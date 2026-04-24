Súlyos veszély fenyegeti a vidéki autósokat: azonnali tárgyalást követelnek Magyar Pétertől a kétségbeesett kutasosok

Személyes egyeztetést kezdeményezett a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) Magyar Péter leendő miniszterelnökkel az üzemanyagok hatósági áras rendszere miatt. A mintegy hétszáz családi vállalkozást képviselő szervezet a vidéki ellátásbiztonság jövőjét félti. Kiderült ugyanis, hogy az új kormány a Mollal egyeztetve továbbra is fenntartja az intézkedést - közölte a Portfolio.

Gépész László, az FBSZ elnöke nyílt levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormányzati árszabályozás súlyos gazdasági helyzetbe sodorta a hazai üzemanyag-kiskereskedelmi szektorban működő kis- és középvállalkozásokat. Ez a folyamat mintegy 8500, a szektorban foglalkoztatott családot is nehéz helyzetbe hozott. A szövetség ezért egy találkozó keretében szeretné bemutatni a vidéki ellátásbiztonság fenntartására vonatkozó javaslatait.

A lépés előzménye, hogy Magyar Péter még április közepén tárgyalt Hernádi Zsolttal és a Mol felső vezetésével. A megbeszélésen megállapodtak abban, hogy a kormányváltást követően is érvényben marad a benzin és a gázolaj hatósági ára. A felek szerint ez nem ró majd további terhet a költségvetésre.

Emellett azt is megvitatták, hogy milyen nyersolajár és forintárfolyam mellett válik reálissá az árszabályozás kivezetése. A jelenlegi makrogazdasági folyamatok mindenesetre kedveznek az intézkedés esetleges kivezetésének.

A befektetői várakozások és a politikai változások hatására a forint az elmúlt időszakban határozott erősödésnek indult, és a dollárral szemben négyéves csúcshoz közelít. Ezzel párhuzamosan – bár a nyersolaj világpiaci ára ingadozik – az európai finomítói árrések jelentősen visszaestek az utóbbi hetekben. Mindez együttesen tovább javítja a piaci feltételeket.