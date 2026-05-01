Sok helyszínen a titkosság feltételei egyáltalán nem voltak biztosítva.
Döntött a kormány: megemelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét - ez áll a hátterében
Az Egyesült Királyságban a második legmagasabb fokozatra emelték a terrorkészültségi szintet egy londoni késeléses támadás, valamint a növekvő iszlamista és szélsőjobboldali fenyegetés miatt. A brit kormány a merényletek megelőzése érdekében jelentősen növeli a zsidó közösségek és intézmények védelmére szánt költségvetést.
A brit hatóságok a korábbi "jelentősről" "súlyosra" emelték a terrorkészültséget. Ez az ötfokozatú skála második legmagasabb szintje, amely a hivatalos meghatározás szerint azt jelenti, hogy egy merénylet elkövetése nagyon valószínű.
A döntés közvetlen előzménye egy észak-londoni, főként zsidók lakta negyedben, Golders Greenben elkövetett késelés volt, amelyben ketten megsérültek. A Scotland Yard terrorcselekménynek minősítette a támadást. Az elkövető egy szomáliai születésű brit állampolgár, aki a kiérkező rendőrökre is rátámadt. A férfit végül sokkolóval ártalmatlanították és őrizetbe vették.
A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a készültségi szint emelését nem kizárólag ez az incidens indokolta. A szigetországban ugyanis már egy ideje folyamatosan növekszik az iszlamista és szélsőjobboldali csoportok részéről tapasztalható fenyegetés.
A fokozódó kockázatokra reagálva a kormány 25 millióról 58 millió fontra (nagyjából 24,5 milliárd forintra) emeli a zsidó közösségek elleni antiszemita támadások megelőzésére szolgáló keretösszeget. A támogatásból megerősítik a rendőri járőrözést az érintett lakónegyedekben, valamint fokozzák a zsinagógák, iskolák és közösségi terek biztonságát.
A megelőzés érdekében az intézményekhez különlegesen kiképzett, civil ruhás rendőröket is kirendelnek. Az ő kifejezett feladatuk a gyanúsan viselkedő, esetleges bűncselekményre készülő személyek kiszűrése.
Hetente tízmilliárd adag étel tűnhet el az iráni háború miatt: kongatják a vészharangot, Magyarország is komoly bajba kerülhet
A műtrágya ára a konfliktus kezdete óta 80 százalékkal emelkedett.
Az amerikai elnök egy friss telefonbeszélgetésről számolt be Vlagyimir Putyinnal, amely során a tűzszünet kérdése is felmerült.
Emberek, a gépek és a mesterséges intelligencia együttes erővel dolgoznak a háború által hátrahagyott robbanószerkezetek eltávolításán.
Május elsejei boltzár: rengeteg üzletlánc kapott kivételt, egytől egyig nyitva lehetnek a munka ünnepén
Fordulat a szlovák kereskedelemben: május 1. továbbra is ünnep, de a boltzár kikerült a szabályok közül.
Felfoghatatlan összeget égetett el az Egyesült Államok alig két hónap alatt: itt vannak a háború hivatalos számai
Ez az összeg már most felér a NASA teljes éves költségvetésével, és még csak két hónap telt el.
Nem azonnal érkezik meg a segítsé, és az is számít, pontosan mire költi el Kijev a több százmillió dollárt.
Még több pénzt kérne az Európai Parlament a tagállamoktól: új vita indul az uniós költségvetés körül
Az Európai Parlament mintegy 10 százalékos emelést szorgalmaz az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetésében.
Váratlan fordulat a hazai gigaprojektnél: a tervezettnél jóval hamarabb nyitja meg kapuit a lenyűgöző trópusi oázis
Nyár közepén megnyílik a Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómjának központi csarnoka.
Vészjósló jelentés futott be: gigantikus mennyiségű jég olvadt el, de az igazi feketeleves még csak idén nyáron jöhet
Gyors ütemben csökken Európa hó- és jégtakarója, miközben a felmelegedés már a kontinens leghidegebb térségeit is elérte.
Napvilágot látott egy bizalmas irat: minden idők legnagyobb tőzsdei dobására készül Elon Musk, de van egy hatalmas bökkenő
A cég bizalmas kibocsátási tájékoztatójából kiderül, hogy Elon Musk vállalata akár 1750 milliárd dolláros cégértékkel debütálhat a nyilvános piacon.
A közel-keleti konfliktus hatásai hosszabb ideig velünk maradhatnak, akár évekig is, mondta Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.
Felfoghatatlan milliárdokat égetnek el feleslegesen: lerántották a leplet a döntéshozók hibás energiastratégiájáról
Európa kormányai egyelőre tudatosan kerülik a fogyasztást korlátozó lépéseket.
Kőkemény bosszú az amerikai csapás után: szinte teljesen kiürült a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
Gyakorlatilag leállt a hajóforgalom a Hormuzi-szoroson február vége óta, közölte kedden az ENSZ.
Végleges csapás az Egyesült Államokból: brutális gigapert nyert a Mol, dollárszázmilliókat fizethet déli szomszédunk
Horvátország tárgyalásokat kezdeményez Magyarországgal a Mol–INA vita rendezése érdekében.
Vlagyimir Putyin hatalomra kerülése óta a katonai parádé a politikai napirend kiemelt részévé vált.
Borulhat minden? Kilépett az OPEC-ből az egyik legnagyobb termelő, a szakértő megkongatta a vészharangot
Komoly változást hozhat a globális energiapiacon az Egyesült Arab Emírségek kilépése az OPEC-ből.
Áll a bál az ukrajnai gigahitel körül: komoly új feltételeket szabhat az EU - ebből óriási botrány lehet
Az Európai Unió egy olyan adómódosítás bevezetéséhez kötheti az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelkeret folyósítását, ami népszerűtlen lehet Ukrajnában.
Az Európai Unió elkötelezett az Ukrajnában elkövetett orosz háborús bűncselekmények kivizsgálása és az elkövetők felelősségre vonása mellett.
