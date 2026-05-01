Döntött a kormány: megemelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét - ez áll a hátterében

Az Egyesült Királyságban a második legmagasabb fokozatra emelték a terrorkészültségi szintet egy londoni késeléses támadás, valamint a növekvő iszlamista és szélsőjobboldali fenyegetés miatt. A brit kormány a merényletek megelőzése érdekében jelentősen növeli a zsidó közösségek és intézmények védelmére szánt költségvetést.

A brit hatóságok a korábbi "jelentősről" "súlyosra" emelték a terrorkészültséget. Ez az ötfokozatú skála második legmagasabb szintje, amely a hivatalos meghatározás szerint azt jelenti, hogy egy merénylet elkövetése nagyon valószínű.

A döntés közvetlen előzménye egy észak-londoni, főként zsidók lakta negyedben, Golders Greenben elkövetett késelés volt, amelyben ketten megsérültek. A Scotland Yard terrorcselekménynek minősítette a támadást. Az elkövető egy szomáliai születésű brit állampolgár, aki a kiérkező rendőrökre is rátámadt. A férfit végül sokkolóval ártalmatlanították és őrizetbe vették.

A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a készültségi szint emelését nem kizárólag ez az incidens indokolta. A szigetországban ugyanis már egy ideje folyamatosan növekszik az iszlamista és szélsőjobboldali csoportok részéről tapasztalható fenyegetés.

A fokozódó kockázatokra reagálva a kormány 25 millióról 58 millió fontra (nagyjából 24,5 milliárd forintra) emeli a zsidó közösségek elleni antiszemita támadások megelőzésére szolgáló keretösszeget. A támogatásból megerősítik a rendőri járőrözést az érintett lakónegyedekben, valamint fokozzák a zsinagógák, iskolák és közösségi terek biztonságát.

A megelőzés érdekében az intézményekhez különlegesen kiképzett, civil ruhás rendőröket is kirendelnek. Az ő kifejezett feladatuk a gyanúsan viselkedő, esetleges bűncselekményre készülő személyek kiszűrése.