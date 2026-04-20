Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)

Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált. Az áruházlánc 1990-ben alakult, az első SPAR szupermarket 1991-ben, míg az ország első INTERSPAR hipermarkete 1995-ben nyílt meg. Azóta a hálózat folyamatos fejlesztésekkel, beruházásokkal és innovációkkal reagál a vásárlói igények változására.

Országos hálózat több száz üzlettel

A SPAR Magyarország ma már 647 üzletből álló hálózatot működtet: 268 SPAR szupermarket, 27 City SPAR szupermarket, 36 INTERSPAR hipermarket és 316 franchise üzlet várja a vásárlókat országszerte, köztük a töltőállomásokon üzemelő OMV-SPAR express és ORLEN-DESPAR áruházak. Az üzletek 2025-ben több mint 228 millió vásárlót szolgáltak ki.

Jelentős gazdasági szereplő és munkaadó

A SPAR az ország legnagyobb foglalkoztatói közé tartozik: a SPAR márka égisze alatt közel 18 ezer munkatárs dolgozik. A vállalat alapítása óta mintegy 600 milliárd forintot fordított beruházásokra Magyarországon, miközben különböző adók és járulékok formájában közel 1000 milliárd forinttal járult hozzá az állami költségvetéshez.

Saját élelmiszer-termelési háttér

A cég üzleti modelljének fontos eleme a saját gyártási kapacitások kiépítése. A SPAR 2004-ben indította el élelmiszer-termelési üzletágát a Regnum húsüzemmel Bicskén, amelyet 2020-ban egy második egység követett Perbálon. A két üzemben ma már közel ötszáz munkatárs dolgozik, és több tucat minőségi hústerméket állítanak elő, valamint sajtszeletelő kapacitást is működtetnek.

Saját fejlesztésű kényelmi termékek

2018-ban újabb fontos fejlesztés valósult meg: létrejött a SPAR enjoy. convenience üzem, amely friss salátákkal, szendvicsekkel és más kényelmi termékekkel látja el az üzlethálózatot. Az üzem a megnyitása óta több mint 21 millió szendvicset és közel 7 millió kilogramm salátát készített.

Erős hazai beszállítói együttműködések

A vállalat működésében kiemelt szerepet kap a magyar gazdaság támogatása. Az élelmiszer-beszerzések közel 90 százaléka hazai forrásokból történik, és a SPAR több mint 1400 hazai vállalkozással dolgozik együtt. A Régiók Kincsei program a magyar kistermelők és kézműves cégek termékeit juttatja el az üzletek polcaira, így ezek a különleges termékek regionálisan is elérhetővé válnak a vásárlók számára.

Digitális platformok

A vállalat az innováció és a digitális fejlesztések terén is aktív. A SuperShop hűségprogramban közel 4 millió vásárló vesz részt, a MySPAR mobilalkalmazás pedig digitális kuponokkal és bevásárlási funkciókkal segíti a vásárlások tervezését. A vállalat emellett együttműködik a Wolt platformmal is, amelynek köszönhetően több városban online rendeléssel is be lehet vásárolni a SPAR-ban.

Nyerj egy új budapesti lakást a SPAR jubileumi játékán!

A 35 éves jubileum alkalmából a SPAR nyereményjátékkal is készül a vásárlók számára, amelynek fődíja egy új építésű, három szobás, 60 négyzetméteres lakás, Budapest III. kerületében. A nyereményjátékban partnerünk a LIVING, Magyarország egyik vezető lakóingatlan-fejlesztője.

A 2026. április 16. és június 3. között zajló játékban könnyen részt vehetsz: vásárolj legalább 8000 forint értékben a SPAR vagy INTERSPAR áruházakban, tegyél a kosaradba egy nyerő terméket a heti szórólapból, és fizetéskor használd a MySPAR alkalmazásban rögzített SuperShop kártyád! A digitális blokk feltöltésével pedig esélyed nyílik arra, hogy a jubileumi nyeremények egyikét megszerezd - akár a fődíjként kisorsolásra kerülő új budapesti lakást is.

A jubileumi nyereményjátékról további információ a következő weboldalon érhető el:

https://nyeremenyjatek.spar.hu/

(x)