlékezésről vagy a tavasz köszöntéséről.

Ahol nem május elsején ünnepelnek

A térkép legszembetűnőbb "fehér foltjai" Észak-Amerika és Ausztrália.

Amerikai Egyesült Államok és Kanada: Bár a modern munka ünnepe történelmileg az amerikai Chicago városához köthető, az USA-ban és Kanadában szeptember első hétfőjén tartják a Labor Day-t.

Ausztrália: Itt államonként változik az időpont, de jellemzően nem május elsejére esik.

Érdekességek a térképről:

Egyesült Királyság: Bár május elején tartanak bankszüneti napot (May Day bank holiday), ez nem feltétlenül esik pontosan május 1-jére, hanem május első hétfőjére.

Skandinávia és Izland: Északon is erős hagyománya van a napnak, Grönlandtól Finnországig mindenhol piroslik a térkép.

Május elseje tehát valódi világünnep, amely összeköti a különböző kultúrákat és kontinenseket, még ha a világ néhány pontján más naptári napot is választottak a dolgozók tiszteletére.